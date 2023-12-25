https://sputniknews.com.tr/20231225/ukrayna-savunma-bakanligi-ordusunun-donanim-sorununu-cozemiyor-1078922262.html
'Ukrayna Savunma Bakanlığı, ordusunun donanım sorununu çözemiyor'
'Ukrayna Savunma Bakanlığı, ordusunun donanım sorununu çözemiyor'
Kiev merkezli Yolsuzlukla Mücadele Merkezi İcra Direktörü Darya Kalenyuk, ülke yönetiminin ve askeri liderliğinin Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne donanım... 25.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-25T16:43+0300
2023-12-25T16:43+0300
2023-12-25T16:43+0300
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ukrayna savunma bakanlığı
rusya savunma bakanlığı
rusya
yolsuzluk
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Ukrayna Yolsuzlukla Mücadele Merkezi İcra Direktörü Kalenyuk, ABD merkezli The Atlantic dergisinin köşe yazarı Daniel Block’a demecinde Kiev’in ve özellikle de askeri liderliğin Ukrayna ordusunu donatabilecek durumda olmadığını itiraf etti.Kalenyuk, “Ordumuz yeterli donanıma sahip değil. Ülkemiz muazzam bir sınama ile karşı karşıya ve devletimiz, özellikle de Savunma Bakanlığı orduya gerekli her şeyi sağlayabilecek durumda değil” diye konuştu.Block ise Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için Batılı ülkelerin zayıflayan desteğini sürdürmesi için tek umudun yolsuzluğun tamamen ortadan kaldırılması olduğunu kaydederek, aynı zamanda Kiev’in bu hedefe ulaşmaktan çok uzak olduğunu ifade etti.Evvelki gün Ukrayna ordusundan emekli Tümgeneral Sergey Krivonos, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Harkov bölgesindeki Kupyansk istikametinde ciddi sorunlarla karşı karşıya olduğunu, Kiev rejiminin orduyu yeterli sayıda eğitimli askerle ve silahla takviye edemediğini açıklmaıştı.Bundan bir gün önce ise ABD ordusunun Avrupa'daki eski komutanı General Friedrich Ben Hodges, karşı taarruzun başarısız olmasından Batılı ülkelerin sorumlu olduğunu söylemişti. Batı’nın Ukrayna ordusuna taarruz için gerekli her şeyi sağlayamadıklarına dikkat çeken Hodges, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin hava gücünün, uzun menzilli hassas silahlarının ve diğer askeri teçhizatın yetersiz olduğunu ifade etmişti.
https://sputniknews.com.tr/20231221/abd-kongresi-ukraynaya-yardim-paketini-kabul-etmeden-tatile-cikti-1078687530.html
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'Ukrayna Savunma Bakanlığı, ordusunun donanım sorununu çözemiyor'
Kiev merkezli Yolsuzlukla Mücadele Merkezi İcra Direktörü Darya Kalenyuk, ülke yönetiminin ve askeri liderliğinin Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne donanım sağlayacak durumda olmadığını belirtti.
Ukrayna Yolsuzlukla Mücadele Merkezi İcra Direktörü Kalenyuk, ABD merkezli The Atlantic dergisinin köşe yazarı Daniel Block’a demecinde Kiev’in ve özellikle de askeri liderliğin Ukrayna ordusunu donatabilecek durumda olmadığını itiraf etti.
Kalenyuk, “Ordumuz yeterli donanıma sahip değil. Ülkemiz muazzam bir sınama ile karşı karşıya ve devletimiz, özellikle de Savunma Bakanlığı orduya gerekli her şeyi sağlayabilecek durumda değil” diye konuştu.
Block ise Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için Batılı ülkelerin zayıflayan desteğini sürdürmesi için
tek umudun yolsuzluğun tamamen ortadan kaldırılması olduğunu kaydederek, aynı zamanda Kiev’in bu hedefe ulaşmaktan çok uzak olduğunu ifade etti.
Evvelki gün Ukrayna ordusundan emekli Tümgeneral Sergey Krivonos, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Harkov bölgesindeki Kupyansk istikametinde ciddi sorunlarla karşı karşıya olduğunu, Kiev rejiminin orduyu yeterli sayıda eğitimli askerle ve silahla takviye edemediğini açıklmaıştı.
Bundan bir gün önce ise ABD ordusunun Avrupa'daki eski komutanı General Friedrich Ben Hodges, karşı taarruzun başarısız olmasından Batılı ülkelerin sorumlu olduğunu söylemişti.
Batı’nın Ukrayna ordusuna taarruz için gerekli her şeyi sağlayamadıklarına dikkat çeken Hodges, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin hava gücünün, uzun menzilli hassas silahlarının ve diğer askeri teçhizatın yetersiz olduğunu ifade etmişti.