https://sputniknews.com.tr/20231220/ukraynadan-500-bin-kisilik-seferberlik-hazirligi-1078644581.html

Ukrayna’dan 500 bin kişilik seferberlik hazırlığı

Ukrayna’dan 500 bin kişilik seferberlik hazırlığı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy düzenlediği basın toplantısında, Genelkurmay Başkanlığı'nın kendisinden 500 bin kişiyi daha seferber etmesini... 20.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-20T14:16+0300

2023-12-20T14:16+0300

2023-12-20T14:37+0300

ukrayna krizi

ukrayna

vladimir zelenskiy

denis şmıgal

ukrayna genelkurmay başkanlığı

seferberlik

ukrayna ordusu

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Ukrayna ordusunu 450 ila 500 bin kişilik yeni birliklerle yenilemek isteyen Genelkurmay'dan kendisine ulaşan talebi değerlendireceğini duyuran Zelenskiy, “Bu kararı desteklemek için daha fazla argümana ihtiyacım olduğunu söyledim" ifadelerini kullandı.Ukrayna Devlet Başkanı, bu ölçekteki bir seferberliğin devlet bütçesine 500 milyar Grivnaya (13 milyar dolar) mal olacağını da vurguladı.Zelenskiy ayrıca Başbakan Denis Şmıgal başta olmak üzere bir bütün olarak hükümete hitap ettiği konuşmasında, “Para nereden gelecek?" diye sorarken, seferber edilen her bir askerin ihtiyacının 6 vergi mükellefinin ödediği vergiler sayesinde karşılanabildiğini, bu nedenle seferberlikle ilgili mali zorluklar yaşadıklarını sözlerine ekledi.Daha önce Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin özel askeri operasyonun başlangıcından bu yana 383 bin asker kaybettiğini bildirmiş, yaz aylarındaki karşı saldırının Kiev'e 159 bin ölü ve yaralı askere mal olduğunu ifade etmişti.

https://sputniknews.com.tr/20231220/ukrayna-ordusunun-direnisi-baharda-sona-erebilir-1078642996.html

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ukrayna, vladimir zelenskiy, denis şmıgal, ukrayna genelkurmay başkanlığı, seferberlik, ukrayna ordusu