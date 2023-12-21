https://sputniknews.com.tr/20231221/ukraynada-alman-leopard-tanklari-icin-murettebat-kalmadi-1078680816.html

‘Ukrayna'da Alman Leopard tankları için mürettebat kalmadı’

‘Ukrayna'da Alman Leopard tankları için mürettebat kalmadı’

Ukrayna'nın başkenti Kiev’de bulunan Alman muhabir Paul Ronzheimer, Kiev yönetiminin, ülkesinin yolladığı Leopard tanklarını kullanacak mürettebat bulmakta... 21.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-21T12:33+0300

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Kiev’den açıklamalarda bulunan Alman yayın kuruluşu Die Welt muhabiri Ronzheimer, Ukraynalı birliklere ülkesinin gönderdiği Leopard 2 tanklarının nasıl kullanıldığının öğretildiği Alman eğitim merkezlerinin yarı kapasite çalıştığını vurgularken, bunun da Ukrayna Silahlı Kuvvetler personelinin eğitim için bile yetersiz sayıda olduğunu gösterdiğinin altını çizdi.Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy'in, Genelkurmay Başkanlığı'nın kendisinden 500 bin kişiyi daha seferber etmesini istediğini söylediğini hatırlatan Alman gazeteci, bu sözlerin başlangıçta ‘şok etkisi yarattığını’ ve ‘kimlerin çağrılacağı’ konusunda tartışmalara yol açtığını kaydetti.Ronzheimer, bu tür açıklamaların Kiev’de seferberlik sorunlarının uzun süredir var olmasına rağmen ‘Ukrayna için durumun ne kadar zor olduğunu’ gösterdiğine dikkat çekerek açıklamasına şu şekilde devam etti:Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy düzenlediği basın toplantısında, Genelkurmay Başkanlığı'nın kendisinden 500 bin kişiyi daha seferber etmesini istediğini söylemişti.Zelenskiy, bu ölçekteki bir seferberliğin devlet bütçesine 500 milyar Grivnaya (13 milyar dolar) mal olacağını da vurgularken, seferber edilen her bir askerin ihtiyacının, 6 vergi mükellefinin ödediği vergiler sayesinde karşılanabildiğini, bu nedenle seferberlikle ilgili mali zorluklar yaşadıklarını sözlerine ekledi.Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Savunma Bakanlığı’nın 19 Aralık’ta düzenlenen genişletilmiş askeri şura toplantısında operasyonun başından bugüne kadar geçen süre içerisinde Ukrayna ordusunun toplam kaybının ölü ve yaralı olarak 383 bin kişiyi geçtiğini açıklamıştı.’37 Alman Leopard tankı imha ettik, ABD’den gelen Abrams tankları hala sahada yok’Ukrayna ordusunun başlattığı 4 Haziran'daki karşı saldırının yabancı devletlerin desteği ile hazırlanan geniş çaplı bir eylem olduğuna vurgu yapan Şoygu, karşı saldırının sonuçlarıyla ilgili, “Düşman, birliklerimizin taktik savunma bölgesini aşmadan durduruldu ve çok büyük kayıplara uğradı. Karşı saldırıdan itibaren 159 bin Ukrayna askeri etkisiz hale getirildi. 121 uçak, 23 helikopter, 37 Alman Leopard dahil 766 tank, 50'si Bradley olmak üzere çeşitli sınıflardan 2 bin 348 zırhlı araç imha edildi. Sanırım bu yüzden birkaç ay önce Ukrayna’ya tedarik edilen ABD yapımı Abrams’ları sahada göremiyoruz” ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20231220/ukrayna-askerleri-savunmaya-gecmek-zorunda-kalmaktan-yakiniyor-1078648844.html

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