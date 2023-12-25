https://sputniknews.com.tr/20231225/rusya-savunma-bakanligi-son-24-saatte-ukrayna-ordusunun-40-ihasi-vuruldu-1078923275.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Son 24 saatte Ukrayna ordusunun 40 İHA’sı vuruldu
Rusya Savunma Bakanlığı: Son 24 saatte Ukrayna ordusunun 40 İHA’sı vuruldu
Rusya’nın Ukrayna’da devam eden özel askeri harekatı bağlamında, son 24 saatte Ukrayna ordusunun 5 saldırısı püskürtülürken 615 askerinin etkisiz hale... 25.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-25T18:18+0300
2023-12-25T18:18+0300
2023-12-25T18:18+0300
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Rusya Savunma Bakanlığı, bugünkü basın brifinginde, Rusya’nın Ukrayna’da devam ettirdiği özel askeri operasyona ilişkin güncel bilgileri paylaştı.Kupyansk istikametinde, Batı Askeri Grubu birlikleri, hava ve topçu birimlerinin desteğiyle, Ukrayna taarruz gruplarının 3 saldırısını püskürttü. Ukrayna ordusunun kaybı yaklaşık 30 asker ve iki otomobil olarak gerçekleşti.Krasnıy Liman istikametinde, Merkez Askeri Grubu birlikleri, hava ve topçu birimlerinin desteğiyle, Ukrayna taarruz grubunun bir saldırısını püskürttü. Ayrıca Ukrayna ordu mevzilerine saldırılar gerçekleştirildi. Yaklaşık 180 Ukraynalı asker etkisiz hale getirilirken Bradley zırhlı savaş aracı, iki otomobil, Akatsiya ve Gvozdika topçu sistemleri ve iki D-30 obüsü yok edildi.Donetsk istikametinde, Güney Askeri Grubu birlikleri, topçu desteğiyle Ukrayna taarruz grubunun bir saldırısını püskürttü. Ukrayna ordusu bu istikamette toplamda yaklaşık 200 asker, iki piyade savaş aracı ve altı otomobil kaybetti. Ayrıca anti-topçu mücadele sırasında bir Msta-B obüsü, D-20 obüsü ve Gvozdika topçu sistemi yok edildi.Güney Donetsk istikametinde, Doğu Askeri Grubu birlikleri, hava ve topçu birimlerinin desteğiyle Ukrayna ordu mevzilerine saldırılar gerçekleştirdi. Ukrayna ordusunun bu istikametteki toplam kaybı en az 55 asker, üç kamyonet ve Akatsiya topçu sistemi olarak gerçekleşti.Zaporojye istikametinde, Rus kara birlikleri, topçu ve ağır çoklu roketatar birimlerinin desteğiyle, Ukrayna ordusunun mevzilerine saldırılar düzenlendi. Son 24 saatte yaklaşık 90 Ukraynalı asker etkisiz hale getirilirken dört otomobil, bir D-20 obüsü ve iki D-30 topu yok edildi.Herson istikametinde, Rus ordusunun topçu desteğiyle gerçekleştirdiği eylemler sonucu Ukrayna ordusu yaklaşık 60 asker, üç otomobil ve bir Msta-B obüsü kaybetti.
https://sputniknews.com.tr/20231225/ukrayna-savunma-bakanligi-ordusunun-donanim-sorununu-cozemiyor-1078922262.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, ukrayna krizi, ukrayna ordusu, donetsk, lugansk
rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, ukrayna krizi, ukrayna ordusu, donetsk, lugansk
Rusya Savunma Bakanlığı: Son 24 saatte Ukrayna ordusunun 40 İHA’sı vuruldu
Rusya’nın Ukrayna’da devam eden özel askeri harekatı bağlamında, son 24 saatte Ukrayna ordusunun 5 saldırısı püskürtülürken 615 askerinin etkisiz hale getirildiği, 40 insansız hava aracının (İHA) da düşürüldüğü belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, bugünkü basın brifinginde, Rusya’nın Ukrayna’da devam ettirdiği özel askeri operasyona ilişkin güncel bilgileri paylaştı.
Kupyansk istikametinde, Batı Askeri Grubu birlikleri, hava ve topçu birimlerinin desteğiyle, Ukrayna taarruz gruplarının 3 saldırısını püskürttü. Ukrayna ordusunun kaybı yaklaşık 30 asker ve iki otomobil olarak gerçekleşti.
Krasnıy Liman istikametinde, Merkez Askeri Grubu birlikleri, hava ve topçu birimlerinin desteğiyle, Ukrayna taarruz grubunun bir saldırısını püskürttü. Ayrıca Ukrayna ordu mevzilerine saldırılar gerçekleştirildi. Yaklaşık 180 Ukraynalı asker etkisiz hale getirilirken Bradley zırhlı savaş aracı, iki otomobil, Akatsiya ve Gvozdika topçu sistemleri ve iki D-30 obüsü yok edildi.
Donetsk istikametinde, Güney Askeri Grubu birlikleri, topçu desteğiyle Ukrayna taarruz grubunun bir saldırısını püskürttü. Ukrayna ordusu bu istikamette toplamda yaklaşık 200 asker, iki piyade savaş aracı ve altı otomobil kaybetti. Ayrıca anti-topçu mücadele sırasında bir Msta-B obüsü, D-20 obüsü ve Gvozdika topçu sistemi yok edildi.
Güney Donetsk istikametinde, Doğu Askeri Grubu birlikleri, hava ve topçu birimlerinin desteğiyle Ukrayna ordu mevzilerine saldırılar gerçekleştirdi. Ukrayna ordusunun bu istikametteki toplam kaybı en az 55 asker, üç kamyonet ve Akatsiya topçu sistemi olarak gerçekleşti.
Zaporojye istikametinde, Rus kara birlikleri, topçu ve ağır çoklu roketatar birimlerinin desteğiyle, Ukrayna ordusunun mevzilerine saldırılar düzenlendi. Son 24 saatte yaklaşık 90 Ukraynalı asker etkisiz hale getirilirken dört otomobil, bir D-20 obüsü ve iki D-30 topu yok edildi.
Herson istikametinde, Rus ordusunun topçu desteğiyle gerçekleştirdiği eylemler sonucu Ukrayna ordusu yaklaşık 60 asker, üç otomobil ve bir Msta-B obüsü kaybetti.