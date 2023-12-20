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- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20231220/ukrayna-ordusunun-direnisi-baharda-sona-erebilir-1078642996.html
'Ukrayna ordusunun direnişi baharda sona erebilir'
'Ukrayna ordusunun direnişi baharda sona erebilir'
Ukrayna’nın yaz aylarında başlattığı başarısız karşı saldırısında en stratejik noktalardan biri olarak nitelendirilen Zaporojye Bölgesi’nin Vali Vekili... 20.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-20T13:28+0300
2023-12-20T13:28+0300
ukrayna krizi
ukrayna
rusya
zaporojye
yevgeniy balitskiy
kiev
ukrayna ordusu
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Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin organize askeri direnişinin baharda sona erebileceğini söyleyen Yevgeniy Balitskiy, Ukrayna ordusu saflarında daha önce ‘iyi dinamikler sergileyen’ milliyetçi taburların neredeyse kalmadığına dikkat çekerek, “Büyük olasılıkla cephe çökecek” diye konuştu.Geçtiğimiz haziran ayında karşı saldırısını başlatan Ukrayna ordusunun, Kiev yönetiminin aynası olarak ‘topyekün başarısız olduğunu’ ifade eden Zaporojye Valisi, demecini şu şekilde sürdürdü:Rus birliklerinin bu süreçte, daha önce ‘savaşta iyi performans sergileyen’ Ukraynalı milliyetçi militanların çoğunu etkisiz hale getirdiğine işaret eden Balitskiy, “Bugün Ukrayna ordusunun hiç eline daha önce silah tutmayan, eğitimden geçmeyen genç ve yaşlılardan oluştuğu gerçeği gizlenemiyor. Ukrayna ordusunda farklı kalibrelerde çok büyük bir sorun var. Bunu da bize teslim olan esirlerle yaptığımız sohbetlerde anlıyoruz” dedi.‘Ukrayna ordusu Batı’dan gelen teçhizatları kullanamıyor’Leopard tankları ya da Bradley gibi Batı’dan gönderilen teknik ekipmanların bakımı için farklı yedek parçalar ve farklı eğitim teknikleri kullanıldığına da vurgu yapan Balitskiy, Ukraynalı askerlerin Batı’dan tedarik edilen askeri teçhizatı kullanamamasından dolayı ‘büyük kayıplar’ yaşadığının altını çizdi.Zaporojye Valisi, bununla birlikte Ukrayna ordusunda bölümler ve askeri şubeler arasındaki etkileşim açısından da büyük sorunlar yaşandığını belirtirken, “Bir zamanlar olduğu gibi çok fazla bölüm, birim de yok. Neredeyse hiç donanma yok, pratikte hava kuvvetleri yok. Ara sıra ABD tarafından gönderilen uydu görüntüleri var. Onlar da sınırlı çünkü Amerikalılar ödemeyi bırakıyor. Bu bilgilere erişim büyük para istiyor” diye konuştu.Zaporojye yönündeki durumu da değerlendiren Balitskiy, Ukrayna birliklerinin bu cephede tamamen tükendiğinin altını çizerek sözlerini şu şekilde sonlandırdı:
https://sputniknews.com.tr/20231219/alman-gazeteci-ukraynali-askerler-ekipman-sikintisi-nedeniyle-teslim-olmak-zorunda-kaliyor-1078613495.html
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ukrayna, rusya, zaporojye, yevgeniy balitskiy, kiev, ukrayna ordusu
ukrayna, rusya, zaporojye, yevgeniy balitskiy, kiev, ukrayna ordusu

'Ukrayna ordusunun direnişi baharda sona erebilir'

13:28 20.12.2023
© Sputnik / Алексей НикольскийZaporojye Bölgesi Vali Vekili Yevgeniy Balitskiy
Zaporojye Bölgesi Vali Vekili Yevgeniy Balitskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 20.12.2023
© Sputnik / Алексей Никольский
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Ukrayna’nın yaz aylarında başlattığı başarısız karşı saldırısında en stratejik noktalardan biri olarak nitelendirilen Zaporojye Bölgesi’nin Vali Vekili Balitskiy, cephedeki son durumla ilgili Sputnik’e çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin organize askeri direnişinin baharda sona erebileceğini söyleyen Yevgeniy Balitskiy, Ukrayna ordusu saflarında daha önce ‘iyi dinamikler sergileyen’ milliyetçi taburların neredeyse kalmadığına dikkat çekerek, “Büyük olasılıkla cephe çökecek” diye konuştu.
Geçtiğimiz haziran ayında karşı saldırısını başlatan Ukrayna ordusunun, Kiev yönetiminin aynası olarak ‘topyekün başarısız olduğunu’ ifade eden Zaporojye Valisi, demecini şu şekilde sürdürdü:
“Tabii ki ben bir kahin değilim, ama kendi adıma şunu söyleyebilirim ki bu kış ve ilkbahar mevsiminde organize askeri direniş sona erecek, büyük olasılıkla cephe çökecektir. Ukrayna’nın saldırı potansiyeli ve mühimmatının çok zayıfladığını görüyoruz. Ne yeterli sayıda mermi var ne de yeterli eğitim.”
Rus birliklerinin bu süreçte, daha önce ‘savaşta iyi performans sergileyen’ Ukraynalı milliyetçi militanların çoğunu etkisiz hale getirdiğine işaret eden Balitskiy, “Bugün Ukrayna ordusunun hiç eline daha önce silah tutmayan, eğitimden geçmeyen genç ve yaşlılardan oluştuğu gerçeği gizlenemiyor. Ukrayna ordusunda farklı kalibrelerde çok büyük bir sorun var. Bunu da bize teslim olan esirlerle yaptığımız sohbetlerde anlıyoruz” dedi.

‘Ukrayna ordusu Batı’dan gelen teçhizatları kullanamıyor’

Leopard tankları ya da Bradley gibi Batı’dan gönderilen teknik ekipmanların bakımı için farklı yedek parçalar ve farklı eğitim teknikleri kullanıldığına da vurgu yapan Balitskiy, Ukraynalı askerlerin Batı’dan tedarik edilen askeri teçhizatı kullanamamasından dolayı ‘büyük kayıplar’ yaşadığının altını çizdi.
Zaporojye Valisi, bununla birlikte Ukrayna ordusunda bölümler ve askeri şubeler arasındaki etkileşim açısından da büyük sorunlar yaşandığını belirtirken, “Bir zamanlar olduğu gibi çok fazla bölüm, birim de yok. Neredeyse hiç donanma yok, pratikte hava kuvvetleri yok. Ara sıra ABD tarafından gönderilen uydu görüntüleri var. Onlar da sınırlı çünkü Amerikalılar ödemeyi bırakıyor. Bu bilgilere erişim büyük para istiyor” diye konuştu.
Zaporojye yönündeki durumu da değerlendiren Balitskiy, Ukrayna birliklerinin bu cephede tamamen tükendiğinin altını çizerek sözlerini şu şekilde sonlandırdı:
“Karşılaştırılarak her şey öğrenilebilir. Geçen yaz ve sonbahardaki durumun nasıl olduğunu ve şimdi nasıl olduğunu konuşursak, muharebe operasyonlarına üç farklı yaklaşım görüyoruz. Öncelikle acephedeki birliklerimiz bugün çok yetkin bir şekilde aktif savunma yürütüyorlar. Düşman o kadar bitkin ve tükenmiş ki, neredeyse hiçbir saldırı eylemi yok, olanlar da münferit vakalar. düşman hala Rabotino'dan ‘bazı karşı saldırılar’ gerçekleştiriyor, ancak bugün tüm cephede inisiyatif tamamen Rus ordusunda.”
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