https://sputniknews.com.tr/20231219/ukraynanin-karsi-saldiridaki-kayiplari-aciklandi-1078608334.html

Ukrayna’nın karşı saldırıdaki kayıpları açıklandı

Ukrayna’nın karşı saldırıdaki kayıpları açıklandı

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, karşı saldırısını ilan eden Ukrayna ordusunun 4 Haziran’dan bu yana 159 bin askerini kaybettiğini bildirirken, askeri... 19.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-19T14:27+0300

2023-12-19T14:27+0300

2023-12-19T14:33+0300

ukrayna krizi

rusya savunma bakanlığı

şoygu

sergey şoygu

ukrayna ordusu

askeri operasyon

vladimir putin

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in başkanlığını yaptığı Savunma Bakanlığı Yönetim Kurulu genişletilmiş askeri toplantısında söz alan Şoygu, Ukrayna'da devam eden askeri operasyonla ilgili son durumu değerlendirerek başladığı konuşmasında, Rus birliklerinin özel harekatla birlikte, daha önce Lugansk ve Donetsk halk cumhuriyetlerinin bulunduğu topraklardan beş kat daha büyük bir bölgeyi kurtardığını vurguladı.Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin ilan ettiği karşı saldırının 4 Haziran'da başladığını hatırlatarak, “Ukrayna ordusu, karşı saldırı sırasında 159 bin asker, 121 uçak, 37'si Alman Leopard olmak üzere 766 tank kaybetti” dedi.’37 Alman Leopard tankı imha ettik, ABD’den gelen Abrams tankları hala sahada yok’Ukrayna ordusunun başlattığı 4 Haziran'daki karşı saldırının yabancı devletlerin desteği ile hazırlanan geniş çaplı bir eylem olduğuna vurgu yapan Şoygu, karşı saldırının sonuçlarıyla ilgili, “Düşman, birliklerimizin taktik savunma bölgesini aşmadan durduruldu ve çok büyük kayıplara uğradı. Karşı saldırıdan itibaren 159 bin Ukrayna askeri etkisiz hale getirildi. 121 uçak, 23 helikopter, 37 Alman Leopard dahil 766 tank, 50'si Bradley olmak üzere çeşitli sınıflardan 2 bin 348 zırhlı araç imha edildi. Sanırım bu yüzden birkaç ay önce Ukrayna’ya tedarik edilen ABD yapımı Abrams’ları sahada göremiyoruz” ifadelerini kullandı.Ukrayna ordusunda toplam kayıp 400 bin kişiye yaklaşıyorÖzel harekat boyunca 5 bin 800 yabancı paralı askerin etkisiz hale getirildiğini kaydeden Rusya Savunma Bakanı, Ukrayna’daki askeri operasyonun başlangıcından bugüne kadar geçen süre içerisinde Ukrayna ordusunun toplam kaybının 400 bin kişiye yaklaştığına da vurgu yaparken, “Özel askeri operasyonun başlangıcından bu yana Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin kayıpları ölü ve yaralı olmak üzere 383 bin kişi. Aynı zamanda 14 bin tankla birlikte farklı tipte zırhlı piyade savaş aracı ve personel taşıyıcı, 553 savaş uçağı, 259 helikopter, 8 bin 500 roket ve topçu sistemi imha edildi” ifadelerine yer verdi.

https://sputniknews.com.tr/20231219/vladimir-putin-bati-rusyaya-karsi-bir-hibrit-savas-yurutuyor-1078605696.html

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rusya savunma bakanlığı, şoygu, sergey şoygu, ukrayna ordusu, askeri operasyon, vladimir putin