https://sputniknews.com.tr/20231013/abd-savunma-bakani-israilde-abd-irani-ve-digerlerini-caydirmak-icin-orada-1076309523.html
ABD Savunma Bakanı İsrail'de: ABD, İran'ı ve diğerlerini caydırmak için orada
ABD Savunma Bakanı İsrail'de: ABD, İran'ı ve diğerlerini caydırmak için orada
ABD Savunma Bakanı Austin, İsrail ziyareti esnasında birtakım açıklamalarda bulundu. 13.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-13T16:43+0300
2023-10-13T16:43+0300
2023-10-13T16:43+0300
dünya
israil
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israil savunma bakanlığı
filistin
israil-filistin sorunu
abd
beyaz saray
kongre
lloyd austin
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ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin yaptığı açıklamada Hamas'ın İsrail'e yönelik saldırılarının IŞİD saldırılarından çok daha kötü olduğunu belirtti.Austin, İsrail ziyareti esnasında İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile de bir görüşme gerçekleştirdi. İsrail medyasının aktardığına göre Austin'in bu görüşmede şu cümlelere yer verdiği belirtildi:İsrail medyasına göre İsrail Başbakanı Netanyahu da Austin'e Orta Doğu'da tırmanan çatışmalar sırasında verdiği destek için teşekkür ederek görüşlerini şu cümlelerle iletti: "Medeni dünya nasıl IŞİD'e karşı savaşmak için birleştiyse, Hamas'a karşı savaşta da bize yardım etmek için birleşmelidir. Bizi desteklediğinizi biliyorum ve bunu çok takdir ediyoruz."Austin: ABD hem yürüyebilir hem de sakız çiğneyebilirABD Savunma Bakanı Lloyd Austin Cuma günü Tel Aviv'deki İsrail Savunma Bakanlığı askeri karargahında Başbakan Benyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant ile bir araya geldi.Austin konuşmasında, ABD'nin hem Ukrayna'yı hem de İsrail'i destekleyecek kadar güçlü olduğunu vurgulayarak "ABD aynı anda yürüyebilir ve sakız çiğneyebilir" dedi.ABD Savunma Bakanı Austin: Nazilerin Yahudilere karşı uyguladığı soykırımdan bu yana en kanlı günPentagon Şefi açıklamasında Hamas'ın bağnazlık, yobazlık ve ölümden başka sunabileceği bir şey olmadığını belirtkere geçtiğimiz Cumartesi gününün Yahudiler için "Nazilerin Yahudilere karşı uyguladığı soykırımdan bu yana en kanlı gün" olduğunu vurguladı. Austin: ABD, İran'ı ve diğerlerini caydırmak için oradaSavunma Bakanı Austin İsrail'e ABD'nin sarsılmaz desteğini göstermek için geldiğini belirterek şu açıklamalarda bulundu:ABD'nin İran'ı ve diğerlerini daha fazla çatışma riskinden caydırmak için dünyanın en büyük uçak filosuna sahip gemisi Gerald Ford vurucu gücünü bölgeye gönderdiğinin altını çizen Austin ABD'nin Orta Doğu'daki hava gücünü arttırdığını vurguladı.Austin: Orta Doğu'da barış için herkesi Hamas'ı kınamaya ve tecrit etmeye çağırıyoruzPentagon Şefi Lloyd Austin, Orta Doğu'da "kalıcı barış" isteyen herkesi Hamas'ı kınamaya ve tecrit etmeye çağırdı.Tel Aviv'de düzenlenen bir basın toplantısında konuşan Austin, "Ortadoğu'da sürdürülebilir barış ve güvenlik isteyen herkes Hamas'ı kınamalı ve izole etmelidir" cümlelerini sarf etti.ABD ve İsrail Hamas tutuklularının serbest bırakılması için çalışmaya devam edecekPentagon Şefi Austin, Amerika Birleşik Devletleri'nin Hamas militanları tarafından kaçırılan rehinelerin serbest bırakılması konusunda İsrail ile yakın koordinasyon içinde çalışmaya devam edeceğini açıkladı. ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, İsrailli mevkidaşı Yoav Galant ile düzenlediği ortak basın toplantısında şunları söyledi:'ABD Acil Gerekirse İsrail'e Ek Askeri Varlık Gönderecek'ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin tarafından İsrailli mevkidaşı Yoav Galant ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Amerika Birleşik Devletleri'nin ihtiyaç halinde Orta Doğu'ya ek güç ve araçlar göndermeye hazır olduğunu belirtti.Austin bu konuya ilişkin şu açıklamalara yer verdi:Pentagon Şefi Austin ile yaptığı ortak basın açıklamasında İsrail Savunma Bakanı Yoav Galant da şu açıklamalarda bulundu:
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israil, israil-filistin, israil savunma bakanlığı, filistin, israil-filistin sorunu, abd, beyaz saray, kongre, lloyd austin, yoav galant, pentagon, işid, hamas, benyamin netahyahu
israil, israil-filistin, israil savunma bakanlığı, filistin, israil-filistin sorunu, abd, beyaz saray, kongre, lloyd austin, yoav galant, pentagon, işid, hamas, benyamin netahyahu
ABD Savunma Bakanı İsrail'de: ABD, İran'ı ve diğerlerini caydırmak için orada
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ABD Savunma Bakanı Austin, İsrail ziyareti esnasında birtakım açıklamalarda bulundu.
ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin yaptığı açıklamada Hamas'ın İsrail'e yönelik saldırılarının IŞİD saldırılarından çok daha kötü olduğunu belirtti.
Austin, İsrail ziyareti esnasında İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile de bir görüşme gerçekleştirdi. İsrail medyasının aktardığına göre Austin'in bu görüşmede şu cümlelere yer verdiği belirtildi:
Korkunç bir hafta geçirdik. Bu terör örgütü Hamas'ın korkunç eylemlerine tanık olduk. Bildiğiniz gibi IŞİD'e karşı mücadeleyi ilk planlayan bendim. Dolayısıyla IŞİD'i çok iyi tanıyorum ve Hamas'ın İsrail'e yönelik saldırısı IŞİD'de gördüklerimden daha kötü.
İsrail medyasına göre İsrail Başbakanı Netanyahu da Austin'e Orta Doğu'da tırmanan çatışmalar sırasında verdiği destek için teşekkür ederek görüşlerini şu cümlelerle iletti: "Medeni dünya nasıl IŞİD'e karşı savaşmak için birleştiyse, Hamas'a karşı savaşta da bize yardım etmek için birleşmelidir. Bizi desteklediğinizi biliyorum ve bunu çok takdir ediyoruz."
Austin: ABD hem yürüyebilir hem de sakız çiğneyebilir
ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin Cuma günü Tel Aviv'deki İsrail Savunma Bakanlığı askeri karargahında Başbakan Benyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant ile bir araya geldi.
Austin konuşmasında, ABD'nin hem Ukrayna'yı hem de İsrail'i destekleyecek kadar güçlü olduğunu vurgulayarak "ABD aynı anda yürüyebilir ve sakız çiğneyebilir" dedi.
ABD Savunma Bakanı Austin: Nazilerin Yahudilere karşı uyguladığı soykırımdan bu yana en kanlı gün
Pentagon Şefi açıklamasında Hamas'ın bağnazlık, yobazlık ve ölümden başka sunabileceği bir şey olmadığını belirtkere geçtiğimiz Cumartesi gününün Yahudiler için "Nazilerin Yahudilere karşı uyguladığı soykırımdan bu yana en kanlı gün" olduğunu vurguladı.
Austin: ABD, İran'ı ve diğerlerini caydırmak için orada
Savunma Bakanı Austin İsrail'e ABD'nin sarsılmaz desteğini göstermek için geldiğini belirterek şu açıklamalarda bulundu:
Bu vahşetten faydalanmayı, çatışmayı genişletmeyi ya da daha fazla kan dökmeyi düşünenlere tek bir sözümüz var: Yapmayın. Dünya izliyor, biz de izliyoruz ve hiçbir yere gitmiyoruz.
ABD'nin İran'ı ve diğerlerini daha fazla çatışma riskinden caydırmak için dünyanın en büyük uçak filosuna sahip gemisi Gerald Ford vurucu gücünü bölgeye gönderdiğinin altını çizen Austin ABD'nin Orta Doğu'daki hava gücünü arttırdığını vurguladı.
Austin: Orta Doğu'da barış için herkesi Hamas'ı kınamaya ve tecrit etmeye çağırıyoruz
Pentagon Şefi Lloyd Austin, Orta Doğu'da "kalıcı barış" isteyen herkesi Hamas'ı kınamaya ve tecrit etmeye çağırdı.
Tel Aviv'de düzenlenen bir basın toplantısında konuşan Austin, "Ortadoğu'da sürdürülebilir barış ve güvenlik isteyen herkes Hamas'ı kınamalı ve izole etmelidir" cümlelerini sarf etti.
ABD ve İsrail Hamas tutuklularının serbest bırakılması için çalışmaya devam edecek
Pentagon Şefi Austin, Amerika Birleşik Devletleri'nin Hamas militanları tarafından kaçırılan rehinelerin serbest bırakılması konusunda İsrail ile yakın koordinasyon içinde çalışmaya devam edeceğini açıkladı. ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, İsrailli mevkidaşı Yoav Galant ile düzenlediği ortak basın toplantısında şunları söyledi:
Hamas tarafından alıkonulan masum erkek, kadın ve çocukların serbest bırakılmasını sağlamak için İsrail ile yakın işbirliği içinde çalışmaya devam edeceğiz.
'ABD Acil Gerekirse İsrail'e Ek Askeri Varlık Gönderecek'
ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin tarafından İsrailli mevkidaşı Yoav Galant ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Amerika Birleşik Devletleri'nin ihtiyaç halinde Orta Doğu'ya ek güç ve araçlar göndermeye hazır olduğunu belirtti.
Austin bu konuya ilişkin şu açıklamalara yer verdi:
Dünyanın en büyük uçak gemisinin liderliğindeki Gerald Ford saldırı grubu şu anda bölgede bulunuyor. Hava Kuvvetleri savaş filolarını Orta Doğu'ya gönderdik ve ABD Savunma Bakanlığı gerektiğinde İsrail'e ilave varlıklar konuşlandırmak üzere tam teyakkuz halinde.
Pentagon Şefi Austin ile yaptığı ortak basın açıklamasında İsrail Savunma Bakanı Yoav Galant da şu açıklamalarda bulundu:
ABD ve İsrail arasındaki savunma işbirliğinin yanı sıra Pentagon, Beyaz Saray ve Kongre'nin İsrail'e verdiği destek kabiliyetlerimizi arttırmakta ve bize hareket serbestisi sağlamaktadır. Bugün İsrail Savunma Kuvvetleri'nin ihtiyaç duyduğu silahları taşıyan ikinci bir uçağı teslim alacağız.