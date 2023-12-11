https://sputniknews.com.tr/20231211/israilden-sama-hava-saldirisi-1078298144.html
İsrail'den Şam'a hava saldırısı
İsrail'den Şam'a hava saldırısı
İsrail'in, Suriye'nin başkenti Şam'daki bazı noktalara hava saldırısı gerçekleştirdiği belirtildi. 11.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-11T00:35+0300
2023-12-11T00:35+0300
2023-12-11T00:35+0300
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sana
sana
ortadoğu
şam
israil
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İsrail'in Şam'a hava saldırısı düzenlediği duyuruldu.Suriye haber ajansı SANA, askeri kaynağa dayandırdığı haberinde, yerel saatle 23.05'te Şam'ın çevresindeki bazı noktaların, İsrail güçlerince hava saldırısıyla hedef alındığını aktardı. Haberde, "Hava savunma sistemlerimiz Golan Tepeleri tarafından gelen füzeleri karşılayarak bazılarını düşürdü. Saldırıda hasar meydana geldi" ifadeleri kullanıldı.İsrail makamlarından ise saldırıya ilişkin açıklama yapılmadı.
https://sputniknews.com.tr/20231208/israil-ordusu-suriyeden-atilan-ve-acik-alanlara-dusen-iki-fuze-tespit-ettik-1078205660.html
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sana, sana, sana, ortadoğu, şam, israil
sana, sana, sana, ortadoğu, şam, israil
İsrail'den Şam'a hava saldırısı
İsrail'in, Suriye'nin başkenti Şam'daki bazı noktalara hava saldırısı gerçekleştirdiği belirtildi.
İsrail'in Şam'a hava saldırısı düzenlediği duyuruldu.
Suriye haber ajansı SANA, askeri kaynağa dayandırdığı haberinde, yerel saatle 23.05'te Şam'ın çevresindeki bazı noktaların, İsrail güçlerince hava saldırısıyla hedef alındığını aktardı.
Haberde, "Hava savunma sistemlerimiz Golan Tepeleri tarafından gelen füzeleri karşılayarak bazılarını düşürdü. Saldırıda hasar meydana geldi" ifadeleri kullanıldı.
İsrail makamlarından ise saldırıya ilişkin açıklama yapılmadı.