https://sputniknews.com.tr/20231030/amerikan-basini-zelenskiy-abd-ziyaretinin-ardindan-ofkeliydi-1076898143.html

Amerikan basını: Zelenskiy, ABD ziyaretinin ardından öfkeliydi

Amerikan basını: Zelenskiy, ABD ziyaretinin ardından öfkeliydi

Amerikan Time dergisi, Batılı müttefiklerin Ukrayna'ya olan ilgisinin azalmasının Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’i öfkelendirdiğini yazdı. 30.10.2023, Sputnik Türkiye

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vladimir zelenskiy

ukrayna krizi

abd

ukrayna krizi

ukrayna

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Time dergisinde yayınlanan makalede, Ukrayna lideri Zelenskiy’in, Kiev'e olan ilginin azalması nedeniyle eylül ayında Washington'a yaptığı ziyaretin sonuçlarından dolayı öfkeli olduğu ifade edildi.Yazıda, “Washington ziyaretinin ardından Time muhabirleri, Kiev'in aldığı sinyallere, özellikle de Zelenskiy'in kendi hükümeti içindeki yolsuzlukla mücadele yönündeki ısrarlı çağrılara ve sonu görünmeyen askeri çatışmaya yönelik azalan hevese karşı nasıl tepki vereceğini anlamaya çalıştı. Kiev'deki ilk günümde çevresinden bir kişiye, başkanın nasıl hissettiğini sordum. Cevap tereddüt etmeksizin geldi: “Kızgın” ifadelerine yer verildi.Ukrayna liderinin dünyada eski Sovyet cumhuriyetindeki gelişmelere olan ilginin ve uluslararası desteğin zayıfladığını gördüğüne dikkat çeken yetkili, Zelenskiy’in Batılı müttefikleri tarafından ihanete uğramış gibi hissettiğini itiraf etti.Bürokratın sözlerinin alıntılandığı makalede, “Her zamanki iyimserlik ışıltısı, mizah anlayışı, savaş odasında bir toplantıyı şaka veya esprili bir anekdotla canlandırma arzusu, bunların hiçbiri korunmadı. O şimdi geliyor, bilgileri alıyor, emirlerini veriyor ve gidiyor” ifadeleri kullanıldı.Son zamanlarda Batı medyası giderek artan sıklıkta Batı'nın Ukrayna ihtilafından usanmaya başladığını, Zelenskiy'e verilen desteğin ise zayıfladığını yazıyor. Ortadoğu'da patlak veren gerilimin ardından ABD Başkanı Joe Biden hem Kiev'e, hem de Tel Aviv'e destek sözü vermişti.Aynı zamanda geçen hafta Biden’ın Temsilciler Meclisi’nden Kiev için 61.4 milyar dolarlık yardım talep etmesinin ardından bir grup Amerikalı Cumhuriyetçi senatör, İsrail'e yardım tahsis edilmesine izin veren fakat Ukrayna'ya sponsorluk öngörmeyen bir yasa tasarısı sunmuştu.

https://sputniknews.com.tr/20231030/abd-temsilciler-meclisi-uyesi-abdnin-destegine-bagimli-olan-ukrayna-para-istemeye-devam-ediyor-1076890869.html

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