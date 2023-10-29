https://sputniknews.com.tr/20231029/iran-disisleri-ortadoguda-catismanin-buyumesine-karsiyiz-1076862815.html
İran Dışişleri: Ortadoğu'da çatışmanın büyümesine karşıyız
İran Dışişleri: Ortadoğu'da çatışmanın büyümesine karşıyız
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, İran’ın Ortadoğu'daki çatışmanın büyümesini istemediğini belirtti. 29.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-29T20:54+0300
2023-10-29T20:54+0300
2023-10-29T20:54+0300
dünya
iran
ortadoğu
hüseyin emir abdullahiyan
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İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, CNN televizyonuna demecinde İran’ın Ortadoğu'daki çatışmanın büyümesini istemediğini söyledi.Abdullahiyan ilgili soru karşısında, “Bu savaşın büyümesini istemiyoruz” yanıtını verdi.İranlı bakan ayrıca Ortadoğu'da Amerikan çıkarlarını hedef alan çeşitli gruplar tarafından gerçekleştirilen saldırıların, herhangi bir delil sunulmadan İran'la ilişkilendirilmesinin ‘tamamen yanlış’ olduğunu sözlerine ekledi
https://sputniknews.com.tr/20231029/iran-lideri-reisi-israil-kirmizi-cizgileri-asti--1076832766.html
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iran, ortadoğu, hüseyin emir abdullahiyan
iran, ortadoğu, hüseyin emir abdullahiyan
İran Dışişleri: Ortadoğu'da çatışmanın büyümesine karşıyız
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İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, İran’ın Ortadoğu'daki çatışmanın büyümesini istemediğini belirtti.
İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, CNN televizyonuna demecinde İran’ın Ortadoğu'daki çatışmanın büyümesini istemediğini söyledi.
Abdullahiyan ilgili soru karşısında, “Bu savaşın büyümesini istemiyoruz” yanıtını verdi.
İranlı bakan ayrıca Ortadoğu'da Amerikan çıkarlarını hedef alan çeşitli gruplar tarafından gerçekleştirilen saldırıların, herhangi bir delil sunulmadan İran'la ilişkilendirilmesinin ‘tamamen yanlış’ olduğunu sözlerine ekledi