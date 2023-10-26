https://sputniknews.com.tr/20231026/pentagon-bidenin-gorev-suresi-boyunca-ukraynaya-445-milyar-dolar-destek-verildi-1076770326.html
Pentagon: Biden'ın görev süresi boyunca Ukrayna'ya 44.5 milyar dolar destek verildi
Pentagon: Biden'ın görev süresi boyunca Ukrayna'ya 44.5 milyar dolar destek verildi
Pentagon, ABD'nin Biden yönetiminde Ukrayna'ya yaptığı askeri yardımın miktarının 44.5 milyar doları aştığını açıkladı. 26.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-26T21:50+0300
2023-10-26T21:50+0300
2023-10-26T21:50+0300
ukrayna krizi
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ukrayna krizi
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joe biden
abd savunma bakanlığı (pentagon)
abd savunma bakanlığı
abd savunma bakanlığı
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ABD Savunma Bakanlığı’ndan (Pentagon) yapılan açıklamada, Joe Biden'ın başkan olarak görev yaptığı süre boyunca ABD'nin Ukrayna'ya verdiği toplam askeri desteğin 44,5 milyar doları aştığı belirtildi.Açıklamada, "ABD, Biden yönetiminin göreve başladığı tarihten bu yana Ukrayna'ya 43.9 milyar doları 24 Şubat 2022'den itibaren olmak üzere toplam 44.5 milyar dolardan fazla güvenlik desteği verdi" denildi.Son olarak ABD, Ukrayna'ya hava savunma ve tanksavar silahlarını da içerecek yaklaşık 150 milyon dolar değerinde yeni bir askeri yardım paketini duyurmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20231026/abd-disisleri-bakani-blinken-150-milyon-dolarlik-ukraynaya-yeni-askeri-yardim-paketini-acikladi-1076767202.html
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ukrayna, ukrayna krizi, abd, pentagon, joe biden, abd savunma bakanlığı (pentagon), abd savunma bakanlığı, abd savunma bakanlığı
ukrayna, ukrayna krizi, abd, pentagon, joe biden, abd savunma bakanlığı (pentagon), abd savunma bakanlığı, abd savunma bakanlığı
Pentagon: Biden'ın görev süresi boyunca Ukrayna'ya 44.5 milyar dolar destek verildi
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Pentagon, ABD'nin Biden yönetiminde Ukrayna'ya yaptığı askeri yardımın miktarının 44.5 milyar doları aştığını açıkladı.
ABD Savunma Bakanlığı’ndan (Pentagon) yapılan açıklamada, Joe Biden'ın başkan olarak görev yaptığı süre boyunca ABD'nin Ukrayna'ya verdiği toplam askeri desteğin 44,5 milyar doları aştığı belirtildi.
Açıklamada, "ABD, Biden yönetiminin göreve başladığı tarihten bu yana Ukrayna'ya 43.9 milyar doları 24 Şubat 2022'den itibaren olmak üzere toplam 44.5 milyar dolardan fazla güvenlik desteği verdi" denildi.
Son olarak ABD, Ukrayna'ya hava savunma ve tanksavar silahlarını da içerecek yaklaşık 150 milyon dolar değerinde yeni bir askeri yardım paketini duyurmuştu.