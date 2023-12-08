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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20231208/israil-ordusu-suriyeden-atilan-ve-acik-alanlara-dusen-iki-fuze-tespit-ettik-1078205660.html
İsrail ordusu: Suriye'den atılan ve açık alanlara düşen iki füze tespit ettik
İsrail ordusu: Suriye'den atılan ve açık alanlara düşen iki füze tespit ettik
İsrail ordu radyosu, Suriye'nin kuzeyinde işgal altındaki Golan Tepeleri'nde siren seslerinin duyulduğunu belirtti. 08.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-08T02:48+0300
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İsrail ordusu "X" platformundan yaptığı açıklamada, "Bukata beldesinde devreye giren alarmın ardından Suriye topraklarından fırlatılan ve açık alana düşen iki füze tespit edildi" ifadelerine yer verildi.Açıklamada, Suriye'den atış yapılan yerlere karşılık verildiği belirtildi.
https://sputniknews.com.tr/20231207/israilli-esir-hamastan-degil-israilin-bizi-oldurebileceginden-korktuk-1078202808.html
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israil-filistin, golan, golan tepesi, golan tepeleri, suriye, suriye ordusu
israil-filistin, golan, golan tepesi, golan tepeleri, suriye, suriye ordusu

İsrail ordusu: Suriye'den atılan ve açık alanlara düşen iki füze tespit ettik

02:48 08.12.2023
© AP Photo / Ariel SchalitGolan Tepeleri
Golan Tepeleri - Sputnik Türkiye, 1920, 08.12.2023
© AP Photo / Ariel Schalit
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İsrail ordu radyosu, Suriye'nin kuzeyinde işgal altındaki Golan Tepeleri'nde siren seslerinin duyulduğunu belirtti.
İsrail ordusu "X" platformundan yaptığı açıklamada, "Bukata beldesinde devreye giren alarmın ardından Suriye topraklarından fırlatılan ve açık alana düşen iki füze tespit edildi" ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, Suriye'den atış yapılan yerlere karşılık verildiği belirtildi.
İsrail ve Hamas arasında varılan mutabakat kapsamında esir takası devam ediyor. Gazze'de Hamas tarafından Kızılhaç yetkililerine teslim edilen bir grup esir, Refah Sınır Kapısı'ndan geçerek Mısır'a götürüldü. - Sputnik Türkiye, 1920, 07.12.2023
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