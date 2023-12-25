https://sputniknews.com.tr/20231225/rusya-savunma-bakanligi-son-24-saatte-ukrayna-ordusunun-40-ihasi-vuruldu-1078923275.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Son 24 saatte Ukrayna ordusunun 40 İHA’sı vuruldu

Rusya Savunma Bakanlığı: Son 24 saatte Ukrayna ordusunun 40 İHA’sı vuruldu

Rusya’nın Ukrayna’da devam eden özel askeri harekatı bağlamında, son 24 saatte Ukrayna ordusunun 5 saldırısı püskürtülürken 615 askerinin etkisiz hale... 25.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-25T18:18+0300

2023-12-25T18:18+0300

2023-12-25T18:18+0300

ukrayna krizi

rusya

rusya savunma bakanlığı

ukrayna

ukrayna krizi

ukrayna ordusu

donetsk

lugansk

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/04/1077076508_0:143:3135:1906_1920x0_80_0_0_042ddfcf6f6f7d6b1393b4d8c5355572.jpg

Rusya Savunma Bakanlığı, bugünkü basın brifinginde, Rusya’nın Ukrayna’da devam ettirdiği özel askeri operasyona ilişkin güncel bilgileri paylaştı.Kupyansk istikametinde, Batı Askeri Grubu birlikleri, hava ve topçu birimlerinin desteğiyle, Ukrayna taarruz gruplarının 3 saldırısını püskürttü. Ukrayna ordusunun kaybı yaklaşık 30 asker ve iki otomobil olarak gerçekleşti.Krasnıy Liman istikametinde, Merkez Askeri Grubu birlikleri, hava ve topçu birimlerinin desteğiyle, Ukrayna taarruz grubunun bir saldırısını püskürttü. Ayrıca Ukrayna ordu mevzilerine saldırılar gerçekleştirildi. Yaklaşık 180 Ukraynalı asker etkisiz hale getirilirken Bradley zırhlı savaş aracı, iki otomobil, Akatsiya ve Gvozdika topçu sistemleri ve iki D-30 obüsü yok edildi.Donetsk istikametinde, Güney Askeri Grubu birlikleri, topçu desteğiyle Ukrayna taarruz grubunun bir saldırısını püskürttü. Ukrayna ordusu bu istikamette toplamda yaklaşık 200 asker, iki piyade savaş aracı ve altı otomobil kaybetti. Ayrıca anti-topçu mücadele sırasında bir Msta-B obüsü, D-20 obüsü ve Gvozdika topçu sistemi yok edildi.Güney Donetsk istikametinde, Doğu Askeri Grubu birlikleri, hava ve topçu birimlerinin desteğiyle Ukrayna ordu mevzilerine saldırılar gerçekleştirdi. Ukrayna ordusunun bu istikametteki toplam kaybı en az 55 asker, üç kamyonet ve Akatsiya topçu sistemi olarak gerçekleşti.Zaporojye istikametinde, Rus kara birlikleri, topçu ve ağır çoklu roketatar birimlerinin desteğiyle, Ukrayna ordusunun mevzilerine saldırılar düzenlendi. Son 24 saatte yaklaşık 90 Ukraynalı asker etkisiz hale getirilirken dört otomobil, bir D-20 obüsü ve iki D-30 topu yok edildi.Herson istikametinde, Rus ordusunun topçu desteğiyle gerçekleştirdiği eylemler sonucu Ukrayna ordusu yaklaşık 60 asker, üç otomobil ve bir Msta-B obüsü kaybetti.

https://sputniknews.com.tr/20231225/ukrayna-savunma-bakanligi-ordusunun-donanim-sorununu-cozemiyor-1078922262.html

rusya

ukrayna

donetsk

lugansk

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, ukrayna krizi, ukrayna ordusu, donetsk, lugansk