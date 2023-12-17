https://sputniknews.com.tr/20231217/suriye-israil-samin-dis-mahallelerine-saldiri-duzenledi-1078556574.html
Suriye: İsrail Şam'ın dış mahallelerine saldırı düzenledi
Suriye: İsrail Şam'ın dış mahallelerine saldırı düzenledi
Suriye, İsrail’in bu akşam başkent Şam'ın dış mahallelerini bombaladığını duyurdu. 17.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-17T23:20+0300
2023-12-17T23:20+0300
2023-12-17T23:20+0300
israil- filistin çatışması
israil
israil-filistin
suriye
şam
saldırı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/02/1069052121_0:257:2731:1793_1920x0_80_0_0_ef00b0b09b46c488a7a8e6852a5ad7f4.jpg
Suriye devlet televizyonu El İhbariye’nin haberine göre İsrail, bugün akşam saatlerinde Şam’ın banliyösünü hedef alarak hava saldırısı gerçekleştirdi.“İsrail Şam'ın banliyösüne saldırı düzenledi” denilen haberde, hava savunma sistemlerinin saldırıyı püskürttükleri ifade edildi.Suriye Savunma Bakanlığı ise İsrail’in Şam’a düzenlediği saldırıda 2 Suriyeli askerin yaralandığını duyurdu.Bakanlığın açıklamasında, “Bu akşam saat 22.05 sularında düşman İsrail, Suriye'nin işgal altındaki Golan Tepeleri'nden Şam vilayetindeki mevzileri vurarak hava saldırısı düzenledi. Hava savunma sistemlerimiz düşman füzelerine karşılık vererek birkaç tanesini düşürdü. Saldırı sonucu 2 asker yaralanırken, belirli derecede maddi hasar da meydana geldi” ifadelerine yer verildi.
https://sputniknews.com.tr/20231211/israilden-sama-hava-saldirisi-1078298144.html
israil
suriye
şam
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/02/1069052121_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_a9cc6e9722221856f5274502d1b863b5.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
israil, israil-filistin, suriye, şam, saldırı
israil, israil-filistin, suriye, şam, saldırı
Suriye: İsrail Şam'ın dış mahallelerine saldırı düzenledi
Suriye, İsrail’in bu akşam başkent Şam'ın dış mahallelerini bombaladığını duyurdu.
Suriye devlet televizyonu El İhbariye’nin haberine göre İsrail, bugün akşam saatlerinde Şam’ın banliyösünü hedef alarak hava saldırısı gerçekleştirdi.
“İsrail Şam'ın banliyösüne saldırı düzenledi” denilen haberde, hava savunma sistemlerinin saldırıyı püskürttükleri ifade edildi.
Suriye Savunma Bakanlığı ise İsrail’in Şam’a düzenlediği saldırıda 2 Suriyeli askerin yaralandığını duyurdu.
Bakanlığın açıklamasında, “Bu akşam saat 22.05 sularında düşman İsrail, Suriye'nin işgal altındaki Golan Tepeleri'nden Şam vilayetindeki mevzileri vurarak hava saldırısı düzenledi. Hava savunma sistemlerimiz düşman füzelerine karşılık vererek birkaç tanesini düşürdü. Saldırı sonucu 2 asker yaralanırken, belirli derecede maddi hasar da meydana geldi” ifadelerine yer verildi.