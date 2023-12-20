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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20231220/ukrayna-askerleri-savunmaya-gecmek-zorunda-kalmaktan-yakiniyor-1078648844.html
‘Ukrayna askerleri savunmaya geçmek zorunda kalmaktan yakınıyor’
‘Ukrayna askerleri savunmaya geçmek zorunda kalmaktan yakınıyor’
İngiliz The Independent gazetesi, karşı saldırıda başarısız olan Ukrayna askerlerinin savunmaya geçme zorunluluğundan yakındıklarını yazdı. 20.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-20T15:38+0300
2023-12-20T15:38+0300
ukrayna krizi
ukrayna
ukrayna ordusu
kiev
vladimir zelenskiy
valeriy zalujniy
ingiltere
the independent
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Gazetede yer alan makalede, Ukrayna askerlerinin savunmaya geçme zorunluluğundan yakındıkları ve yorgunluk ve hayal kırıklığının sadece cephede değil Kiev'de de hissedildiği belirtildi.Makalede, “Kış yaklaşırken Rusya'nın savaşa daha iyi hazırlandığından endişe duyan Ukraynalı askerler, bu meşakkatli çatışmada bir kez daha kendilerini savunmak zorunda kalmaktan dolayı hayal kırıklığı yaşıyor” ifadelerine yer verildi.Daha önce Ukraynalı askerler arasındaki memnuniyetsizliğin ‘nadir’ olarak görüldüğü ve bunun yalnızca özel sohbetlerde dile getirildiği, ancak artık yaygınlık kazandığı ve komuta kademesini açıkça eleştirmekten çekinmediklerine vurgu yapıldı.‘Yorgunluk ve hayal kırıklığının’ sadece cephedeki askerler arasında değil, aynı zamanda Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valery Zalujniy ve Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko’nun Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’e açıktan cephe almalarıyla Kiev'de de gözlemlendiği kaydedildi.Makalede, “İktidar koridorlarını saran telaş en alt kademedeki askerlere kadar sızmış gibi görünüyor; sıradan askerler, malzeme konusunda tamamen bağımlı oldukları bürokrasinin verimsizliği ve hatalı kararları konusunda giderek daha fazla endişe duyuyor” ifadelerine yer verildi.Ukrayna ordusunun tedarikte yaşadığı sıkıntıların, ‘Ukrayna'nın ayak uyduramayacağı’ hızda zırhlı araçlar ve mermiler üreten Rus savunma endüstrisinin askeri üretimdeki keskin artışıyla tezat oluşturduğu kaydedildi.
https://sputniknews.com.tr/20231220/ukraynadan-500-bin-kisilik-seferberlik-hazirligi-1078644581.html
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‘Ukrayna askerleri savunmaya geçmek zorunda kalmaktan yakınıyor’

15:38 20.12.2023
© AP Photo / LibkosUkrayna asker
Ukrayna asker - Sputnik Türkiye, 1920, 20.12.2023
© AP Photo / Libkos
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İngiliz The Independent gazetesi, karşı saldırıda başarısız olan Ukrayna askerlerinin savunmaya geçme zorunluluğundan yakındıklarını yazdı.
Gazetede yer alan makalede, Ukrayna askerlerinin savunmaya geçme zorunluluğundan yakındıkları ve yorgunluk ve hayal kırıklığının sadece cephede değil Kiev'de de hissedildiği belirtildi.
Makalede, “Kış yaklaşırken Rusya'nın savaşa daha iyi hazırlandığından endişe duyan Ukraynalı askerler, bu meşakkatli çatışmada bir kez daha kendilerini savunmak zorunda kalmaktan dolayı hayal kırıklığı yaşıyor” ifadelerine yer verildi.
Daha önce Ukraynalı askerler arasındaki memnuniyetsizliğin ‘nadir’ olarak görüldüğü ve bunun yalnızca özel sohbetlerde dile getirildiği, ancak artık yaygınlık kazandığı ve komuta kademesini açıkça eleştirmekten çekinmediklerine vurgu yapıldı.
‘Yorgunluk ve hayal kırıklığının’ sadece cephedeki askerler arasında değil, aynı zamanda Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valery Zalujniy ve Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko’nun Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’e açıktan cephe almalarıyla Kiev'de de gözlemlendiği kaydedildi.
Makalede, “İktidar koridorlarını saran telaş en alt kademedeki askerlere kadar sızmış gibi görünüyor; sıradan askerler, malzeme konusunda tamamen bağımlı oldukları bürokrasinin verimsizliği ve hatalı kararları konusunda giderek daha fazla endişe duyuyor” ifadelerine yer verildi.
Ukrayna ordusunun tedarikte yaşadığı sıkıntıların, ‘Ukrayna'nın ayak uyduramayacağı’ hızda zırhlı araçlar ve mermiler üreten Rus savunma endüstrisinin askeri üretimdeki keskin artışıyla tezat oluşturduğu kaydedildi.
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