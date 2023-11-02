https://sputniknews.com.tr/20231102/israil-basbakani-netanyahu-gazze-sehrinin-kenar-mahallelerine-yaklasiyoruz-ve-aci-kayiplarimiz-var-1077010611.html
İsrail Başbakanı Netanyahu: Gazze şehrinin kenar mahallelerine yaklaşıyoruz ve acı kayıplarımız var
İsrail Başbakanı Netanyahu: Gazze şehrinin kenar mahallelerine yaklaşıyoruz ve acı kayıplarımız var
İsrail Başbakanı Netanyahu, "Gazze şehrinin kenar mahallelerine yaklaşıyoruz ve acı kayıplarımız var" dedi. 02.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-02T19:00+0300
2023-11-02T19:00+0300
2023-11-02T19:00+0300
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gazze, gazze şeridi
İsrail Başbakanı Netanyahu: Gazze şehrinin kenar mahallelerine yaklaşıyoruz ve acı kayıplarımız var
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İsrail Başbakanı Netanyahu, "Gazze şehrinin kenar mahallelerine yaklaşıyoruz ve acı kayıplarımız var" dedi.