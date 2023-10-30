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Hamas yöneticisi Ebu Merzuk: Hizbullah'tan çok şey bekliyorduk
Hamas yöneticisi Ebu Merzuk: Hizbullah'tan çok şey bekliyorduk
Hamas Uluslararası İlişkiler Ofisi Başkanı Musa Ebu Merzuk, Hizbullah'tan çok şey beklediklerini, Filistin yönetiminin sergilediği tutum karşısında da şaşkın... 30.10.2023, Sputnik Türkiye
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Hamas Uluslararası İlişkiler Ofisi Başkanı Ebu Merzuk, Katar merkezli Al Jazeera televizyonuna açıklamalarda bulundu. Merzuk, "Hizbullah'tan ve Batı Şeria'daki kardeşlerimizden çok şey bekliyorduk. (Mahmud Abbas liderliğindeki) Filistin yönetimindeki kardeşlerimizin tutumundan utanç duyduk" ifadelerini kullandı.Filistin yönetiminde bazı yetkililer arasında iyi seslerin olduğunu ancak geri kalan seslerin çok fazla şey iddia ettiğini dile getiren Ebu Merzuk, "Pek çok yabancı bize, Filistin yönetimi üyelerinin ve bazı Arap ülkelerinin gizlice Batı'ya 'Hamas'ı ortadan kaldırma' çağrısında bulunduğunu bildirdi" dedi.
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Hamas yöneticisi Ebu Merzuk: Hizbullah'tan çok şey bekliyorduk

09:38 30.10.2023
© AFP 2023 / PATRICIA DE MELO MOREIRAFİlistin bayrak
Fİlistin bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 30.10.2023
© AFP 2023 / PATRICIA DE MELO MOREIRA
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Hamas Uluslararası İlişkiler Ofisi Başkanı Musa Ebu Merzuk, Hizbullah'tan çok şey beklediklerini, Filistin yönetiminin sergilediği tutum karşısında da şaşkın olduklarını söyledi.
Hamas Uluslararası İlişkiler Ofisi Başkanı Ebu Merzuk, Katar merkezli Al Jazeera televizyonuna açıklamalarda bulundu. Merzuk, "Hizbullah'tan ve Batı Şeria'daki kardeşlerimizden çok şey bekliyorduk. (Mahmud Abbas liderliğindeki) Filistin yönetimindeki kardeşlerimizin tutumundan utanç duyduk" ifadelerini kullandı.
Filistin yönetiminde bazı yetkililer arasında iyi seslerin olduğunu ancak geri kalan seslerin çok fazla şey iddia ettiğini dile getiren Ebu Merzuk, "Pek çok yabancı bize, Filistin yönetimi üyelerinin ve bazı Arap ülkelerinin gizlice Batı'ya 'Hamas'ı ortadan kaldırma' çağrısında bulunduğunu bildirdi" dedi.
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