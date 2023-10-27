https://sputniknews.com.tr/20231027/temsilciler-meclisi-baskani-israil-ve-ukraynaya-yardim-talebi-birbirinden-ayri-olarak-ele-alinmali-1076792050.html
Temsilciler Meclisi Başkanı: İsrail ve Ukrayna'ya yardım talebi birbirinden ayrı olarak ele alınmalı
Temsilciler Meclisi Başkanı: İsrail ve Ukrayna'ya yardım talebi birbirinden ayrı olarak ele alınmalı
ABD Temsiciler Meclisi Başkanı Johnson, İsrail ve Ukrayna'ya yardım talebinin birbirinden ayrı olarak ele alınması gerektiğini belirtti. 27.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-27T15:13+0300
2023-10-27T15:13+0300
2023-10-27T15:13+0300
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ABD Kongresi'nin alt kanadı Temsilciler Meclisi'nin yeni Başkanı Mike Johnson, İsrail ve Ukrayna'ya 105 milyar dolarlık yardım talebinin birbirinden ayrı olarak ele alınması gerektiğini belirterek, Beyaz Saray'ın Kiev'e yapılan harcamalara ilişkin de rapor vermesini talep etti.Fox News'e konuşan Johnson, "Amerikalılar harcanan dolarların hesabını talep ediyor" dedi.Joe Biden yönetiminin Ukrayna meselesinde bundan sonra atılacak adımlara yönelik planı da açıklaması gerektiğine vurgu yapan Johnson, aynı zamanda Ukrayna çevresindeki durumun netleştirilmesi gerektiğini belirterek, Rusya'nın çatışmada üstün gelmesine izin verilemeyeceğini kaydetti.Johnson, İsrail ve Ukrayna'ya yardım talebinin birbirinden ayrı olarak ele alınması gerektiğini ve bu konuda Cumhuriyetçiler arasında fikir birliği bulunduğuna dikkat çekerek, İsrail'in ayrı bir konu olduğunun altını çizdi.
https://sputniknews.com.tr/20231020/bati-basini-abd-ukrayna-icin-israili-feda-etmemeli-1076546345.html
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israil, israil-filistin, ukrayna, ukrayna krizi
israil, israil-filistin, ukrayna, ukrayna krizi
Temsilciler Meclisi Başkanı: İsrail ve Ukrayna'ya yardım talebi birbirinden ayrı olarak ele alınmalı
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ABD Temsiciler Meclisi Başkanı Johnson, İsrail ve Ukrayna'ya yardım talebinin birbirinden ayrı olarak ele alınması gerektiğini belirtti.
ABD Kongresi'nin alt kanadı Temsilciler Meclisi'nin yeni Başkanı Mike Johnson, İsrail ve Ukrayna'ya 105 milyar dolarlık yardım talebinin birbirinden ayrı olarak ele alınması gerektiğini belirterek, Beyaz Saray'ın Kiev'e yapılan harcamalara ilişkin de rapor vermesini talep etti.
Fox News'e konuşan Johnson, "Amerikalılar harcanan dolarların hesabını talep ediyor" dedi.
Joe Biden yönetiminin Ukrayna meselesinde bundan sonra atılacak adımlara yönelik planı da açıklaması gerektiğine vurgu yapan Johnson, aynı zamanda Ukrayna çevresindeki durumun netleştirilmesi gerektiğini belirterek, Rusya'nın çatışmada üstün gelmesine izin verilemeyeceğini kaydetti.
Johnson, İsrail ve Ukrayna'ya yardım talebinin birbirinden ayrı olarak ele alınması gerektiğini ve bu konuda Cumhuriyetçiler arasında fikir birliği bulunduğuna dikkat çekerek, İsrail'in ayrı bir konu olduğunun altını çizdi.