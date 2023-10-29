https://sputniknews.com.tr/20231029/israildeki-rus-buyukelci-hamas-heyetinin-moskova-ziyareti-nedeniyle-disisleri-bakanligina-cagrildi-1076864123.html
İsrail’deki Rus Büyükelçi Hamas heyetinin Moskova ziyareti nedeniyle Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı
İsrail’deki Rus Büyükelçi Hamas heyetinin Moskova ziyareti nedeniyle Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı
İsrail Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın İsrail Büyükelçisi Anatoly Viktorov’un Hamas heyetinin Moskova ziyaretiyle ilgili protestosunu ifade etmek üzere... 29.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-29T21:51+0300
2023-10-29T21:51+0300
2023-10-29T21:51+0300
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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Rusya’nın İsrail Büyükelçisi Viktorov, Hamas heyetinin Moskova ziyaretiyle ilgili protesto edilmek üzere İsrail Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı.Açıklamada, “Rusya'nın İsrail Büyükelçisi Anatoliy Viktorov, Hamas heyetinin Moskova ziyaretini protesto etmek üzere bu sabah Kudüs'teki İsrail Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Dışişleri Bakanlığı’nın Avrasya İşlerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı, Büyükelçi Simona Halperin, Büyükelçiye İsrail'in, Hamas terör örgütünün Moskova tarafından açık ve net bir şekilde kınanmamasını, ayrıca Rusya’nın uluslararası örgütlerdeki eylemlerini tüm ciddiyeti ile değerlendirdiğini açıkladı” ifadelerine yer verildi.İsrail Dışişleri ayrıca ‘7 Ekim'deki kanlı terör saldırısının, rehinelerin alıkonulmasının ve bin 400'den fazla İsraillinin öldürülmesinin doğrudan sorumlusu olan Hamas liderlerinin ağırlanmasının, İsraillilere karşı terörün meşrulaştırıldığı izlenimini yarattığını’ ifade etti.Hamas Siyasi Büro Üyesi Musa Ebu Merzuk’un liderliğindeki heyet, 26 Ekim’de Moskova’yı ziyaret etmiş ve Dışişleri Bakanlığı’ndan yetkililerle temaslarda bulunmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20231029/iran-disisleri-ortadoguda-catismanin-buyumesine-karsiyiz-1076862815.html
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İsrail’deki Rus Büyükelçi Hamas heyetinin Moskova ziyareti nedeniyle Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı
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İsrail Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın İsrail Büyükelçisi Anatoly Viktorov’un Hamas heyetinin Moskova ziyaretiyle ilgili protestosunu ifade etmek üzere bakanlığa çağrıldığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Rusya’nın İsrail Büyükelçisi Viktorov, Hamas heyetinin Moskova ziyaretiyle ilgili protesto edilmek üzere İsrail Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı.
Açıklamada, “Rusya'nın İsrail Büyükelçisi Anatoliy Viktorov, Hamas heyetinin Moskova ziyaretini protesto etmek üzere bu sabah Kudüs'teki İsrail Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Dışişleri Bakanlığı’nın Avrasya İşlerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı, Büyükelçi Simona Halperin, Büyükelçiye İsrail'in, Hamas terör örgütünün Moskova tarafından açık ve net bir şekilde kınanmamasını, ayrıca Rusya’nın uluslararası örgütlerdeki eylemlerini tüm ciddiyeti ile değerlendirdiğini açıkladı” ifadelerine yer verildi.
İsrail Dışişleri ayrıca ‘7 Ekim'deki kanlı terör saldırısının, rehinelerin alıkonulmasının ve bin 400'den fazla İsraillinin öldürülmesinin doğrudan sorumlusu olan Hamas liderlerinin ağırlanmasının, İsraillilere karşı terörün meşrulaştırıldığı izlenimini yarattığını’ ifade etti.
Hamas Siyasi Büro Üyesi Musa Ebu Merzuk’un liderliğindeki heyet, 26 Ekim’de Moskova’yı ziyaret etmiş ve Dışişleri Bakanlığı’ndan yetkililerle temaslarda bulunmuştu.