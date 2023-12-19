https://sputniknews.com.tr/20231219/rusya-savunma-bakanligi-son-24-saatte-ukrayna-ordusunun-680-askeri-etkisiz-hale-getirildi-1078613153.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Son 24 saatte Ukrayna ordusunun 680 askeri etkisiz hale getirildi

Rusya Savunma Bakanlığı: Son 24 saatte Ukrayna ordusunun 680 askeri etkisiz hale getirildi

Rusya’nın Ukrayna’da devam eden özel askeri harekatı bağlamında, son 24 saatte Ukrayna ordusunun 18 saldırısı püskürtülürken 680 askerinin etkisiz hale... 19.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-19T18:40+0300

2023-12-19T18:40+0300

2023-12-19T18:40+0300

ukrayna krizi

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Rusya Savunma Bakanlığı, bugünkü basın brifinginde, Rusya’nın Ukrayna’da devam ettirdiği özel askeri operasyona ilişkin güncel bilgileri paylaştı.Kupyansk istikametinde, Batı Askeri Grubu birlikleri, hava ve topçu birimlerinin desteğiyle, Ukrayna taarruz gruplarının 8 saldırısını püskürttü. Ukrayna ordusunun kaybı yaklaşık 60 asker, bir tank, üç zırhlı savaş aracı, iki otomobil, Akatsiya topçu sistemi ve Msta-B obüsü olarak gerçekleşti.Krasnıy Liman istikametinde, Merkez Askeri Grubu birlikleri, hava ve topçu birimlerinin desteğiyle Ukrayna taarruz gruplarının 5 saldırısını püskürttü. Yaklaşık 185 Ukraynalı asker etkisiz hale getirilirken iki zırhlı savaş aracı ve üç otomobil yok edildi.Donetsk istikametinde, Güney Askeri Grubu birlikleri, hava ve topçu desteğiyle Ukrayna taarruz gruplarının 3 saldırısını püskürttü. Ayrıca Ukrayna ordu mevzilerine, insan gücü ve teçhizatın yoğunlaştığı yerlere hava ve topçu saldırılar düzenlendi. Ukrayna ordusu bu istikamette toplamda yaklaşık 180 asker, üç zırhlı savaş aracı ve dört otomobil kaybetti. Ayrıca anti-topçu mücadele sırasında ABD yapımı M777 topçu sistemi, Akatsiya topçu sistemi, Msta-B obüsü, iki D-20 topu, Gvozdika topçu sistemi ve D-30 obüsü yok edildi.Güney Donetsk istikametinde, Doğu Askeri Grubu birlikleri, hava ve topçu birimlerinin desteğiyle Ukrayna taarruz gruplarının bir saldırısını püskürttü ve Ukrayna ordu mevzilerine saldırılar düzenledi. Ukrayna ordusunun bu istikametteki toplam kaybı yaklaşık 100 asker, üç zırhlı savaş aracı, iki otomobil, Msta-S obüsü ve D-20 topu olarak gerçekleşti.Zaporojye istikametinde, Rus kara birlikleri, hava ve topçu birimlerinin desteğiyle, Ukrayna taarruz gruplarının bir saldırısını püskürttü. Ayrıca Ukrayna ordusunun mevzilerine saldırılar düzenlendi. Yaklaşık 80 Ukraynalı asker etkisiz hale getirilirken iki otomobil yok edildi.Herson istikametinde, Rus ordusunun düzenlediği topçu saldırılar sonucu Ukrayna ordusu yaklaşık 75 asker, üç otomobil, Msta-B obüsü ve iki Giatsint-B topunu kaybetti.Ayrıca son 24 saatte Ukrayna’ya ait 6 insansız hava aracı (İHA) düşürüldü.

https://sputniknews.com.tr/20231219/ukraynanin-karsi-saldiridaki-kayiplari-aciklandi-1078608334.html

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rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, ukrayna ordusu, donetsk halk cumhuriyeti (dnr), lugansk halk cumhuriyeti (lhc), herson, zaporojye