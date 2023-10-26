https://sputniknews.com.tr/20231026/pentagon-bidenin-gorev-suresi-boyunca-ukraynaya-445-milyar-dolar-destek-verildi-1076770326.html

Pentagon: Biden'ın görev süresi boyunca Ukrayna'ya 44.5 milyar dolar destek verildi

Pentagon: Biden'ın görev süresi boyunca Ukrayna'ya 44.5 milyar dolar destek verildi

Pentagon, ABD'nin Biden yönetiminde Ukrayna'ya yaptığı askeri yardımın miktarının 44.5 milyar doları aştığını açıkladı. 26.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-26T21:50+0300

2023-10-26T21:50+0300

2023-10-26T21:50+0300

ukrayna krizi

ukrayna

ukrayna krizi

abd

pentagon

joe biden

abd savunma bakanlığı (pentagon)

abd savunma bakanlığı

abd savunma bakanlığı

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ABD Savunma Bakanlığı’ndan (Pentagon) yapılan açıklamada, Joe Biden'ın başkan olarak görev yaptığı süre boyunca ABD'nin Ukrayna'ya verdiği toplam askeri desteğin 44,5 milyar doları aştığı belirtildi.Açıklamada, "ABD, Biden yönetiminin göreve başladığı tarihten bu yana Ukrayna'ya 43.9 milyar doları 24 Şubat 2022'den itibaren olmak üzere toplam 44.5 milyar dolardan fazla güvenlik desteği verdi" denildi.Son olarak ABD, Ukrayna'ya hava savunma ve tanksavar silahlarını da içerecek yaklaşık 150 milyon dolar değerinde yeni bir askeri yardım paketini duyurmuştu.

https://sputniknews.com.tr/20231026/abd-disisleri-bakani-blinken-150-milyon-dolarlik-ukraynaya-yeni-askeri-yardim-paketini-acikladi-1076767202.html

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