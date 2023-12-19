https://sputniknews.com.tr/20231219/ukraynali-tabur-komutani-tum-cephelerde-kaybediyoruz-1078620198.html

Ukraynalı tabur komutanı: Tüm cephelerde kaybediyoruz

Ukraynalı tabur komutanı: Tüm cephelerde kaybediyoruz

Ukraynalı tabur komutanı Kirill Veres, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin tüm cephelerde Rus ordusuna kaybettiğini belirtti. 19.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-19T21:14+0300

2023-12-19T21:14+0300

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ukrayna krizi

ukrayna

ukrayna krizi

kirill veres

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Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nde tabur komutanı Kirill Veres, Ukrayna’da yayın yapan ICTV televizyonuna demecinde Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin tüm cephelerde Rus ordusuna kaybettiğini, Ukrayna askerlerinin artık sadece hayatta kalmaya çalıştığını söyledi.Veres, “Eğer tüm cephelerde, yani çatışmaların olduğu cepheleri konuşacak olursak, hepsinde kaybediyoruz” dedi.‘Ukrayna ordusunun nerelerde kazandığı’ sorusunu Veres "Nerede olduğunu bilmiyorum, söyleyemem. Hayatta kalmaya çalışıyoruz. Kazanmak için savaşmıyoruz. Bunlar farklı şeyler. Bunu kazanmak ve zafer elde etmek için yapmak ayrı, hayatta kalmak için yapmak ayrı şey. Şu anda muhtemelen ikincisi geçerli” şeklinde yanıtladı.Ukrayna’nın şu anda çok zor bir dönemden geçtiğini vurgulayan Veres, “Yaz aylarında Kırım'da olacağımızı düşünüyorduk, birçok insan buna inanmaktan vaz geçti. Bazıları Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine katılmaktan vazgeçti” diye konuştu.

https://sputniknews.com.tr/20231219/rusya-savunma-bakanligi-son-24-saatte-ukrayna-ordusunun-680-askeri-etkisiz-hale-getirildi-1078613153.html

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