https://sputniknews.com.tr/20231226/ukraynada-yeni-seferberlik-engelliler-ve-kadinlar-da-orduya-alinabilecek-1078969432.html
Ukrayna'da yeni seferberlik: Engelliler ve kadınlar da orduya alınabilecek
Ukrayna'da yeni seferberlik: Engelliler ve kadınlar da orduya alınabilecek
Ukrayna Bakanlar Kurulu, seferberlikle ilgili yeni yasa tasarısını Ukrayna Yüksek Şurası'na sundu. 26.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-26T14:07+0300
2023-12-26T14:07+0300
2023-12-26T14:07+0300
ukrayna krizi
ukrayna
seferberlik
engelli
kadın
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Ukrayna Bakanlar Kurulu, seferberlikle ilgili yeni yasa tasarısını Yüksek Şura'ya sundu. Yasaya göre artık Ukrayna'da üçüncü grup engelliler, Şura'nın eski vekilleri ve kadınlar dahil (hamileler hariç) herkes seferberliğe tabi tutulabilecek. Fakat hükümetin farklı bir sorunu olduğu da belirtiliyor. Ukrayna milletvekilinin belirttiğine göre, Batı'dan yardımı kesilen Ukrayna'nın 500 bin kişiyi seferber edebilecek maddi durumu da yok.
https://sputniknews.com.tr/20231226/rusya-savunma-bakani-soygu-rus-ordusu-2023teki-ana-gorevini-basariyla-tamamladi-1078968706.html
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ukrayna, seferberlik, engelli, kadın
ukrayna, seferberlik, engelli, kadın
Ukrayna'da yeni seferberlik: Engelliler ve kadınlar da orduya alınabilecek
Ukrayna Bakanlar Kurulu, seferberlikle ilgili yeni yasa tasarısını Ukrayna Yüksek Şurası'na sundu.
Ukrayna Bakanlar Kurulu, seferberlikle ilgili yeni yasa tasarısını Yüksek Şura'ya sundu. Yasaya göre artık Ukrayna'da üçüncü grup engelliler, Şura'nın eski vekilleri ve kadınlar dahil (hamileler hariç) herkes seferberliğe tabi tutulabilecek.
Fakat hükümetin farklı bir sorunu olduğu da belirtiliyor. Ukrayna milletvekilinin belirttiğine göre, Batı'dan yardımı kesilen Ukrayna'nın 500 bin kişiyi seferber edebilecek maddi durumu da yok.