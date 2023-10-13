https://sputniknews.com.tr/20231013/abd-savunma-bakani-israilde-abd-irani-ve-digerlerini-caydirmak-icin-orada-1076309523.html

ABD Savunma Bakanı İsrail'de: ABD, İran'ı ve diğerlerini caydırmak için orada

ABD Savunma Bakanı İsrail'de: ABD, İran'ı ve diğerlerini caydırmak için orada

ABD Savunma Bakanı Austin, İsrail ziyareti esnasında birtakım açıklamalarda bulundu. 13.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-13T16:43+0300

2023-10-13T16:43+0300

2023-10-13T16:43+0300

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ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin yaptığı açıklamada Hamas'ın İsrail'e yönelik saldırılarının IŞİD saldırılarından çok daha kötü olduğunu belirtti.Austin, İsrail ziyareti esnasında İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile de bir görüşme gerçekleştirdi. İsrail medyasının aktardığına göre Austin'in bu görüşmede şu cümlelere yer verdiği belirtildi:İsrail medyasına göre İsrail Başbakanı Netanyahu da Austin'e Orta Doğu'da tırmanan çatışmalar sırasında verdiği destek için teşekkür ederek görüşlerini şu cümlelerle iletti: "Medeni dünya nasıl IŞİD'e karşı savaşmak için birleştiyse, Hamas'a karşı savaşta da bize yardım etmek için birleşmelidir. Bizi desteklediğinizi biliyorum ve bunu çok takdir ediyoruz."Austin: ABD hem yürüyebilir hem de sakız çiğneyebilirABD Savunma Bakanı Lloyd Austin Cuma günü Tel Aviv'deki İsrail Savunma Bakanlığı askeri karargahında Başbakan Benyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant ile bir araya geldi.Austin konuşmasında, ABD'nin hem Ukrayna'yı hem de İsrail'i destekleyecek kadar güçlü olduğunu vurgulayarak "ABD aynı anda yürüyebilir ve sakız çiğneyebilir" dedi.ABD Savunma Bakanı Austin: Nazilerin Yahudilere karşı uyguladığı soykırımdan bu yana en kanlı günPentagon Şefi açıklamasında Hamas'ın bağnazlık, yobazlık ve ölümden başka sunabileceği bir şey olmadığını belirtkere geçtiğimiz Cumartesi gününün Yahudiler için "Nazilerin Yahudilere karşı uyguladığı soykırımdan bu yana en kanlı gün" olduğunu vurguladı. Austin: ABD, İran'ı ve diğerlerini caydırmak için oradaSavunma Bakanı Austin İsrail'e ABD'nin sarsılmaz desteğini göstermek için geldiğini belirterek şu açıklamalarda bulundu:ABD'nin İran'ı ve diğerlerini daha fazla çatışma riskinden caydırmak için dünyanın en büyük uçak filosuna sahip gemisi Gerald Ford vurucu gücünü bölgeye gönderdiğinin altını çizen Austin ABD'nin Orta Doğu'daki hava gücünü arttırdığını vurguladı.Austin: Orta Doğu'da barış için herkesi Hamas'ı kınamaya ve tecrit etmeye çağırıyoruzPentagon Şefi Lloyd Austin, Orta Doğu'da "kalıcı barış" isteyen herkesi Hamas'ı kınamaya ve tecrit etmeye çağırdı.Tel Aviv'de düzenlenen bir basın toplantısında konuşan Austin, "Ortadoğu'da sürdürülebilir barış ve güvenlik isteyen herkes Hamas'ı kınamalı ve izole etmelidir" cümlelerini sarf etti.ABD ve İsrail Hamas tutuklularının serbest bırakılması için çalışmaya devam edecekPentagon Şefi Austin, Amerika Birleşik Devletleri'nin Hamas militanları tarafından kaçırılan rehinelerin serbest bırakılması konusunda İsrail ile yakın koordinasyon içinde çalışmaya devam edeceğini açıkladı. ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, İsrailli mevkidaşı Yoav Galant ile düzenlediği ortak basın toplantısında şunları söyledi:'ABD Acil Gerekirse İsrail'e Ek Askeri Varlık Gönderecek'ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin tarafından İsrailli mevkidaşı Yoav Galant ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Amerika Birleşik Devletleri'nin ihtiyaç halinde Orta Doğu'ya ek güç ve araçlar göndermeye hazır olduğunu belirtti.Austin bu konuya ilişkin şu açıklamalara yer verdi:Pentagon Şefi Austin ile yaptığı ortak basın açıklamasında İsrail Savunma Bakanı Yoav Galant da şu açıklamalarda bulundu:

https://sputniknews.com.tr/20231013/putinden-israilin-olasi-kara-harekatina-iliskin-uyari-1076301565.html

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