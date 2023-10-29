https://sputniknews.com.tr/20231029/hamas-saldirisinin-istihbaratin-sucu-oldugunu-soyleyen-netanyahu-ozur-diledi-1076838207.html

Hamas saldırısının 'istihbaratın suçu' olduğunu söyleyen Netanyahu özür diledi

Hamas saldırısının 'istihbaratın suçu' olduğunu söyleyen Netanyahu özür diledi

Netanyahu, Hamas'ın saldırısının istihbarat servisinin suçu olduğunu söyledikten sonra özür diledi. 29.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-29T13:08+0300

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2023-10-29T13:14+0300

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İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Hamas’ın 7 Ekim saldırıları konusunda güvenlik ve istihbarat servislerini sorumlu tutan ve yoğun tepki çeken sözleri nedeniyle 'hata yaptığını' belirterek özür diledi.Netanyahu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail’e düzenlenen saldırılardaki güvenlik zafiyeti suçunu, ordu ve iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet'e yüklediği ifadelerine ilişkin X sosyal medya platformundan açıklama yaptı.İsrail Başbakanı, dün akşam sosyal medya hesabından yaptığı ve bir süre sonra sildiği sözleri için 'hata yaptım' ifadesini kullanarak, şunları kaydetti:Netanyahu, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, 7 Ekim'de abluka altındaki Gazze Şeridi'nden Hamas'ın düzenlediği saldırılardaki güvenlik zafiyetini İsrail ordusu ve iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet'e yüklemişti.Başbakan Netanyahu, 7 Ekim'de Gazze Şeridi'nden düzenlenen saldırılarla ilgili Başbakan'a bilgi verildiği yönündeki iddiaların asılsız olduğunu, aksine hiçbir uyarı gelmediğini ifade etmişti.Netanyahu, bilakis İsrail ordusu ve Şin-Bet'in (Şabak) Hamas'ın yıldırıldığı ve sükunetin sağlandığı değerlendirmesini yaptıklarını belirtmişti.İsrail Başbakanı, yaptığı paylaşımı bir süre sonra silmişti.

https://sputniknews.com.tr/20231028/israilden-gazzeye-yogun-bombardiman-bolgeyle-iletisim-tamamen-kesildi-1076807476.html

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