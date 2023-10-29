Hamas saldırısının 'istihbaratın suçu' olduğunu söyleyen Netanyahu özür diledi
13:08 29.10.2023 (güncellendi: 13:14 29.10.2023)
© AFP 2023 / ABIR SULTANBenyamin Netanyahu
© AFP 2023 / ABIR SULTAN
Netanyahu, Hamas'ın saldırısının istihbarat servisinin suçu olduğunu söyledikten sonra özür diledi.
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Hamas’ın 7 Ekim saldırıları konusunda güvenlik ve istihbarat servislerini sorumlu tutan ve yoğun tepki çeken sözleri nedeniyle 'hata yaptığını' belirterek özür diledi.
Netanyahu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail’e düzenlenen saldırılardaki güvenlik zafiyeti suçunu, ordu ve iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet'e yüklediği ifadelerine ilişkin X sosyal medya platformundan açıklama yaptı.
Netanyahu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail’e düzenlenen saldırılardaki güvenlik zafiyeti suçunu, ordu ve iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet'e yüklediği ifadelerine ilişkin X sosyal medya platformundan açıklama yaptı.
İsrail Başbakanı, dün akşam sosyal medya hesabından yaptığı ve bir süre sonra sildiği sözleri için 'hata yaptım' ifadesini kullanarak, şunları kaydetti:
“Basın toplantısından sonra söylediğim şeylerin söylenmemesi gerekirdi ve bunun için özür diliyorum. Güvenlik güçlerinin tüm başkanlarına tam destek veriyorum. Genelkurmay Başkanı'nı ve cephede bulunan, ülke için savaşan İsrail ordu komutanlarını ve askerlerini destekliyorum. Birlikte kazanacağız.”
טעיתי. דברים שאמרתי בעקבות מסיבת העיתונאים לא היו צריכים להיאמר ואני מתנצל על כך. אני נותן גיבוי מלא לכל ראשי זרועות הביטחון. אני מחזק את הרמטכ״ל ואת מפקדי וחיילי צה״ל שנמצאים בחזית ונלחמים על הבית. יחד ננצח.— Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) October 29, 2023
Netanyahu, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, 7 Ekim'de abluka altındaki Gazze Şeridi'nden Hamas'ın düzenlediği saldırılardaki güvenlik zafiyetini İsrail ordusu ve iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet'e yüklemişti.
Başbakan Netanyahu, 7 Ekim'de Gazze Şeridi'nden düzenlenen saldırılarla ilgili Başbakan'a bilgi verildiği yönündeki iddiaların asılsız olduğunu, aksine hiçbir uyarı gelmediğini ifade etmişti.
Netanyahu, bilakis İsrail ordusu ve Şin-Bet'in (Şabak) Hamas'ın yıldırıldığı ve sükunetin sağlandığı değerlendirmesini yaptıklarını belirtmişti.
İsrail Başbakanı, yaptığı paylaşımı bir süre sonra silmişti.