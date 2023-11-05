https://sputniknews.com.tr/20231105/netanyahudan-dosta-dusmana-mesaj-gazzedeki-esirler-serbest-birakilmadan-ateskesolmayacak-1077102211.html
Netanyahu'dan 'dosta düşmana' mesaj: Gazze'deki esirler serbest bırakılmadan ateşkes olmayacak
Netanyahu'dan 'dosta düşmana' mesaj: Gazze'deki esirler serbest bırakılmadan ateşkes olmayacak
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde Filistinli grupların elindeki esirler serbest bırakılmadıkça ateşkese gitmeyeceklerini... 05.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-05T18:14+0300
2023-11-05T18:14+0300
2023-11-05T18:14+0300
israil- filistin çatışması
filistin
israil-filistin
israil-filistin sorunu
filistin yönetimi
filistin komisyonu
filistin sorunu
israil
israil savunma bakanlığı
israil ordusu
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Netanyahu, İsrail'in güneyindeki bir hava üssüne yaptığı incelemelerin ardından Gazze'deki saldırılara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.İsrail Başbakanı, Filistinli grupların elinde olan esirler serbest bırakılmadıkça ateşkes olmayacağını, bunu da 'hem düşmanlarına hem de dostlarına' söylediklerini dile getirdi.Netanyahu, 3 Ekim'de ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Tel Aviv'de yaptıkları görüşmenin ardından da benzer açıklamalarda bulunmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20231102/israil-basbakani-netanyahu-gazze-sehrinin-kenar-mahallelerine-yaklasiyoruz-ve-aci-kayiplarimiz-var-1077010611.html
filistin
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Netanyahu'dan 'dosta düşmana' mesaj: Gazze'deki esirler serbest bırakılmadan ateşkes olmayacak
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İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde Filistinli grupların elindeki esirler serbest bırakılmadıkça ateşkese gitmeyeceklerini bildirdi.
Netanyahu, İsrail'in güneyindeki bir hava üssüne yaptığı incelemelerin ardından Gazze'deki saldırılara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
İsrail Başbakanı, Filistinli grupların elinde olan esirler serbest bırakılmadıkça ateşkes olmayacağını, bunu da 'hem düşmanlarına hem de dostlarına' söylediklerini dile getirdi.
Netanyahu, 3 Ekim'de ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Tel Aviv'de yaptıkları görüşmenin ardından da benzer açıklamalarda bulunmuştu.