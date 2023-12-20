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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20231220/blinken-abdnin-ukraynanin-kalkinmasini-saglayacak-cok-net-bir-plani-var-1078662412.html
Blinken: ABD'nin Ukrayna'nın kalkınmasını sağlayacak ‘çok net bir planı’ var
Blinken: ABD'nin Ukrayna'nın kalkınmasını sağlayacak ‘çok net bir planı’ var
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Washington’un Ukrayna'nın gelecekte kendi ayakları üzerinde durabileceği ‘net bir planı’ olduğunu belirtti. 20.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-20T21:59+0300
2023-12-20T22:07+0300
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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, yaptığı açıklamada Washington'un Ukrayna'nın kalkınması için ‘çok net bir planı’ olduğunu ve bu plana göre Kiev’e şu anda olduğu gibi yardım etmek zorunda kalmayacağını söyledi.Blinken, “Ukrayna'nın ekonomik, askeri ve demokratik olarak kendi ayakları üzerinde durabileceğini garanti edecek çok net bir planımız var, bu da mevcut seviyedeki yardıma gerek kalmayacağı anlamına geliyor” dedi.Bunu yapabilmek için ABD ve müttefiklerinin Kiev'in ‘bu kışı, ilkbaharı ve yazı atlatmasına’ yardım etmesi gerektiğini vurgulayan Blinken, bu desteğin Ukrayna'nın ‘kendi ayakları üzerinde durabileceği’ aşamaya ulaşmasına olanak sağlayacağını kaydetti.Geçen hafta Pentagon Sözcüsü Patrick Ryder, ABD'nin kendi cephaneliğini yenilemek ile Ukrayna'ya silah göndermek arasında seçim yapmak zorunda kalacağını belirterek, Washington'un şu anda Kiev'e yardım için 4.4 milyar dolar ve kendi cephaneliğini yenilemek için de 1 milyar dolarlık fona sahip olduğunu ifade etmişti.
https://sputniknews.com.tr/20231220/patrik-kirill-avrupa-birliginin-ukraynayi-kabul-etmeye-hazir-olmasi-ikiyuzluluktur-1078655582.html
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abd, ukrayna krizi, ukrayna, antony blinken

Blinken: ABD'nin Ukrayna'nın kalkınmasını sağlayacak ‘çok net bir planı’ var

21:59 20.12.2023 (güncellendi: 22:07 20.12.2023)
© İHA / EUGENE HOSHIKO / POOLAntony Blinken
Antony Blinken - Sputnik Türkiye, 1920, 20.12.2023
© İHA / EUGENE HOSHIKO / POOL
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ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Washington’un Ukrayna'nın gelecekte kendi ayakları üzerinde durabileceği ‘net bir planı’ olduğunu belirtti.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, yaptığı açıklamada Washington'un Ukrayna'nın kalkınması için ‘çok net bir planı’ olduğunu ve bu plana göre Kiev’e şu anda olduğu gibi yardım etmek zorunda kalmayacağını söyledi.
Blinken, “Ukrayna'nın ekonomik, askeri ve demokratik olarak kendi ayakları üzerinde durabileceğini garanti edecek çok net bir planımız var, bu da mevcut seviyedeki yardıma gerek kalmayacağı anlamına geliyor” dedi.
Bunu yapabilmek için ABD ve müttefiklerinin Kiev'in ‘bu kışı, ilkbaharı ve yazı atlatmasına’ yardım etmesi gerektiğini vurgulayan Blinken, bu desteğin Ukrayna'nın ‘kendi ayakları üzerinde durabileceği’ aşamaya ulaşmasına olanak sağlayacağını kaydetti.
Geçen hafta Pentagon Sözcüsü Patrick Ryder, ABD'nin kendi cephaneliğini yenilemek ile Ukrayna'ya silah göndermek arasında seçim yapmak zorunda kalacağını belirterek, Washington'un şu anda Kiev'e yardım için 4.4 milyar dolar ve kendi cephaneliğini yenilemek için de 1 milyar dolarlık fona sahip olduğunu ifade etmişti.
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