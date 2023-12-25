'Ukrayna Savunma Bakanlığı, ordusunun donanım sorununu çözemiyor'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
SESLİ HABER
Polonyalı üreticilerden Ukrayna'ya ambargo uygulanması talebi
09:00
1 dk
SESLİ HABER
WSJ yazarı Baker: ‘Bu yılın jeopolitik kazananı Putin’
09:18
1 dk
SESLİ HABER
Alman Savunma Bakanı: ‘AB ülkeleri, silahlanma sürecini hızlandırmalı’
09:30
1 dk
SESLİ HABER
Batı basını: ‘Zelenskiy'in AB zirvesine katılmasına son anda izin verilmedi’
10:15
2 dk
SESLİ HABER
Yemen’de Husiler Gazze için savaşçı seferberliği başlattı
10:29
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
SESLİ HABER
Kremlin: ‘AB'nin Ukrayna, Moldova ve Gürcistan'ın üyeliğine dair kararları siyasi’
11:16
2 dk
SESLİ HABER
Pentagon’dan ABD Kongresi’ne rapor: Ukrayna’ya ayrılan fon 30 Aralık’ta bitiyor
11:28
1 dk
SESLİ HABER
Sınır Tanımayan Gazeteciler, Rus savaş muhabirlerini Ukrayna'da öldürülenler listesine dahil etmedi
11:37
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
SESLİ HABER
Rus uzman Truhaçev: AB’nin Türkiye’deki özgürlüklere yönelik eleştirisi kelime oyunu
12:14
2 dk
SESLİ HABER
‘AB’nin genişlemeye devam etmesi mümkün değil’
12:28
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
GÜNDEM DIŞI
Rumeli Türk göçmeni bir aileden gelen yazar Nagehan Kruç Şeremet: ‘Göç, benim hayatımın kendisi’
16:05
52 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Radyocu Reha Özcan: ‘Podcastler sayesinde radyo ‘bitiyorum’ derken yeniden doğdu’
17:05
52 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
5 dk
SESLİ HABER
Putin'in 90'lı yıllara ait kartviziti açık artırmaya çıkarıldı
18:12
1 dk
SESLİ HABER
Slovakya Başbakanı Fitzo: Ukrayna'ya yapılan yardımların çoğu karaborsaya gidiyor
18:38
2 dk
SESLİ HABER
Fransız general Pellistrandi, Ukrayna’nın karşı saldırısının başarısız olduğunu ve cephede inisiyatifin Rusya’da olduğunu ifade etti.
18:48
2 dk
SESLİ HABER
Yemen’de Husiler Gazze için savaşçı seferberliği başlattı
19:00
2 dk
SESLİ HABER
Trump’tan ‘Ortadoğu ve Ukrayna’ itirafı: ABD’nin hatası nedeniyle kontrolden çıktı
19:09
1 dk
SESLİ HABER
ABD basını: ‘Rusya'dan ayrılan Batılı şirketler 103 milyar dolar zarar etti’
19:18
1 dk
SESLİ HABER
Batı basını: ‘ABD, Rus varlıklarını Kiev'e devretmenin yollarını arıyor’
19:27
1 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: ‘Türkiye, F-16’lar konusunda Amerikan şartlarını kabul etmeyecektir’
19:37
3 dk
SESLİ HABER
Sırbistan'daki koalisyon ortağı: ‘NATO'ya girmek istemiyoruz’
20:00
2 dk
SESLİ HABER
Fransız general: ‘Ukrayna ordusu başarısız oldu, inisiyatif Rusya’da’
20:11
2 dk
SESLİ HABER
Slovakya Başbakanı Fitzo: Ukrayna'ya yapılan yardımların çoğu karaborsaya gidiyor
20:24
2 dk
SESLİ HABER
Eski Pentagon danışmanı: Irak, ABD için çok büyük bir stratejik felaket oldu
20:37
1 dk
SESLİ HABER
Sınır Tanımayan Gazeteciler, Rus savaş muhabirlerini Ukrayna'da öldürülenler listesine dahil etmedi
20:48
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Çağatay'dan 'vize muafiyeti' yorumu: 'Bu tür ilişkilerde karşılıklılık ilkesi aranır'
07:05
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
'Kirada yüzde 25 zam sınırı kalkıyor' iddiası
12:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Depresyon gibi algılanan hayal kırıklıkları
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:06
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
7 dk
SESLİ HABER
ABD Kongresi, Ukrayna'ya yardım paketini kabul etmeden tatile çıktı
17:44
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
SESLİ HABER
ABD'li gazeteci Hersh: ‘Kuzey Akım sabotajında asıl hedef Alman Şansölyesi’ydi’
18:18
2 dk
SESLİ HABER
Rus uzman Leonkov: ‘Batı, aynadaki yansımasıyla konuşuyor’
18:29
2 dk
SESLİ HABER
Alman girişimci Dotcom’dan Ukraynalılara: ‘ABD'ye güvenmeyin’
18:39
2 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: ‘Ortadoğu, ABD için kaybedilmiştir’
18:50
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
13 dk
SESLİ HABER
ABD’li eski istihbarat subayı: ‘Odessa yakında Rusya’nın kontrolüne girebilir’
19:21
1 dk
SESLİ HABER
Rusya Turizmciler Birliği: ‘Ruslar kışın İstanbului Antalya’yı ve görülecek yerleri seçiyor’
19:31
2 dk
SESLİ HABER
Husiler: ‘Yemen’e saldırmaya yeltenen bütün ABD gemilerini vuracağız’
19:39
2 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı esir asker: ‘Komutanlarımız çatışmadan önce bize uyuşturucu veriyordu’
19:50
2 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı komutan: ‘Tüm cephelerde kaybediyoruz’
20:13
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20231225/ukrayna-savunma-bakanligi-ordusunun-donanim-sorununu-cozemiyor-1078922262.html
'Ukrayna Savunma Bakanlığı, ordusunun donanım sorununu çözemiyor'
'Ukrayna Savunma Bakanlığı, ordusunun donanım sorununu çözemiyor'
Kiev merkezli Yolsuzlukla Mücadele Merkezi İcra Direktörü Darya Kalenyuk, ülke yönetiminin ve askeri liderliğinin Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne donanım... 25.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-25T16:43+0300
2023-12-25T16:43+0300
ukrayna krizi
ukrayna
ukrayna krizi
ukrayna ordusu
ukrayna savunma bakanlığı
rusya savunma bakanlığı
rusya
yolsuzluk
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/19/1078922105_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_471da0cffe8d5e3a1499b5771642e253.jpg
Ukrayna Yolsuzlukla Mücadele Merkezi İcra Direktörü Kalenyuk, ABD merkezli The Atlantic dergisinin köşe yazarı Daniel Block’a demecinde Kiev’in ve özellikle de askeri liderliğin Ukrayna ordusunu donatabilecek durumda olmadığını itiraf etti.Kalenyuk, “Ordumuz yeterli donanıma sahip değil. Ülkemiz muazzam bir sınama ile karşı karşıya ve devletimiz, özellikle de Savunma Bakanlığı orduya gerekli her şeyi sağlayabilecek durumda değil” diye konuştu.Block ise Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için Batılı ülkelerin zayıflayan desteğini sürdürmesi için tek umudun yolsuzluğun tamamen ortadan kaldırılması olduğunu kaydederek, aynı zamanda Kiev’in bu hedefe ulaşmaktan çok uzak olduğunu ifade etti.Evvelki gün Ukrayna ordusundan emekli Tümgeneral Sergey Krivonos, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Harkov bölgesindeki Kupyansk istikametinde ciddi sorunlarla karşı karşıya olduğunu, Kiev rejiminin orduyu yeterli sayıda eğitimli askerle ve silahla takviye edemediğini açıklmaıştı.Bundan bir gün önce ise ABD ordusunun Avrupa'daki eski komutanı General Friedrich Ben Hodges, karşı taarruzun başarısız olmasından Batılı ülkelerin sorumlu olduğunu söylemişti. Batı’nın Ukrayna ordusuna taarruz için gerekli her şeyi sağlayamadıklarına dikkat çeken Hodges, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin hava gücünün, uzun menzilli hassas silahlarının ve diğer askeri teçhizatın yetersiz olduğunu ifade etmişti.
https://sputniknews.com.tr/20231221/abd-kongresi-ukraynaya-yardim-paketini-kabul-etmeden-tatile-cikti-1078687530.html
ukrayna
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/19/1078922105_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_843b1e3570d454b9ed08af7d5720ce58.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ukrayna, ukrayna krizi, ukrayna ordusu, ukrayna savunma bakanlığı, rusya savunma bakanlığı, rusya, yolsuzluk
ukrayna, ukrayna krizi, ukrayna ordusu, ukrayna savunma bakanlığı, rusya savunma bakanlığı, rusya, yolsuzluk

'Ukrayna Savunma Bakanlığı, ordusunun donanım sorununu çözemiyor'

16:43 25.12.2023
© AFP 2023 / OLIVIER CHASSIGNOLEUkrayna asker
Ukrayna asker - Sputnik Türkiye, 1920, 25.12.2023
© AFP 2023 / OLIVIER CHASSIGNOLE
Abone ol
Kiev merkezli Yolsuzlukla Mücadele Merkezi İcra Direktörü Darya Kalenyuk, ülke yönetiminin ve askeri liderliğinin Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne donanım sağlayacak durumda olmadığını belirtti.
Ukrayna Yolsuzlukla Mücadele Merkezi İcra Direktörü Kalenyuk, ABD merkezli The Atlantic dergisinin köşe yazarı Daniel Block’a demecinde Kiev’in ve özellikle de askeri liderliğin Ukrayna ordusunu donatabilecek durumda olmadığını itiraf etti.
Kalenyuk, “Ordumuz yeterli donanıma sahip değil. Ülkemiz muazzam bir sınama ile karşı karşıya ve devletimiz, özellikle de Savunma Bakanlığı orduya gerekli her şeyi sağlayabilecek durumda değil” diye konuştu.
Block ise Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için Batılı ülkelerin zayıflayan desteğini sürdürmesi için tek umudun yolsuzluğun tamamen ortadan kaldırılması olduğunu kaydederek, aynı zamanda Kiev’in bu hedefe ulaşmaktan çok uzak olduğunu ifade etti.
Evvelki gün Ukrayna ordusundan emekli Tümgeneral Sergey Krivonos, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Harkov bölgesindeki Kupyansk istikametinde ciddi sorunlarla karşı karşıya olduğunu, Kiev rejiminin orduyu yeterli sayıda eğitimli askerle ve silahla takviye edemediğini açıklmaıştı.
Bundan bir gün önce ise ABD ordusunun Avrupa'daki eski komutanı General Friedrich Ben Hodges, karşı taarruzun başarısız olmasından Batılı ülkelerin sorumlu olduğunu söylemişti.
Batı’nın Ukrayna ordusuna taarruz için gerekli her şeyi sağlayamadıklarına dikkat çeken Hodges, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin hava gücünün, uzun menzilli hassas silahlarının ve diğer askeri teçhizatın yetersiz olduğunu ifade etmişti.
Noel Baba ve Grinch Washington - Sputnik Türkiye, 1920, 21.12.2023
Ukrayna krizi
‘ABD Kongresi Ukrayna'ya yardım paketini kabul etmeden tatile çıktı’
21 Aralık, 14:52
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала