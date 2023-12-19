https://sputniknews.com.tr/20231219/ukraynali-tabur-komutani-tum-cephelerde-kaybediyoruz-1078620198.html
Ukraynalı tabur komutanı: Tüm cephelerde kaybediyoruz
Ukraynalı tabur komutanı: Tüm cephelerde kaybediyoruz
Ukraynalı tabur komutanı Kirill Veres, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin tüm cephelerde Rus ordusuna kaybettiğini belirtti. 19.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-19T21:14+0300
2023-12-19T21:14+0300
2023-12-19T21:14+0300
ukrayna krizi
ukrayna
ukrayna krizi
kirill veres
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/1f/1076924422_0:40:1024:616_1920x0_80_0_0_622c9e67efa564b94908ed5bf56314af.jpg
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nde tabur komutanı Kirill Veres, Ukrayna’da yayın yapan ICTV televizyonuna demecinde Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin tüm cephelerde Rus ordusuna kaybettiğini, Ukrayna askerlerinin artık sadece hayatta kalmaya çalıştığını söyledi.Veres, “Eğer tüm cephelerde, yani çatışmaların olduğu cepheleri konuşacak olursak, hepsinde kaybediyoruz” dedi.‘Ukrayna ordusunun nerelerde kazandığı’ sorusunu Veres "Nerede olduğunu bilmiyorum, söyleyemem. Hayatta kalmaya çalışıyoruz. Kazanmak için savaşmıyoruz. Bunlar farklı şeyler. Bunu kazanmak ve zafer elde etmek için yapmak ayrı, hayatta kalmak için yapmak ayrı şey. Şu anda muhtemelen ikincisi geçerli” şeklinde yanıtladı.Ukrayna’nın şu anda çok zor bir dönemden geçtiğini vurgulayan Veres, “Yaz aylarında Kırım'da olacağımızı düşünüyorduk, birçok insan buna inanmaktan vaz geçti. Bazıları Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine katılmaktan vazgeçti” diye konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20231219/rusya-savunma-bakanligi-son-24-saatte-ukrayna-ordusunun-680-askeri-etkisiz-hale-getirildi-1078613153.html
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/1f/1076924422_76:0:949:655_1920x0_80_0_0_abfe8646627ad770b510d48b98ca67e8.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ukrayna, ukrayna krizi, kirill veres
ukrayna, ukrayna krizi, kirill veres
Ukraynalı tabur komutanı: Tüm cephelerde kaybediyoruz
Ukraynalı tabur komutanı Kirill Veres, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin tüm cephelerde Rus ordusuna kaybettiğini belirtti.
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nde tabur komutanı Kirill Veres, Ukrayna’da yayın yapan ICTV televizyonuna demecinde Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin tüm cephelerde Rus ordusuna kaybettiğini, Ukrayna askerlerinin artık sadece hayatta kalmaya çalıştığını söyledi.
Veres, “Eğer tüm cephelerde, yani çatışmaların olduğu cepheleri konuşacak olursak, hepsinde kaybediyoruz” dedi.
‘Ukrayna ordusunun nerelerde kazandığı’ sorusunu Veres "Nerede olduğunu bilmiyorum, söyleyemem. Hayatta kalmaya çalışıyoruz. Kazanmak için savaşmıyoruz. Bunlar farklı şeyler. Bunu kazanmak ve zafer elde etmek için yapmak ayrı, hayatta kalmak için yapmak ayrı şey. Şu anda muhtemelen ikincisi geçerli” şeklinde yanıtladı.
Ukrayna’nın şu anda çok zor bir dönemden geçtiğini vurgulayan Veres, “Yaz aylarında Kırım'da olacağımızı düşünüyorduk, birçok insan buna inanmaktan vaz geçti. Bazıları Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine katılmaktan vazgeçti” diye konuştu.