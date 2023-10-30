https://sputniknews.com.tr/20231030/rusya-disisleri-dagistandaki-sivil-kargasa-disaridan-yapilan-provokasyonun-sonucu-oldu-1076890218.html

Rusya Dışişleri: Dağıstan'daki sivil kargaşa dışarıdan yapılan provokasyonun sonucu oldu

Rusya Dışişleri: Dağıstan'daki sivil kargaşa dışarıdan yapılan provokasyonun sonucu oldu

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Dağıstan'daki kitlesel sivil kargaşanın dışarıdan planlanan ve yürütülen bir provokasyonun sonucu olduğunu... 30.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-30T20:49+0300

2023-10-30T20:49+0300

2023-10-30T20:49+0300

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mariya zaharova

provokasyon

dış güçler

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, dün gece Mahaçkale Havalimanı’nda meydana gelen olaylar ile ilgili yazılı açıklamada bulundu, olaylarda Kiev rejiminin kilit rol oynadığına işaret etti.Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın sitesinde yayınlanan açıklamada, “Dağıstan Cumhuriyeti'nde meydana gelen kitlesel sivil kargaşa, Rusya Federasyonu halkının uyumlu gelişimini ve toplumsal birliğini baltalamayı amaçlayan, dışarıda planlanan ve gerçekleştirilen provokasyonun sonucudur” ifadelerine yer verildi.“Sıradaki yıkıcı eylemin hayata geçirilmesinde, orada yerleşik olan gözükara Rus düşmanlarının eliyle hareket eden suçlu Kiev rejimine doğrudan ve kilit bir rol verildi” denilen açıklama, şu ifadelerle devam etti:Rusya yönetiminin hızlı reaksiyonuna ve güvenlik güçlerinin karalı eylemlerine dikkat çekilen açıklamada, “Rusya yönetiminin hızlı ve net tepkisi ile yerel kolluk kuvvetlerinin koordineli, açık ve orantılı eylemleri, Rusya'da huzursuzluk ve kavga yaratmayı ümit eden herkese açık bir yanıttır” vurgusu yapıldı.

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