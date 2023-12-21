https://sputniknews.com.tr/20231221/abd-kongresi-ukraynaya-yardim-paketini-kabul-etmeden-tatile-cikti-1078687530.html

‘ABD Kongresi Ukrayna'ya yardım paketini kabul etmeden tatile çıktı’

‘ABD Kongresi Ukrayna'ya yardım paketini kabul etmeden tatile çıktı’

Washington Post gazetesi, ABD Kongresi’nin Ukrayna'ya yönelik askeri yardım paketini kabul etmeden tatile çıktığını bildirdi. 21.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-21T14:52+0300

2023-12-21T14:52+0300

2023-12-21T14:56+0300

ukrayna krizi

abd senatosu

abd kongresi

washington

beyaz saray

joe biden

donald trump

ukrayna

mali yardım

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Aaron Blake imzalı makalede, ABD Kongresi’nin Ukrayna'ya yönelik askeri yardım paketini kabul etmeden çalışmalarına ara vererek Noel tatiline çıktığı belirtildi.“Temsilciler Meclisi'nde orantısız şekilde seslerini yükselten Cumhuriyetçilerin çoğu, para göndermeye devam etme konusunda temkinli davranıyor, bu nedenle parti bu sürecin göçmenlik politikasında değişikler ile birlikte yürütülmesi konusunda ısrar ediyor” vurgusu yapılan yazıda, iki parti arasındaki görüşmelerin devam ettiği ve tarafların büyük bir olasılıkla eninde sonunda fikir birliğine varacağı vurgulandı.Diğer yandan ise Beyaz Saray’ın Washington'un yardım sağlamada geç kalabileceğinden ve bunun Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin potansiyelini olumsuz etkileyeceğinden endişe ettiğinin altı çizildi.Daha önce Parlamentonun üst kanadı Senato'da Çoğunluk Lideri Chuck Schumer, Ukrayna'ya yardım konusunda anlaşmaya varılması ile ilgili sorunların Cumhuriyetçi Parti içinde ‘devasa bir siyasi güç’ olan ‘Donald Trump hayaletinden’ kaynaklandığını söylemişti.‘ABD'nin 16 eyaletinde daha Trump'ın seçimlere katılmasına izin verilmemesi talep edildi’Diğer yandan, ABD’nin 16 eyaletinde daha eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhuriyetçi Parti ön seçimlerine katılımının yasaklanmasını talebi ile davalar açıldığı bildirildi.New York Times gazetesinin, Lawfare hukuk danışmanlığı şirketinin veri tabanına atıfla yayınladığı haberinde, “Şu anda en az 16 eyalette, Trump'ın (ABD Anayasası'nın) 14. değişikliği uyarınca (ABD Başkanı olarak) görevine seçilmeye uygun olmadığı iddiasını içeren ve değerlendirme aşamasında bulunan davalar mevcut” ifadelerine yer verildi.Söz konusu dava taleplerinde, Trump'ın 6 Ocak 2021'de Kongre Binası'na baskın düzenlendiği sıradaki ayaklanmaya katıldığı iddia edildiği kaydedildi.Bu haftanın başlarında Colorado Yüksek Mahkemesi, Trump'ın 2024 başkanlık seçimleri için Cumhuriyetçi adayın belirlenmesi amacıyla yapılacak ön seçime katılmasını yasakladı. Mahkeme, Anayasaya ilişkin 14'üncü düzeltme uyarınca politikacıya izin verilmemesi gerektiğine hükmeden ilk derece kararı onadı. Bu düzenleme, ‘görevi sürdürürken ABD'ye karşı ayaklanmaya ya da isyana katılan’ kişilerin seçilme hakkını sınırlandırıyor.Trump’ın seçim merkezi yetkilileri ise kararın temyize taşınacağını bildirdi.

https://sputniknews.com.tr/20231220/borrellden-abdye-sitem-biz-daha-fazla-yardim-ettik-1078649623.html

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abd senatosu, abd kongresi, washington, beyaz saray, joe biden, donald trump, ukrayna, mali yardım