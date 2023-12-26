https://sputniknews.com.tr/20231226/rusya-savunma-bakani-soygu-rus-ordusu-2023teki-ana-gorevini-basariyla-tamamladi-1078968706.html
Rusya Savunma Bakanı Şoygu: Rus ordusu, 2023'teki ana görevini başarıyla tamamladı
Rusya Savunma Bakanı Şoygu: Rus ordusu, 2023'teki ana görevini başarıyla tamamladı
Şoygu, Rus ordusunun 2023 yılındaki ana hedefine ulaşarak Kiev ve Batı tarafından övgüyle söz edilen Ukrayna ordusunun karşı saldırısını akamete uğrattığını... 26.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-26T13:58+0300
2023-12-26T13:58+0300
2023-12-26T14:20+0300
ukrayna krizi
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sergey şoygu
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ukrayna ordusu
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Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rus ordusunun 2023 yılındaki ana hedefine ulaşarak Kiev ve Batı tarafından övgüyle söz edilen Ukrayna ordusunun karşı saldırısını akamete uğrattığını söyledi.Savunma Bakanlığı'ndaki toplantıda konuşan Şoygu, "Geride kalan yılda ana çabalar, özel askeri harekatın hedeflerine ulaşmaya odaklandı. Asıl çaba, Kiev ve NATO müttefikleri tarafından yüksek sesle ilan edilen Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin karşı saldırısını engellemekti. Bu görev başarıyla tamamlandı" ifadelerini kullandı.Ukrayna ordusunun karşı saldırısının bastırılmasında birkaç belirleyici faktörün etkili olduğunu kaydeden Şoygu, Rus birliklerin 2023'ün bu ana görevini etkili bir savunma hattı sisteminin oluşturulması, tüm birim ve birliklerin yüksek muharebe kapasitesi, Rus askeri teçhizatının güvenilirliği ve etkinliği sayesinde başarıyla yerine getirdiğinin altını çizdi.En başta da ülkenin ve vatandaşların güvenliğini özverili bir şekilde sağlayan Anavatan savunucularının becerikli ve kararlı eylemlerinin etkili olduğunu anlatan Şoygu, Savunma Bakanlığı'nın görevlerin ifası sırasında canlarını veren hiçbir yoldaşını unutmadığını vurguladı.Rus ordusu, harekat bölgesinde kontrol ettiği toprakları genişletiyorBu arada Şoygu, Rus ordusunun giderek daha avantajlı mevzileri ele geçirdiğini ve özel askeri harekatın tüm yönlerinde kontrolü altındaki toprakları genişlettiğini söyledi.Şoygu, ele geçirilen bölgeler sayesinde Rusya'nın özel askeri harekattaki tüm hedeflerine ulaşmaya doğru tutarlı bir şekilde ilerlediğinin altını çizdi.Rus savunma sanayinin üretimi katbekat arttıToplantıdaki konuşmasında Şoygu, Rus savunma sanayinin özel askeri harekatın ihtiyaçlarını karşılamak için üretimini katbekat artırdığını da söyledi."Özel askeri harekat bölgesinde yer alan birliklerin kesintisiz tedariki için, savunma sanayii işletmeleri en popüler silah türlerinin ve imha araçlarının üretimini önemli ölçüde artırdı, çoğu 24 saat çalışma rejimine geçti" diye devam eden Şoygu, savunma sanayi çalışanlarının Batı'nın övgüyle söz edilen askeri-teknik potansiyeline meydan okuduğunu vurguladı.
https://sputniknews.com.tr/20231226/ukrayna-ordusundan-kirima-fuze-saldirisi-1-kisi-hayatini-kaybetti-1078945010.html
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rusya savunma bakanlığı, sergey şoygu, ukrayna, ukrayna krizi, ukrayna ordusu, rus ordusu
Rusya Savunma Bakanı Şoygu: Rus ordusu, 2023'teki ana görevini başarıyla tamamladı
13:58 26.12.2023 (güncellendi: 14:20 26.12.2023)
Şoygu, Rus ordusunun 2023 yılındaki ana hedefine ulaşarak Kiev ve Batı tarafından övgüyle söz edilen Ukrayna ordusunun karşı saldırısını akamete uğrattığını söyledi.
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rus ordusunun 2023 yılındaki ana hedefine ulaşarak Kiev ve Batı tarafından övgüyle söz edilen Ukrayna ordusunun karşı saldırısını akamete uğrattığını söyledi.
Savunma Bakanlığı'ndaki toplantıda konuşan Şoygu, "Geride kalan yılda ana çabalar, özel askeri harekatın hedeflerine ulaşmaya odaklandı. Asıl çaba, Kiev ve NATO müttefikleri tarafından yüksek sesle ilan edilen Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin karşı saldırısını engellemekti. Bu görev başarıyla tamamlandı" ifadelerini kullandı.
Ukrayna ordusunun karşı saldırısının
bastırılmasında birkaç belirleyici faktörün etkili olduğunu kaydeden Şoygu, Rus birliklerin 2023'ün bu ana görevini etkili bir savunma hattı sisteminin oluşturulması, tüm birim ve birliklerin yüksek muharebe kapasitesi, Rus askeri teçhizatının güvenilirliği ve etkinliği sayesinde başarıyla yerine getirdiğinin altını çizdi.
En başta da ülkenin ve vatandaşların güvenliğini özverili bir şekilde sağlayan Anavatan savunucularının becerikli ve kararlı eylemlerinin etkili olduğunu anlatan Şoygu, Savunma Bakanlığı'nın görevlerin ifası sırasında canlarını veren hiçbir yoldaşını unutmadığını vurguladı.
Rus ordusu, harekat bölgesinde kontrol ettiği toprakları genişletiyor
Bu arada Şoygu, Rus ordusunun giderek daha avantajlı mevzileri ele geçirdiğini ve özel askeri harekatın tüm yönlerinde kontrolü altındaki toprakları genişlettiğini söyledi.
Şoygu, ele geçirilen bölgeler sayesinde Rusya'nın özel askeri harekattaki tüm hedeflerine ulaşmaya doğru tutarlı bir şekilde ilerlediğinin altını çizdi.
Rus savunma sanayinin üretimi katbekat arttı
Toplantıdaki konuşmasında Şoygu, Rus savunma sanayinin
özel askeri harekatın ihtiyaçlarını karşılamak için üretimini katbekat artırdığını da söyledi.
"Özel askeri harekat bölgesinde yer alan birliklerin kesintisiz tedariki için, savunma sanayii işletmeleri en popüler silah türlerinin ve imha araçlarının üretimini önemli ölçüde artırdı, çoğu 24 saat çalışma rejimine geçti" diye devam eden Şoygu, savunma sanayi çalışanlarının Batı'nın övgüyle söz edilen askeri-teknik potansiyeline meydan okuduğunu vurguladı.