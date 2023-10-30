https://sputniknews.com.tr/20231030/hamas-yoneticisi-ebu-merzuk-hizbullahtan-cok-sey-bekliyorduk-1076874707.html

Hamas yöneticisi Ebu Merzuk: Hizbullah'tan çok şey bekliyorduk

Hamas yöneticisi Ebu Merzuk: Hizbullah'tan çok şey bekliyorduk

Hamas Uluslararası İlişkiler Ofisi Başkanı Musa Ebu Merzuk, Hizbullah'tan çok şey beklediklerini, Filistin yönetiminin sergilediği tutum karşısında da şaşkın... 30.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-30T09:38+0300

2023-10-30T09:38+0300

2023-10-30T09:38+0300

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Hamas Uluslararası İlişkiler Ofisi Başkanı Ebu Merzuk, Katar merkezli Al Jazeera televizyonuna açıklamalarda bulundu. Merzuk, "Hizbullah'tan ve Batı Şeria'daki kardeşlerimizden çok şey bekliyorduk. (Mahmud Abbas liderliğindeki) Filistin yönetimindeki kardeşlerimizin tutumundan utanç duyduk" ifadelerini kullandı.Filistin yönetiminde bazı yetkililer arasında iyi seslerin olduğunu ancak geri kalan seslerin çok fazla şey iddia ettiğini dile getiren Ebu Merzuk, "Pek çok yabancı bize, Filistin yönetimi üyelerinin ve bazı Arap ülkelerinin gizlice Batı'ya 'Hamas'ı ortadan kaldırma' çağrısında bulunduğunu bildirdi" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20231029/hamas-saldirisinin-istihbaratin-sucu-oldugunu-soyleyen-netanyahu-ozur-diledi-1076838207.html

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