https://sputniknews.com.tr/20231226/ukraynada-yeni-seferberlik-engelliler-ve-kadinlar-da-orduya-alinabilecek-1078969432.html

Ukrayna'da yeni seferberlik: Engelliler ve kadınlar da orduya alınabilecek

Ukrayna'da yeni seferberlik: Engelliler ve kadınlar da orduya alınabilecek

Ukrayna Bakanlar Kurulu, seferberlikle ilgili yeni yasa tasarısını Ukrayna Yüksek Şurası'na sundu. 26.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-26T14:07+0300

2023-12-26T14:07+0300

2023-12-26T14:07+0300

ukrayna krizi

ukrayna

seferberlik

engelli

kadın

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Ukrayna Bakanlar Kurulu, seferberlikle ilgili yeni yasa tasarısını Yüksek Şura'ya sundu. Yasaya göre artık Ukrayna'da üçüncü grup engelliler, Şura'nın eski vekilleri ve kadınlar dahil (hamileler hariç) herkes seferberliğe tabi tutulabilecek. Fakat hükümetin farklı bir sorunu olduğu da belirtiliyor. Ukrayna milletvekilinin belirttiğine göre, Batı'dan yardımı kesilen Ukrayna'nın 500 bin kişiyi seferber edebilecek maddi durumu da yok.

https://sputniknews.com.tr/20231226/rusya-savunma-bakani-soygu-rus-ordusu-2023teki-ana-gorevini-basariyla-tamamladi-1078968706.html

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