Putin: Dağıstan’daki olaylar Ukraynalı sosyal medya üzerinden kışkırtıldı
21:29 30.10.2023 (güncellendi: 22:18 30.10.2023)
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ortadoğu’da teröristleri cezalandırmak yerine kolektif sorumluluk ilkesi temelinde intikam alındığını belirtti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Novo-Ogarevo’daki rezidansında güvenlik ve kolluk kuvvetlerinin başkanlarıyla toplantıda, Dağıstan’daki şiddet olayları ve Ortadoğu’daki durumu görüştü.
Rus lider, Dağıstan’ın başkenti Mahaçkala’da meydana gelen şiddet olaylarının Ukrayna menşeili sosyal medya ve Batılı gizli servisler aracılığıyla kışkırtıldığını söyledi.
Putin, “Kiev’deki tüm üst düzey küratörlerin, Rusya’da şiddet olaylarını kışkırtan vesayetlerindeki kişilerin tam olarak ne yaptıklarını bildiklerinden emin değilim” ifadesini kullandı.
Rus istihbarat ve güvenlik güçlerinin ülkenin Anayasasını korumak için kararlı hareket etmesi gerektiğini kaydeden Putin, bölge başkanlarına ve kolluk kuvvetlerine etnik gruplar ve dinler arası uyumu korumak için zamanında harekete geçmesi gerektiğini söyledi.
Ardından Ortadoğu’daki durumu ele almayı teklif eden Putin, “Ortadoğu’da teröristleri cezalandırmak yerine kolektif sorumluluk ilkesinden intikam alınmaya başladı” ifadesini kullandı.
Rus lider, Ortadoğu’daki durumun yalanlara, provokasyonlara ve saldırganlığa başvurularak bölünme için kullanıldığını söyledi.
Putin’in konuşmasından öne çıkan başlıklar:
Rusya savaş alanında gelecek için, adil dünya düzeninin ilkeleri için mücadele ediyor.
Rusya ne kadar güçlü olursa, konumunu o kadar başarılı savunur.
ABD elitleri ve onların uyduları küresel istikrarsızlığın ana yararlanıcıları.
Ortadoğu’da kan içinde, ölen çocukları, yaşlıların acılarını, sağlık çalışanlarının ölümünü görünce yumruk sıkmamak elde değil, ama duygularımıza yenilmemeliyiz.
Tek hegomonyalı Amerikan tarzı dünya yıkılıyor ve yavaş yavaş geçmişte kalıyor, lakin ABD bunu kabul etmek istemiyor.
ABD, kaosu kullanarak rakiplerini kontrol altına almak ve istikrarsızlaştırmak istiyor.
ABD'nin Ortadoğu'da sürekli kaosa ihtiyacı var, bu yüzden kan dökülmesini durdurmaya hazır olanları itibarsızlaştırıyorlar, Birleşmiş Milletler’e bile saldırıyorlar.
Batı’dan farklı olarak Ortadoğu’daki duruma yönelik yaklaşımlarımızda hiçbir zaman çıkarcılık, entrika, çift dip olmadı. Duruşumuzu her zaman açıkça dile getirdik ve bunu yapmaya devam ediyoruz. Duruşumuz yıldan yıla değişmiyor. Çatışmanın çözümünün anahtarı, egemen ve bağımsız Filistin devletinin, eksiksiz Filistin devletinin kurulması.
ABD, Rusya’nın Ortadoğu dahil küresel ve bölgesel sorunların çözümüne katılımından memnun değil. Onlar ayrıcalıklı olduklarına inanıyor.