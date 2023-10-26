https://sputniknews.com.tr/20231026/abd-disisleri-bakani-blinken-150-milyon-dolarlik-ukraynaya-yeni-askeri-yardim-paketini-acikladi-1076767202.html
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Ukrayna’ya yeni askeri yardım paketini açıkladı
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Ukrayna’ya yeni askeri yardım paketini açıkladı
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna’ya ayrılan 150 milyon dolar değerindeki yeni askeri yardım paketinde hava savunma araçlarının ve tanksavar... 26.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-26T19:53+0300
2023-10-26T19:53+0300
2023-10-26T19:54+0300
dünya
antony blinken
ukrayna krizi
ukrayna
yardım paketi
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ABD Dışişleri Bakanı Blinken, “ABD bugün, Ukrayna’nın savaş alanında başarılı olmasına yardımcı olacak yeni silah ve teçhizat dilimini duyurdu. Bu yeni silah ve teçhizat paketi, Ukrayna'nın topraklarını Rusya’nın saldırılarına karşı savunma yeteneğini daha da artıracak hava savunma, topçu, tanksavar ve diğer silahları içeriyor” açıklamasında bulundu.Bu silahların ABD Savunma Bakanlığı Pentagon’un stoklarından sağlanacağı belirtildi.Blinken, ABD ve müttefiklerinin, Rusya özel askeri harekata son verene ve askerlerini Ukrayna topraklarından çekene kadar Ukrayna’ya yardımını sürdürmekte kararlı olduklarını kaydetti.ABD Dışişleri Bakanı, “Ukrayna’ya, halkının toparlanıp güvenlik içinde ve istikrarlı, müreffeh bir demokrasi içinde yaşadığı bir geleceği güvence altına almasına yardımcı olmak için Kongre ile birlikte çalışmaya devam edeceğiz” ifadesini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20231026/rusya-savunma-bakanligi-ukrayna-ordusuna-ait-4-ucak-dusuruldu-1076715883.html
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antony blinken, ukrayna krizi, ukrayna, yardım paketi
antony blinken, ukrayna krizi, ukrayna, yardım paketi
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Ukrayna’ya yeni askeri yardım paketini açıkladı
19:53 26.10.2023 (güncellendi: 19:54 26.10.2023) Abone ol
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna’ya ayrılan 150 milyon dolar değerindeki yeni askeri yardım paketinde hava savunma araçlarının ve tanksavar silahların yer aldığını belirtti.
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, “ABD bugün, Ukrayna’nın savaş alanında başarılı olmasına yardımcı olacak yeni silah ve teçhizat dilimini duyurdu. Bu yeni silah ve teçhizat paketi, Ukrayna'nın topraklarını Rusya’nın saldırılarına karşı savunma yeteneğini daha da artıracak hava savunma, topçu, tanksavar ve diğer silahları içeriyor” açıklamasında bulundu.
Bu silahların ABD Savunma Bakanlığı Pentagon’un stoklarından sağlanacağı belirtildi.
Blinken, ABD ve müttefiklerinin, Rusya özel askeri harekata son verene ve askerlerini Ukrayna topraklarından çekene kadar Ukrayna’ya yardımını sürdürmekte kararlı olduklarını kaydetti.
ABD Dışişleri Bakanı, “Ukrayna’ya, halkının toparlanıp güvenlik içinde ve istikrarlı, müreffeh bir demokrasi içinde yaşadığı bir geleceği güvence altına almasına yardımcı olmak için Kongre ile birlikte çalışmaya devam edeceğiz” ifadesini kullandı.