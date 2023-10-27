https://sputniknews.com.tr/20231027/temsilciler-meclisi-baskani-israil-ve-ukraynaya-yardim-talebi-birbirinden-ayri-olarak-ele-alinmali-1076792050.html

Temsilciler Meclisi Başkanı: İsrail ve Ukrayna'ya yardım talebi birbirinden ayrı olarak ele alınmalı

Temsilciler Meclisi Başkanı: İsrail ve Ukrayna'ya yardım talebi birbirinden ayrı olarak ele alınmalı

ABD Temsiciler Meclisi Başkanı Johnson, İsrail ve Ukrayna'ya yardım talebinin birbirinden ayrı olarak ele alınması gerektiğini belirtti. 27.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-27T15:13+0300

2023-10-27T15:13+0300

2023-10-27T15:13+0300

dünya

israil

israil-filistin

ukrayna

ukrayna krizi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/104086/80/1040868066_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_337bf4928632d79a11d801c4714ed35d.jpg

ABD Kongresi'nin alt kanadı Temsilciler Meclisi'nin yeni Başkanı Mike Johnson, İsrail ve Ukrayna'ya 105 milyar dolarlık yardım talebinin birbirinden ayrı olarak ele alınması gerektiğini belirterek, Beyaz Saray'ın Kiev'e yapılan harcamalara ilişkin de rapor vermesini talep etti.Fox News'e konuşan Johnson, "Amerikalılar harcanan dolarların hesabını talep ediyor" dedi.Joe Biden yönetiminin Ukrayna meselesinde bundan sonra atılacak adımlara yönelik planı da açıklaması gerektiğine vurgu yapan Johnson, aynı zamanda Ukrayna çevresindeki durumun netleştirilmesi gerektiğini belirterek, Rusya'nın çatışmada üstün gelmesine izin verilemeyeceğini kaydetti.Johnson, İsrail ve Ukrayna'ya yardım talebinin birbirinden ayrı olarak ele alınması gerektiğini ve bu konuda Cumhuriyetçiler arasında fikir birliği bulunduğuna dikkat çekerek, İsrail'in ayrı bir konu olduğunun altını çizdi.

https://sputniknews.com.tr/20231020/bati-basini-abd-ukrayna-icin-israili-feda-etmemeli-1076546345.html

israil

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

israil, israil-filistin, ukrayna, ukrayna krizi