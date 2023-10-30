https://sputniknews.com.tr/20231030/putin-ortadoguda-kolektif-sorumluluk-ilkesine-gore-intikam-aliniyor-1076898980.html

Putin: Dağıstan’daki olaylar Ukraynalı sosyal medya üzerinden kışkırtıldı

Putin: Dağıstan’daki olaylar Ukraynalı sosyal medya üzerinden kışkırtıldı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ortadoğu’da teröristleri cezalandırmak yerine kolektif sorumluluk ilkesi temelinde intikam alındığını belirtti. 30.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-30T21:29+0300

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Novo-Ogarevo’daki rezidansında güvenlik ve kolluk kuvvetlerinin başkanlarıyla toplantıda, Dağıstan’daki şiddet olayları ve Ortadoğu’daki durumu görüştü.Rus lider, Dağıstan’ın başkenti Mahaçkala’da meydana gelen şiddet olaylarının Ukrayna menşeili sosyal medya ve Batılı gizli servisler aracılığıyla kışkırtıldığını söyledi.Putin, “Kiev’deki tüm üst düzey küratörlerin, Rusya’da şiddet olaylarını kışkırtan vesayetlerindeki kişilerin tam olarak ne yaptıklarını bildiklerinden emin değilim” ifadesini kullandı.Rus istihbarat ve güvenlik güçlerinin ülkenin Anayasasını korumak için kararlı hareket etmesi gerektiğini kaydeden Putin, bölge başkanlarına ve kolluk kuvvetlerine etnik gruplar ve dinler arası uyumu korumak için zamanında harekete geçmesi gerektiğini söyledi.Ardından Ortadoğu’daki durumu ele almayı teklif eden Putin, “Ortadoğu’da teröristleri cezalandırmak yerine kolektif sorumluluk ilkesinden intikam alınmaya başladı” ifadesini kullandı.Rus lider, Ortadoğu’daki durumun yalanlara, provokasyonlara ve saldırganlığa başvurularak bölünme için kullanıldığını söyledi. Putin’in konuşmasından öne çıkan başlıklar:

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vladimir putin, rusya, ortadoğu, abd, abd, dağıstan