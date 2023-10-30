https://sputniknews.com.tr/20231030/abd-temsilciler-meclisi-uyesi-abdnin-destegine-bagimli-olan-ukrayna-para-istemeye-devam-ediyor-1076890869.html

ABD Temsilciler Meclisi üyesi: ABD'nin desteğine bağımlı olan Ukrayna para istemeye devam ediyor

ABD Temsilciler Meclisi üyesi: ABD'nin desteğine bağımlı olan Ukrayna para istemeye devam ediyor

ABD Temsilciler Meclisi üyesi Marjorie Taylor Greene, Ukrayna'nın tamamen ABD'nin desteğine bağımlı olduğunu, fakat aynı zamanda Amerikalı vergi... 30.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-30T17:30+0300

2023-10-30T17:30+0300

2023-10-30T17:30+0300

ukrayna krizi

ukrayna

ukrayna krizi

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abd temsilciler meclisi

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ABD Temsilciler Meclisi üyesi Greene, X platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda Ukrayna’nın tamamen ABD’nin desteğine bağımlı olmasına rağmen para talep etmeyi sürdürdüğünü ifade etti.Greene, “Ukrayna tamamen ABD'nin desteğine bağımlı ve Washington, Moskova ile bir vekalet savaşı yürüttüğü sürece ABD'den daha fazla vergi parası istemeye devam ediyor” ifadelerini kullandı.Her zaman Kiev'e fon sağlanmasına karşı oy kullandığını, şimdi de İsrail'e yapılacak ek yardım paketi konusunda da aynı şekilde hareket edeceğini, zira ABD'nin dünyanın geri kalanının değil kendi nüfusunun sorunlarını çözmesi gerektiğini vurgulayan Greene, açıklamasını şöyle sürdürdü:Daha önce Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden’ın Kongre'den Ukrayna için 61.3 milyar, İsrail için ise 14.3 milyar dolar yardım istediğini bildirmişti.

https://sputniknews.com.tr/20231027/temsilciler-meclisi-baskani-israil-ve-ukraynaya-yardim-talebi-birbirinden-ayri-olarak-ele-alinmali-1076792050.html

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