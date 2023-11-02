https://sputniknews.com.tr/20231102/israil-genelkurmay-baskani-gazze-sehrini-kusatiyoruz-1077007879.html

İsrail Genelkurmay Başkanı: Gazze şehrini kuşatıyoruz

İsrail Genelkurmay Başkanı: Gazze şehrini kuşatıyoruz

İsrail Genelkurmay Başkanı Halevi, İsrail ordusun Gazze şehri içinde operasyonlar yaptığını ve şehri kuşattıklarını açıkladı. 02.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-02T18:54+0300

2023-11-02T18:54+0300

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israil- filistin çatışması

herzi halevi

israil ordusu

israil ordusu (idf)

israil savunma kuvvetleri (idf)

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israil savunma bakanlığı

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İsrail Savunma Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Korgeneral Herzi Halevi, birliklerin Gazze şehri içinde operasyon yaptığını ve şehri muhtelif yönlerden kuşattığını açıkladı.Hava Kuvvetleri üssünden yaptığı açıklamaya göre Halevi şunları dile getirdi:İsrail birliklerinin profesyonel mücadele ve cesaret gerektiren yoğun ve karmaşık bir kentsel alanda savaştığını dile getiren Genelkurmay Başkanı, birliklerin yakın muharebeye girdiğini belirterek, "Kara kuvvetlerine doğru istihbarat, havadan ve denizden ateş eşlik ediyor. Bu koordinasyon muharebeyi çok daha etkili kılıyor" dedi.Halevi açıklamasında ayrıca bu savaşın 'acı ve zor bir bedeli' olduğunu, kara harekatında şu ana kadar 18 askerin öldüğünü söyleyerek "Savaşta en iyi evlatlarımızı kaybettik, ailelerini kucaklıyoruz. Kazanmaya devam edeceğiz" ifadesine yer verdi.İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde Hamas ve diğer terör grupları tarafından tutulan tüm rehineleri evlerine döndürme yükümlülüğü olduğunu belirten Halevi, İsrail kuvvetlerinin yaşamın kutsallığı adına, bayrağına ölümü kazımış bir düşmana karşı savaştığını belirterek güven içinde yaşama hakları için savaştıklarını ifade etti.Mutluk kötülük karşısında başka İsrail'den başka bir ülkeleri olmadığını vurgulayan Halevi, zeka ve kararlılıkla hareket ettiklerini dile getirdi.Halevi: Gazze'de hava kuvvetleri gücünün yarısından daha azıyla çalışıyorGenelkurmay Başkanı Halevi basına yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde hava kuvvetlerinin gücünün yarısından daha azıyla faaliyet gösterdiğini söyledi. Halevi ordunun gerektiğinde diğer cephelere saldırmaya hazır olduğunu da sözlerine ekledi.Halevi, hafta başında İsrailli asker Ori Megidish'in kurtarılmasına atıfta bulunarak bunun okyanusta bir damla olduğunu söyledi. Halevi, rehinelerin hepsini eve getirmek için her şeyi yapmaya kararlı olduklarının ise altını çizdi.

https://sputniknews.com.tr/20231024/israil-savunma-kuvvetleri-genelkurmay-baskani-saldirilari-azaltma-niyetinde-degiliz-1076662610.html

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