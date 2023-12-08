https://sputniknews.com.tr/20231208/israil-ordusu-suriyeden-atilan-ve-acik-alanlara-dusen-iki-fuze-tespit-ettik-1078205660.html
İsrail ordusu: Suriye'den atılan ve açık alanlara düşen iki füze tespit ettik
İsrail ordusu: Suriye'den atılan ve açık alanlara düşen iki füze tespit ettik
İsrail ordu radyosu, Suriye'nin kuzeyinde işgal altındaki Golan Tepeleri'nde siren seslerinin duyulduğunu belirtti. 08.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-08T02:48+0300
2023-12-08T02:48+0300
2023-12-08T02:48+0300
israil- filistin çatışması
israil-filistin
golan
golan tepesi
golan tepeleri
suriye
suriye ordusu
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İsrail ordusu "X" platformundan yaptığı açıklamada, "Bukata beldesinde devreye giren alarmın ardından Suriye topraklarından fırlatılan ve açık alana düşen iki füze tespit edildi" ifadelerine yer verildi.Açıklamada, Suriye'den atış yapılan yerlere karşılık verildiği belirtildi.
https://sputniknews.com.tr/20231207/israilli-esir-hamastan-degil-israilin-bizi-oldurebileceginden-korktuk-1078202808.html
golan
golan tepesi
golan tepeleri
suriye
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
israil-filistin, golan, golan tepesi, golan tepeleri, suriye, suriye ordusu
israil-filistin, golan, golan tepesi, golan tepeleri, suriye, suriye ordusu
İsrail ordusu: Suriye'den atılan ve açık alanlara düşen iki füze tespit ettik
İsrail ordu radyosu, Suriye'nin kuzeyinde işgal altındaki Golan Tepeleri'nde siren seslerinin duyulduğunu belirtti.
İsrail ordusu "X" platformundan yaptığı açıklamada, "Bukata beldesinde devreye giren alarmın ardından Suriye topraklarından fırlatılan ve açık alana düşen iki füze tespit edildi" ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, Suriye'den atış yapılan yerlere karşılık verildiği belirtildi.