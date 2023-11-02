https://sputniknews.com.tr/20231102/israil-genelkurmay-baskani-gazze-sehrini-kusatiyoruz-1077007879.html
İsrail Genelkurmay Başkanı: Gazze şehrini kuşatıyoruz
İsrail Genelkurmay Başkanı: Gazze şehrini kuşatıyoruz
İsrail Genelkurmay Başkanı Halevi, İsrail ordusun Gazze şehri içinde operasyonlar yaptığını ve şehri kuşattıklarını açıkladı. 02.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-02T18:54+0300
2023-11-02T18:54+0300
2023-11-02T18:55+0300
israil- filistin çatışması
herzi halevi
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İsrail Savunma Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Korgeneral Herzi Halevi, birliklerin Gazze şehri içinde operasyon yaptığını ve şehri muhtelif yönlerden kuşattığını açıkladı.Hava Kuvvetleri üssünden yaptığı açıklamaya göre Halevi şunları dile getirdi:İsrail birliklerinin profesyonel mücadele ve cesaret gerektiren yoğun ve karmaşık bir kentsel alanda savaştığını dile getiren Genelkurmay Başkanı, birliklerin yakın muharebeye girdiğini belirterek, "Kara kuvvetlerine doğru istihbarat, havadan ve denizden ateş eşlik ediyor. Bu koordinasyon muharebeyi çok daha etkili kılıyor" dedi.Halevi açıklamasında ayrıca bu savaşın 'acı ve zor bir bedeli' olduğunu, kara harekatında şu ana kadar 18 askerin öldüğünü söyleyerek "Savaşta en iyi evlatlarımızı kaybettik, ailelerini kucaklıyoruz. Kazanmaya devam edeceğiz" ifadesine yer verdi.İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde Hamas ve diğer terör grupları tarafından tutulan tüm rehineleri evlerine döndürme yükümlülüğü olduğunu belirten Halevi, İsrail kuvvetlerinin yaşamın kutsallığı adına, bayrağına ölümü kazımış bir düşmana karşı savaştığını belirterek güven içinde yaşama hakları için savaştıklarını ifade etti.Mutluk kötülük karşısında başka İsrail'den başka bir ülkeleri olmadığını vurgulayan Halevi, zeka ve kararlılıkla hareket ettiklerini dile getirdi.Halevi: Gazze'de hava kuvvetleri gücünün yarısından daha azıyla çalışıyorGenelkurmay Başkanı Halevi basına yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde hava kuvvetlerinin gücünün yarısından daha azıyla faaliyet gösterdiğini söyledi. Halevi ordunun gerektiğinde diğer cephelere saldırmaya hazır olduğunu da sözlerine ekledi.Halevi, hafta başında İsrailli asker Ori Megidish'in kurtarılmasına atıfta bulunarak bunun okyanusta bir damla olduğunu söyledi. Halevi, rehinelerin hepsini eve getirmek için her şeyi yapmaya kararlı olduklarının ise altını çizdi.
https://sputniknews.com.tr/20231024/israil-savunma-kuvvetleri-genelkurmay-baskani-saldirilari-azaltma-niyetinde-degiliz-1076662610.html
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filistin son dakika, netanyahu, israil son dakika, israil başbakanı, gazze son durum, israil hastane bombaladı, hastane bombalandı, israil hastane saldırısı, israil, türkiye, pentagon, birleşmiş milletler, abd, herzi halevi
İsrail Genelkurmay Başkanı: Gazze şehrini kuşatıyoruz
18:54 02.11.2023 (güncellendi: 18:55 02.11.2023) Abone ol
İsrail Genelkurmay Başkanı Halevi, İsrail ordusun Gazze şehri içinde operasyonlar yaptığını ve şehri kuşattıklarını açıkladı.
İsrail Savunma Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Korgeneral Herzi Halevi, birliklerin Gazze şehri içinde operasyon yaptığını ve şehri muhtelif yönlerden kuşattığını açıkladı.
Hava Kuvvetleri üssünden yaptığı açıklamaya göre Halevi şunları dile getirdi:
Savaşta önemli bir aşamayı daha geçtik. Kuvvetlerimiz Kuzey Gazze'nin kalbinde, Gazze Şehri'nde faaliyet gösteriyor. Şehri çevreliyor, kara harekatını derinleştiriyor ve başarılar elde ediyor.
İsrail birliklerinin profesyonel mücadele ve cesaret gerektiren yoğun ve karmaşık bir kentsel alanda savaştığını dile getiren Genelkurmay Başkanı, birliklerin yakın muharebeye girdiğini belirterek, "Kara kuvvetlerine doğru istihbarat, havadan ve denizden ateş eşlik ediyor. Bu koordinasyon muharebeyi çok daha etkili kılıyor" dedi.
Halevi açıklamasında ayrıca bu savaşın 'acı ve zor bir bedeli' olduğunu, kara harekatında şu ana kadar 18 askerin öldüğünü söyleyerek "Savaşta en iyi evlatlarımızı kaybettik, ailelerini kucaklıyoruz. Kazanmaya devam edeceğiz" ifadesine yer verdi.
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde Hamas ve diğer terör grupları tarafından tutulan tüm rehineleri evlerine döndürme yükümlülüğü olduğunu belirten Halevi, İsrail kuvvetlerinin yaşamın kutsallığı adına, bayrağına ölümü kazımış bir düşmana karşı savaştığını belirterek güven içinde yaşama hakları için savaştıklarını ifade etti.
Mutluk kötülük karşısında başka İsrail'den başka bir ülkeleri olmadığını vurgulayan Halevi, zeka ve kararlılıkla hareket ettiklerini dile getirdi.
Halevi: Gazze'de hava kuvvetleri gücünün yarısından daha azıyla çalışıyor
Genelkurmay Başkanı Halevi basına yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde hava kuvvetlerinin gücünün yarısından daha azıyla faaliyet gösterdiğini söyledi. Halevi ordunun gerektiğinde diğer cephelere saldırmaya hazır olduğunu da sözlerine ekledi.
Halevi, hafta başında İsrailli asker Ori Megidish'in kurtarılmasına atıfta bulunarak bunun okyanusta bir damla olduğunu söyledi. Halevi, rehinelerin hepsini eve getirmek için her şeyi yapmaya kararlı olduklarının ise altını çizdi.