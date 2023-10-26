https://sputniknews.com.tr/20231026/abd-disisleri-bakani-blinken-150-milyon-dolarlik-ukraynaya-yeni-askeri-yardim-paketini-acikladi-1076767202.html

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Ukrayna’ya yeni askeri yardım paketini açıkladı

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Ukrayna’ya yeni askeri yardım paketini açıkladı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna’ya ayrılan 150 milyon dolar değerindeki yeni askeri yardım paketinde hava savunma araçlarının ve tanksavar... 26.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-26T19:53+0300

2023-10-26T19:53+0300

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ABD Dışişleri Bakanı Blinken, “ABD bugün, Ukrayna’nın savaş alanında başarılı olmasına yardımcı olacak yeni silah ve teçhizat dilimini duyurdu. Bu yeni silah ve teçhizat paketi, Ukrayna'nın topraklarını Rusya’nın saldırılarına karşı savunma yeteneğini daha da artıracak hava savunma, topçu, tanksavar ve diğer silahları içeriyor” açıklamasında bulundu.Bu silahların ABD Savunma Bakanlığı Pentagon’un stoklarından sağlanacağı belirtildi.Blinken, ABD ve müttefiklerinin, Rusya özel askeri harekata son verene ve askerlerini Ukrayna topraklarından çekene kadar Ukrayna’ya yardımını sürdürmekte kararlı olduklarını kaydetti.ABD Dışişleri Bakanı, “Ukrayna’ya, halkının toparlanıp güvenlik içinde ve istikrarlı, müreffeh bir demokrasi içinde yaşadığı bir geleceği güvence altına almasına yardımcı olmak için Kongre ile birlikte çalışmaya devam edeceğiz” ifadesini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20231026/rusya-savunma-bakanligi-ukrayna-ordusuna-ait-4-ucak-dusuruldu-1076715883.html

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antony blinken, ukrayna krizi, ukrayna, yardım paketi