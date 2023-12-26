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MİT'ten nokta operasyon: Bahoz Zagros öldürüldü
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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20231226/ukrayna-ordusundan-kirima-fuze-saldirisi-1-kisi-hayatini-kaybetti-1078945010.html
Ukrayna ordusundan Kırım'a füze saldırısı: 1 kişi hayatını kaybetti
Ukrayna ordusundan Kırım'a füze saldırısı: 1 kişi hayatını kaybetti
Rusya Federasyonu'na bağlı Kırım Cumhuriyeti lideri Sergey Aksenov, Ukrayna ordusunun liman şehri Feodosiya'ya güdümlü füzelerle saldırı düzenlediğini... 26.12.2023, Sputnik Türkiye
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rusya savunma bakanlığı
kırım
ukrayna ordusu
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Gece düzenlenen saldırı sonrası Telegram hesabından açıklama yapan Kırım Cumhuriyeti lideri Aksenov, Ukraynalı güçlerin Feodosiya'da üs bölgesini hedef aldığını ve saldırının ardından yangın çıktığını belirterek liman bölgesinin güvenlik çemberine alındığını bildirdi.Sabah saatlerinde gazetecilere demeç veren Aksenov, "Feodosiya'daki düşman saldırısı sonucu maalesef 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. 6 bina hasar gördü, çoğunlukla camlar kırıldı. 6 kişi geçici barınma merkezlerine tahliye edildi, geri kalan sakinler ise akraba ve yakınlarının yanına yerleştirildi" dedi.Ukrayna'ya ait iki Su-24 uçağı imha edildiSaldırıya ilişkin bir açıklama da Rusya Savunma Bakanlığı'ndan geldi. Savunma Bakanlığı, hava savunma sistemlerinin güdümlü füzeleri fırlatan Ukrayna ordusuna ait iki Su-24 taktik uçağını imha ettiğini vurguladı.Bakanlık, büyük çıkarma gemisi Novoçerkassk'ın Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin saldırısının püskürtülmesi sırasında hasar gördüğünü ifade etti.
https://sputniknews.com.tr/20231225/donetsk-yakinindaki-maryinka-sehri-tamamen-rus-ordusunun-kontrolune-gecti-1078928996.html
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Ukrayna ordusundan Kırım'a füze saldırısı: 1 kişi hayatını kaybetti

11:07 26.12.2023
© Sputnik / Константин Михальчевский / Multimedya arşivine gidinKırım Köprüsü
Kırım Köprüsü - Sputnik Türkiye, 1920, 26.12.2023
© Sputnik / Константин Михальчевский
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Rusya Federasyonu'na bağlı Kırım Cumhuriyeti lideri Sergey Aksenov, Ukrayna ordusunun liman şehri Feodosiya'ya güdümlü füzelerle saldırı düzenlediğini belirtti. Saldırıda 1 kişi yaşamını yitirdi.
Gece düzenlenen saldırı sonrası Telegram hesabından açıklama yapan Kırım Cumhuriyeti lideri Aksenov, Ukraynalı güçlerin Feodosiya'da üs bölgesini hedef aldığını ve saldırının ardından yangın çıktığını belirterek liman bölgesinin güvenlik çemberine alındığını bildirdi.
Sabah saatlerinde gazetecilere demeç veren Aksenov, "Feodosiya'daki düşman saldırısı sonucu maalesef 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. 6 bina hasar gördü, çoğunlukla camlar kırıldı. 6 kişi geçici barınma merkezlerine tahliye edildi, geri kalan sakinler ise akraba ve yakınlarının yanına yerleştirildi" dedi.

Ukrayna'ya ait iki Su-24 uçağı imha edildi

Saldırıya ilişkin bir açıklama da Rusya Savunma Bakanlığı'ndan geldi.
Savunma Bakanlığı, hava savunma sistemlerinin güdümlü füzeleri fırlatan Ukrayna ordusuna ait iki Su-24 taktik uçağını imha ettiğini vurguladı.
Bakanlık, büyük çıkarma gemisi Novoçerkassk'ın Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin saldırısının püskürtülmesi sırasında hasar gördüğünü ifade etti.
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