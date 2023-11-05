https://sputniknews.com.tr/20231105/netanyahudan-dosta-dusmana-mesaj-gazzedeki-esirler-serbest-birakilmadan-ateskesolmayacak-1077102211.html

Netanyahu'dan 'dosta düşmana' mesaj: Gazze'deki esirler serbest bırakılmadan ateşkes olmayacak

Netanyahu'dan 'dosta düşmana' mesaj: Gazze'deki esirler serbest bırakılmadan ateşkes olmayacak

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde Filistinli grupların elindeki esirler serbest bırakılmadıkça ateşkese gitmeyeceklerini... 05.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-05T18:14+0300

2023-11-05T18:14+0300

2023-11-05T18:14+0300

israil- filistin çatışması

filistin

israil-filistin

israil-filistin sorunu

filistin yönetimi

filistin komisyonu

filistin sorunu

israil

israil savunma bakanlığı

israil ordusu

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Netanyahu, İsrail'in güneyindeki bir hava üssüne yaptığı incelemelerin ardından Gazze'deki saldırılara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.İsrail Başbakanı, Filistinli grupların elinde olan esirler serbest bırakılmadıkça ateşkes olmayacağını, bunu da 'hem düşmanlarına hem de dostlarına' söylediklerini dile getirdi.Netanyahu, 3 Ekim'de ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Tel Aviv'de yaptıkları görüşmenin ardından da benzer açıklamalarda bulunmuştu.

https://sputniknews.com.tr/20231102/israil-basbakani-netanyahu-gazze-sehrinin-kenar-mahallelerine-yaklasiyoruz-ve-aci-kayiplarimiz-var-1077010611.html

filistin

filistin yönetimi

israil

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