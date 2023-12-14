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CANLI YAYIN | Putin: Kuzey Akım büyük olasılıkla ABD tarafından havaya uçuruldu
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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20231214/zelenskiy-abdde-alenen-asagilandi-1078470862.html
Zelenskiy ABD'de alenen aşağılandı
Zelenskiy ABD'de alenen aşağılandı
Fox News sunucusu Laura Ingraham canlı yayında Zelenskiy'in dolandırıcı olduğunu söyledi. 14.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-14T16:07+0300
2023-12-14T16:07+0300
ukrayna krizi
ukrayna
vladimir zelenskiy
abd
fox news
aşağılamak
aşağılama
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ABD'de yayın yapan FOX News sunucusu Laura Ingraham canlı yayında, ABD'yi ziyaret eden Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i, ünlü Amerikalı dolandırıcı Bernard Madoff'a benzeterek eleştirdi.Ingraham, Zelenskiy’in Amerikalıları, Washington'un Kiev'e milyarlarca dolarlık yardım paketi sağlamaması halinde her şeyin ‘kontrolden çıkacağına’ inandırmaya çalıştığını ve bu söylemin tarzının finansal dolandırıcıların yaklaşımını anımsattığını söyledi.Sunucu, “Bu fonların tahsis edildiği amaç ile ilgili hiçbir sonuca ulaşamayan ve daha fazla para talep etmek için buraya gelen yabancı bir liderin ziyareti hakkında ne söylenebilir ki?” ifadelerini kullandı.Ingraham, Zelenskiy'yin sesini taklit ederek "Eğer şimdi daha fazla para vermezseniz, tüm yatırımınızı kaybedersiniz” dedi.Zelenskiy'yi tarihteki en büyük saadet zincirinin kurucusu olan ve dolandırıcılık nedeniyle 150 yıl hapis cezasına çarptırılan Bernie Madoff'la karşılaştıran Ingraham, “Bu savaş zamanı başkanı, en çok Bernie Madoff'a benziyor” diye konuştu.Sunucu, ABD'nin, çokça dillendirilen ‘karşı saldırıda’ başarısız olmakla kalmayıp, aynı zamanda Amerikalı vergi mükelleflerinin parasını çalan, milyonlarca Rusça konuşan Ukraynalının ana dilini konuşmasını yasaklayan ve seçimleri iptal eden bir rejimi finanse ettiğine vurgu yaparak, “Böyle bir demokrasiyi nasıl buluyorsunuz?” diye sordu.
https://sputniknews.com.tr/20231213/bidenin-zelenskiy-ile-duzenledigi-basin-toplantisinda-dili-surctu-1078423781.html
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ukrayna, vladimir zelenskiy, abd, fox news, aşağılamak, aşağılama
ukrayna, vladimir zelenskiy, abd, fox news, aşağılamak, aşağılama

Zelenskiy ABD'de alenen aşağılandı

16:07 14.12.2023
© AP Photo / Andrew HarnikABD Başkanı Joe Biden Ukrayna Zelenskiy yardım destek Beyaz Saray
ABD Başkanı Joe Biden Ukrayna Zelenskiy yardım destek Beyaz Saray - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2023
© AP Photo / Andrew Harnik
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Fox News sunucusu Laura Ingraham canlı yayında Zelenskiy'in dolandırıcı olduğunu söyledi.
ABD'de yayın yapan FOX News sunucusu Laura Ingraham canlı yayında, ABD'yi ziyaret eden Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i, ünlü Amerikalı dolandırıcı Bernard Madoff'a benzeterek eleştirdi.
Ingraham, Zelenskiy’in Amerikalıları, Washington'un Kiev'e milyarlarca dolarlık yardım paketi sağlamaması halinde her şeyin ‘kontrolden çıkacağına’ inandırmaya çalıştığını ve bu söylemin tarzının finansal dolandırıcıların yaklaşımını anımsattığını söyledi.
Sunucu, “Bu fonların tahsis edildiği amaç ile ilgili hiçbir sonuca ulaşamayan ve daha fazla para talep etmek için buraya gelen yabancı bir liderin ziyareti hakkında ne söylenebilir ki?” ifadelerini kullandı.
Ingraham, Zelenskiy'yin sesini taklit ederek "Eğer şimdi daha fazla para vermezseniz, tüm yatırımınızı kaybedersiniz” dedi.
Zelenskiy'yi tarihteki en büyük saadet zincirinin kurucusu olan ve dolandırıcılık nedeniyle 150 yıl hapis cezasına çarptırılan Bernie Madoff'la karşılaştıran Ingraham, “Bu savaş zamanı başkanı, en çok Bernie Madoff'a benziyor” diye konuştu.
Sunucu, ABD'nin, çokça dillendirilen ‘karşı saldırıda’ başarısız olmakla kalmayıp, aynı zamanda Amerikalı vergi mükelleflerinin parasını çalan, milyonlarca Rusça konuşan Ukraynalının ana dilini konuşmasını yasaklayan ve seçimleri iptal eden bir rejimi finanse ettiğine vurgu yaparak, “Böyle bir demokrasiyi nasıl buluyorsunuz?” diye sordu.
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