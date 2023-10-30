https://sputniknews.com.tr/20231030/rusya-disisleri-dagistandaki-sivil-kargasa-disaridan-yapilan-provokasyonun-sonucu-oldu-1076890218.html
Rusya Dışişleri: Dağıstan'daki sivil kargaşa dışarıdan yapılan provokasyonun sonucu oldu
Rusya Dışişleri: Dağıstan'daki sivil kargaşa dışarıdan yapılan provokasyonun sonucu oldu
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Dağıstan'daki kitlesel sivil kargaşanın dışarıdan planlanan ve yürütülen bir provokasyonun sonucu olduğunu... 30.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-30T20:49+0300
2023-10-30T20:49+0300
2023-10-30T20:49+0300
dünya
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, dün gece Mahaçkale Havalimanı’nda meydana gelen olaylar ile ilgili yazılı açıklamada bulundu, olaylarda Kiev rejiminin kilit rol oynadığına işaret etti.Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın sitesinde yayınlanan açıklamada, “Dağıstan Cumhuriyeti'nde meydana gelen kitlesel sivil kargaşa, Rusya Federasyonu halkının uyumlu gelişimini ve toplumsal birliğini baltalamayı amaçlayan, dışarıda planlanan ve gerçekleştirilen provokasyonun sonucudur” ifadelerine yer verildi.“Sıradaki yıkıcı eylemin hayata geçirilmesinde, orada yerleşik olan gözükara Rus düşmanlarının eliyle hareket eden suçlu Kiev rejimine doğrudan ve kilit bir rol verildi” denilen açıklama, şu ifadelerle devam etti:Rusya yönetiminin hızlı reaksiyonuna ve güvenlik güçlerinin karalı eylemlerine dikkat çekilen açıklamada, “Rusya yönetiminin hızlı ve net tepkisi ile yerel kolluk kuvvetlerinin koordineli, açık ve orantılı eylemleri, Rusya'da huzursuzluk ve kavga yaratmayı ümit eden herkese açık bir yanıttır” vurgusu yapıldı.
https://sputniknews.com.tr/20231030/tel-avivden-gelen-ucak-dagistana-inis-yapmisti-israilliler-gozetim-altina-alindi-1076879457.html
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rusya, dağıstan, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, provokasyon, dış güçler
rusya, dağıstan, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, provokasyon, dış güçler
Rusya Dışişleri: Dağıstan'daki sivil kargaşa dışarıdan yapılan provokasyonun sonucu oldu
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Dağıstan'daki kitlesel sivil kargaşanın dışarıdan planlanan ve yürütülen bir provokasyonun sonucu olduğunu belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova
, dün gece Mahaçkale Havalimanı’nda
meydana gelen olaylar ile ilgili yazılı açıklamada bulundu, olaylarda Kiev rejiminin kilit rol oynadığına işaret etti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın sitesinde yayınlanan açıklamada, “Dağıstan Cumhuriyeti'nde meydana gelen kitlesel sivil kargaşa, Rusya Federasyonu halkının uyumlu gelişimini ve toplumsal birliğini baltalamayı amaçlayan, dışarıda planlanan ve gerçekleştirilen provokasyonun sonucudur” ifadelerine yer verildi.
“Sıradaki yıkıcı eylemin hayata geçirilmesinde, orada yerleşik olan gözükara Rus düşmanlarının eliyle hareket eden suçlu Kiev rejimine doğrudan ve kilit bir rol verildi” denilen açıklama, şu ifadelerle devam etti:
“Kiev rejimi şu anda, dünya toplumunun Ukrayna etrafındaki krize olan ilgisinin azaldığı ortamda Rusya'daki durumu istikrarsızlaştırmaya ve bu ülkeyi uluslararası arenada itibarsızlaştırmaya azami ilgi duyuyor.”
Rusya yönetiminin hızlı reaksiyonuna ve güvenlik güçlerinin karalı eylemlerine dikkat çekilen açıklamada, “Rusya yönetiminin hızlı ve net tepkisi ile yerel kolluk kuvvetlerinin koordineli, açık ve orantılı eylemleri, Rusya'da huzursuzluk ve kavga yaratmayı ümit eden herkese açık bir yanıttır” vurgusu yapıldı.