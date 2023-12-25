https://sputniknews.com.tr/20231225/donetsk-yakinindaki-maryinka-sehri-tamamen-rus-ordusunun-kontrolune-gecti-1078928996.html
Donetsk yakınındaki Maryinka şehri tamamen Rus ordusunun kontrolüne geçti
Donetsk yakınındaki Maryinka şehri tamamen Rus ordusunun kontrolüne geçti
Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Rus ordusunun Donetsk Halk Cumhuriyeti’ndeki Maryinka şehrini tamamen kontrol altına aldığını Devlet Başkanı Putin’e rapor etti. 25.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-25T18:25+0300
2023-12-25T18:25+0300
2023-12-25T18:32+0300
ukrayna krizi
ukrayna krizi
donetsk
donetsk halk cumhuriyeti (dnr)
rusya
rusya ordusu
rusya ordusu
rusya ordusu
maryinka
sergey şoygu
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/01/1066458226_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_ea2e56a6ed918ac3030a2454a0f54407.jpg
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, ülke lideri Vladimir Putin’e raporunda, Donetsk yakınındaki Maryinka şehrinin tamamen Rus ordusunun kontrolüne geçtiğini bildirdi.Şoygu, Maryinka’nın kontrol altına alınmasının Donetsk’i Ukrayna ordusunun saldırılarına karşı etkili biçimde koruma fırsatını sağladığını kaydetti.Maryinka, Donetsk şehrinin Petrovski ilçesine 1 kilometre mesafede bulunuyor.
https://sputniknews.com.tr/20231225/rusya-savunma-bakanligi-son-24-saatte-ukrayna-ordusunun-40-ihasi-vuruldu-1078923275.html
donetsk
rusya
maryinka
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/01/1066458226_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_4ec15fcda67a278a280cbd4068ab9e66.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ukrayna krizi, donetsk, donetsk halk cumhuriyeti (dnr), rusya, rusya ordusu, rusya ordusu, rusya ordusu, maryinka, sergey şoygu, vladimir putin
ukrayna krizi, donetsk, donetsk halk cumhuriyeti (dnr), rusya, rusya ordusu, rusya ordusu, rusya ordusu, maryinka, sergey şoygu, vladimir putin
Donetsk yakınındaki Maryinka şehri tamamen Rus ordusunun kontrolüne geçti
18:25 25.12.2023 (güncellendi: 18:32 25.12.2023)
Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Rus ordusunun Donetsk Halk Cumhuriyeti’ndeki Maryinka şehrini tamamen kontrol altına aldığını Devlet Başkanı Putin’e rapor etti.
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, ülke lideri Vladimir Putin’e raporunda, Donetsk yakınındaki Maryinka şehrinin tamamen Rus ordusunun kontrolüne geçtiğini bildirdi.
Şoygu, Maryinka’nın kontrol altına alınmasının Donetsk’i Ukrayna ordusunun saldırılarına karşı etkili biçimde koruma fırsatını sağladığını kaydetti.
Maryinka, Donetsk şehrinin Petrovski ilçesine 1 kilometre mesafede bulunuyor.