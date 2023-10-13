https://sputniknews.com.tr/20231013/iskocya-basbakaninin-esinin-annesi-gazzede-mahsur-kaldi-insanlik-nerede-1076312291.html

İskoçya Başbakanı'nın eşinin annesi Gazze'de mahsur kaldı: 'İnsanlık nerede?'

İskoçya Başbakanı'nın eşinin annesi Gazze'de mahsur kaldı: 'İnsanlık nerede?'

İskoçya Bölgesel Başbakanı Hamza Yusuf'un Gazze'de mahsur kalan kayınvalidesi Elizabeth El-Nakla, paylaştığı videoda gözyaşlarına hakim olamadı ve "İnsanlık... 13.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-13T17:15+0300

2023-10-13T17:15+0300

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Yusuf, sosyal medya platformu X'ten Filistinli eşi Nadia El-Nakla'nın Gazze'de mahsur kalan annesinin videosunu paylaştı.Elizabeth El-Nakla, gözyaşlarına hakim olamayarak konuştuğu videoda, şunları söyledi:İskoçya Başbakanı Yusuf da videoyla birlikte yaptığı yazılı paylaşımda, bu kişinin, İskoçya'dan emekli bir hemşire olan, kayınvalidesi Elizabeth El-Nakla olduğunu kaydetti.Yusuf, "Gazze'deki insanların büyük çoğunluğu gibi onun da Hamas'la hiçbir ilgisi yok. Kendisine Gazze'yi terk etmesi söylendi ancak nüfusun geri kalanı gibi o da gidecek hiçbir yeri olmadığı için kapana kısılmış durumda" ifadelerini kullandı.Hamza Yusuf, bir diğer paylaşımında da Birleşmiş Milletlerin (BM), 'İsrail'in Gazze'deki sivillerden 1.1 milyonunun yerlerinden ayrılarak bölgenin güneyine geçmelerini istemesinin' yıkıcı insani sonuçlara yol açacağına ilişkin değerlendirmesini hatırlatarak, şunları kaydetti:Yusuf, 9 Ekim'de yaptığı açıklamada, Filistinli eşinin annesi ve babasının Gazze'de mahsur kaldığını bildirmişti.Hamza Yusuf, eşinin İskoçya'da yaşayan annesi ve babasının, İsrail ve Gazze'deki gelişmeler sırasında kayınpederinin 92 yaşındaki hasta annesini ziyaret için Gazze'de bulunduklarını ve bölgede mahsur kaldıklarını aktarmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20231013/abd-savunma-bakani-israilde-abd-irani-ve-digerlerini-caydirmak-icin-orada-1076309523.html

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