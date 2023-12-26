https://sputniknews.com.tr/20231226/eski-israil-genelkurmay-baskani-hamasa-karsi-savasi-kaybettik--1078979855.html
Eski İsrail Genelkurmay Başkanı: Hamas'a karşı savaşı kaybettik
Eski İsrail Genelkurmay Başkanı: Hamas'a karşı savaşı kaybettik
Eski İsrail Generkurmay Başkanı Haluts, Hamas'a karşı savaşın kaybedildiğini ve zafer kazanmanın tek yolunun Netanyahu'nun istifasının olduğunu vurguladı. 26.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-26T16:12+0300
2023-12-26T16:12+0300
2023-12-26T16:12+0300
israil- filistin çatışması
israil
israil-filistin
genelkurmay başkanlığı
israil genelkurmay başkanlığı
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Eski İsrail Genelkurmay Başkanı Dan Halutz, İsrail'in Hamas'a karşı savaşı kaybettiğini ve 'zafer kazanmak' için Başbakan Benyamin Netanyahu'nun görevinden ayrılması gerektiği değerlendirmesinde bulundu.Halutz, İsrail'in Kanal 14 televizyonuna verdiği röportajda Gazze'ye yönelik saldırılar hakkında konuştu. İsrail'in Hamas'a karşı savaşı kaybettiğini vurgulayan Halutz, 'zafere ulaşmanın tek yolunun' Netanyahu'nun görevden ayrılmasıyla mümkün olacağını belirtti.Gazze'ye yönelik saldırıların son bulmasının ardından İsrail'de erken seçime gidilmesine kesin gözüyle bakılıyor. Kamuoyu yoklamalarına göre, olası erken seçimde Netanyahu'nun koltuğunu kaybetmesi bekleniyor.
https://sputniknews.com.tr/20231226/ukraynada-yeni-seferberlik-engelliler-ve-kadinlar-da-orduya-alinabilecek-1078969432.html
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israil, israil-filistin, genelkurmay başkanlığı, israil genelkurmay başkanlığı
israil, israil-filistin, genelkurmay başkanlığı, israil genelkurmay başkanlığı
Eski İsrail Genelkurmay Başkanı: Hamas'a karşı savaşı kaybettik
Eski İsrail Generkurmay Başkanı Haluts, Hamas'a karşı savaşın kaybedildiğini ve zafer kazanmanın tek yolunun Netanyahu'nun istifasının olduğunu vurguladı.
Eski İsrail Genelkurmay Başkanı Dan Halutz, İsrail'in Hamas'a karşı savaşı kaybettiğini ve 'zafer kazanmak' için Başbakan Benyamin Netanyahu'nun görevinden ayrılması gerektiği değerlendirmesinde bulundu.
Halutz, İsrail'in Kanal 14 televizyonuna verdiği röportajda Gazze'ye yönelik saldırılar hakkında konuştu. İsrail'in Hamas'a karşı savaşı kaybettiğini vurgulayan Halutz, 'zafere ulaşmanın tek yolunun' Netanyahu'nun görevden ayrılmasıyla mümkün olacağını belirtti.
Gazze'ye yönelik saldırıların son bulmasının ardından İsrail'de erken seçime gidilmesine kesin gözüyle bakılıyor. Kamuoyu yoklamalarına göre, olası erken seçimde Netanyahu'nun koltuğunu kaybetmesi bekleniyor.