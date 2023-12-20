https://sputniknews.com.tr/20231220/blinken-abdnin-ukraynanin-kalkinmasini-saglayacak-cok-net-bir-plani-var-1078662412.html

Blinken: ABD'nin Ukrayna'nın kalkınmasını sağlayacak ‘çok net bir planı’ var

Blinken: ABD'nin Ukrayna'nın kalkınmasını sağlayacak ‘çok net bir planı’ var

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Washington’un Ukrayna'nın gelecekte kendi ayakları üzerinde durabileceği ‘net bir planı’ olduğunu belirtti. 20.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-20T21:59+0300

2023-12-20T21:59+0300

2023-12-20T22:07+0300

ukrayna krizi

abd

ukrayna krizi

ukrayna

antony blinken

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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, yaptığı açıklamada Washington'un Ukrayna'nın kalkınması için ‘çok net bir planı’ olduğunu ve bu plana göre Kiev’e şu anda olduğu gibi yardım etmek zorunda kalmayacağını söyledi.Blinken, “Ukrayna'nın ekonomik, askeri ve demokratik olarak kendi ayakları üzerinde durabileceğini garanti edecek çok net bir planımız var, bu da mevcut seviyedeki yardıma gerek kalmayacağı anlamına geliyor” dedi.Bunu yapabilmek için ABD ve müttefiklerinin Kiev'in ‘bu kışı, ilkbaharı ve yazı atlatmasına’ yardım etmesi gerektiğini vurgulayan Blinken, bu desteğin Ukrayna'nın ‘kendi ayakları üzerinde durabileceği’ aşamaya ulaşmasına olanak sağlayacağını kaydetti.Geçen hafta Pentagon Sözcüsü Patrick Ryder, ABD'nin kendi cephaneliğini yenilemek ile Ukrayna'ya silah göndermek arasında seçim yapmak zorunda kalacağını belirterek, Washington'un şu anda Kiev'e yardım için 4.4 milyar dolar ve kendi cephaneliğini yenilemek için de 1 milyar dolarlık fona sahip olduğunu ifade etmişti.

https://sputniknews.com.tr/20231220/patrik-kirill-avrupa-birliginin-ukraynayi-kabul-etmeye-hazir-olmasi-ikiyuzluluktur-1078655582.html

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