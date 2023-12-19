https://sputniknews.com.tr/20231219/vladimir-putin-bati-rusyaya-karsi-bir-hibrit-savas-yurutuyor-1078605696.html

Rusya Devlet Başkanı Putin: Batı Rusya’ya karşı bir hibrit savaş yürütüyor

Rusya Devlet Başkanı Putin: Batı Rusya’ya karşı bir hibrit savaş yürütüyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Savunma Bakanlığı tarafından düzenlenen Genişletilmiş Askeri Toplantısı'nda konuşma yapıyor. 19.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-19T13:38+0300

2023-12-19T13:38+0300

2023-12-19T14:24+0300

dünya

vladimir putin

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Vladimir Putin konuşmasında NATO faali̇yetleri̇ genel olarak hızla arttığını belirterek uçaklar da dahi̇l olmak üzere ABD güçleri̇nin Rusya sınırlarında konuşlandığını vurguladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Savunma Bakanlığı tarafından düzenlenen Genişletilmiş Askeri Toplantısı'nda yaptığı açıklamada Batı'nın Rusya'ya karşı hibrid bir savaş yürüttüğünü ve Kiev'e silah sağladığını söyledi.Putin, "Bu yıl yaşananlar doğruladı, bunu hepimiz görüyoruz. Batı Rusya'ya karşı hibrid savaş yürütmeye devam ediyor, Kiev rejimine aktif olarak gerçek zamanlı istihbarat sağlıyor, askeri danışmanlar gönderiyor; çoklu roketatarlar, uzun menzilli füze sistemleri, misket bombaları ve çok sayıda yeni İHA dahil olmak üzere modern silah sistemleri transfer ediyor. Bildiğimiz gibi Ukrayna'ya çok işlevli F-16 savaş uçakları transfer etmeyi planlıyor ve Batı'da pilot eğitimi veriliyor" dedi.Putin: NATO'nun saldırgan doğası artık gizli değilRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, NATO'nun saldırgan doğasının artık gizlenmediğini, ABD belgelerinin küresel üstünlük iddialarını açıkça ortaya koyduğunu söyledi.Putin açıklamasında, "NATO'nun saldırgan doğası artık savunma formülasyonlarının ardına gizlenmiyor. ABD doktrin belgelerinin küresel üstünlük iddialarını açıkça ortaya koyuyor" dedi.Putin: Batılıların askeri teçhizatılarının zarar görmediği efsanesi yıkıldıRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batı'nın Rusya Federasyonu'nu stratejik bir yenilgiye uğratmaya yönelik tüm girişimlerinin yok edildiğini dile getirerek ayrıca Batı askeri teçhizatının zarar görmezliği efsanesinin de çöktüğünü söyledi.Putin açıklamasında, "Batı askeri teçhizatlarının zarar görmezliği efsanesi çökmüştür. Batı'da söylendiği gibi bize askeri bir yenilgi, stratejik bir yenilgi yaşatmaya yönelik tüm girişimler askerimizin cesareti ve direncine, silahlı kuvvetlerimizin artan gücüne, yerli sanayi ve savunma üretiminin potansiyeline çarptı" dedi.Putin'den Rus ordusuna teşekkürRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kuzeydoğu Savunma Güçleri bölgesinde görev yapanlara özel olarak değinerek, hizmetlerinden ve görevlerini vicdani bir şekilde yerine getirmelerinden dolayı orduya teşekkür etti.Putin açıklamasında şu ifadelere yer verdi:Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'yı askeri ve stratejik bir yenilgiye uğratma girişimlerinin Rus askerinin cesareti ve dayanıklılığı karşısında çöktüğünü söyleyerek, "Batı'da söylendiği gibi, bize askeri ve stratejik bir yenilgi yaşatmaya yönelik tüm girişimler, silahlı kuvvetlerimizin artan gücü, yerli sanayi ve savunma üretiminin potansiyeli karşısında askerimizin cesareti ve kararlılığı karşısında çöktü" dedi.Putin: İHA üretimi artırılmalı Vladimir Putin, Rusya'nın yüksek hassasiyetli mermi ve insansız hava aracı üretimini arttırması ve hava savunma çalışmalarını geliştirmesi gerektiğini söyledi.Devlet Başkanı ayrıca iletişim sisteminin, istihbarat hedeflerinin ve karşı batarya savaşının ciddi bir şekilde yeniden yapılandırılması gerektiğini de sözlerine ekledi.Putin açıklamasında şu sözleri kaydetti:Putin: Rus birlikleri inisiyatif sahibiRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, temas hattında Rus ordusunun inisiyatif sahibi olduğunu, Rusya Federasyonu'nun gerekli gördüğünü yaptığını söyledi.Putin açıklamasında, "Sahadaki, temas hattındaki mevcut durumu değerlendirdiğimizde, birliklerimizin inisiyatif sahibi olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Aslında biz gerekli gördüğümüzü, istediğimizi yapıyoruz, gerekli yerlerde" sözlerini dile getirdi.Putin: Rus halkı ordusunu destekliyorRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin konuşmasında, halkın desteğini ve Rus vatandaşlarının çoğunluğunun vatansever tutumunu, Rusların birlik ve beraberliğini kaydetti.Bu hususa ilişkin konuşmasında Putin şu sözleri kaydetti:Putin: NATO attığı her adımda utanmadan yalan söylüyorRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, NATO'nun doğuya doğru 'bir santim bile' genişlemeyeceğini söylediğini bellirterek NATO'nun utanmadan ve her adımda yalan söylediklerini söyledi.Putin bu konuya ilişkin açıklamasında şu sözleri zikretti:Putin: Ukrayna ağır kayıplar verdi ve rezervlerini operasyon bölgesinde heba ettiRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın ağır kayıplar verdiğini ve Batı'ya karşı saldırının sonuçlarını gösterme gayesiyle rezervlerini büyük ölçüde israf ettiğini söyledi.Putin, "Düşman ağır kayıplar verdi. Gerçek efendilerine 'abartılı sözde karşı saldırısının' en azından bazı sonuçlarını göstermeye çalışırken rezervlerini büyük ölçüde israf etti" dedi.Putin nükleer üçlünün hazırlıklı olmasını istediRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, stratejik güçlerin savaşa hazır olma durumunu yüksek seviyede tutmaya devam etmek gerektiğini söyledi."Stratejik güçlerin savaşa hazır olma durumunu en üst düzeyde tutmaya devam etmek gerekiyor. Bu alanda oluşturulan tüm planlar kesinlikle yerine getirilecektir" diyen Putin daha önce, askeri meselenin değişen doğası ve yeni askeri-politik risklerin ortaya çıkması nedeniyle nükleer üçlünün rolünün önemli ölçüde arttığını kaydetmişti.

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