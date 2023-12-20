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- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20231220/patrik-kirill-avrupa-birliginin-ukraynayi-kabul-etmeye-hazir-olmasi-ikiyuzluluktur-1078655582.html
Patrik Kirill: Avrupa Birliğinin Ukrayna'yı kabul etmeye hazır olması ikiyüzlülüktür
Patrik Kirill: Avrupa Birliğinin Ukrayna'yı kabul etmeye hazır olması ikiyüzlülüktür
Moskova ve Tüm Rusya Patriği Kirill, AB'nin Ukrayna'yı kabul etmeye hazır olmasını ikiyüzlülük olarak değerlendirdi. 20.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-20T18:25+0300
2023-12-20T18:25+0300
ukrayna krizi
patrik kirill
rusya ortodoks kilisesi patriği kirill
avrupa birliği
ukrayna
üyelik müzakereleri
ukrayna ortodoks kilisesi
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Moskova ve Tüm Rusya Patriği Kirill, AB'nin Ukrayna'yı kendi saflarına kabul etmeye hazır olmasının Avrupa'da ikiyüzlü ve çifte standart sahibi olduğunu gösterdiğini zira Ukrayna makamlarının insan haklarını ve inananların dini özgürlüklerini ihlal ettiğini ve Ukrayna Ortodoks Kilisesi'ne zulmettiğini söyledi.Patrik Kirill yaptığı açıklamada şu sözleri kaydetti:Kirill açıklamasında Ukrayna Ortodoks Kilisesi'ne yönelik zulmün demokrasi, özgürlük ve din özgürlüğü gibi Avrupa değerlerine bağlılık yemini eden bir ülkede gerçekleştiğini de vurguladı.Patrik Kirill sözlerini şu cümlelerle sonlandırdı:Patrik Kirill konuşmasının sonunda herkesi Ukrayna Ortodoks Kilisesi'nin zulüm gören tüm din adamları, keşişleri ve meslekten olmayanları için dua etmeye çağırdı.
https://sputniknews.com.tr/20231216/rus-ortodoks-kilisesinden-patrik-kirilli-arananlar-listesine-koyan-ukraynaya-tepki-1078526167.html
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patrik kirill, rusya ortodoks kilisesi patriği kirill, avrupa birliği, ukrayna, üyelik müzakereleri, ukrayna ortodoks kilisesi
patrik kirill, rusya ortodoks kilisesi patriği kirill, avrupa birliği, ukrayna, üyelik müzakereleri, ukrayna ortodoks kilisesi

Patrik Kirill: Avrupa Birliğinin Ukrayna'yı kabul etmeye hazır olması ikiyüzlülüktür

18:25 20.12.2023
© Sputnik / Maksim Blinov / Multimedya arşivine gidinRus Ortodoks Kilisesi lideri Patrik Kirill
Rus Ortodoks Kilisesi lideri Patrik Kirill - Sputnik Türkiye, 1920, 20.12.2023
© Sputnik / Maksim Blinov
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Moskova ve Tüm Rusya Patriği Kirill, AB'nin Ukrayna'yı kabul etmeye hazır olmasını ikiyüzlülük olarak değerlendirdi.
Moskova ve Tüm Rusya Patriği Kirill, AB'nin Ukrayna'yı kendi saflarına kabul etmeye hazır olmasının Avrupa'da ikiyüzlü ve çifte standart sahibi olduğunu gösterdiğini zira Ukrayna makamlarının insan haklarını ve inananların dini özgürlüklerini ihlal ettiğini ve Ukrayna Ortodoks Kilisesi'ne zulmettiğini söyledi.
Patrik Kirill yaptığı açıklamada şu sözleri kaydetti:
Ukrayna Ortodoks Kilisesi'nin geçen yaz zaten vahim olan durumu o zamandan bu yana daha da kötüleşti. Çoğunuzun bildiği gibi, Ukrayna Yüksek Radası, Kiev makamlarına tabi topraklarda Ortodoks Kilisesi'ni tamamen yasaklamayı amaçlayan bir yasayı onaylamak için haydutça ve Tanrı'yla savaşan bir karar aldı.
Kirill açıklamasında Ukrayna Ortodoks Kilisesi'ne yönelik zulmün demokrasi, özgürlük ve din özgürlüğü gibi Avrupa değerlerine bağlılık yemini eden bir ülkede gerçekleştiğini de vurguladı.
Patrik Kirill sözlerini şu cümlelerle sonlandırdı:
Bugün Ukrayna'da yaşananların bilhassa da onların deyimiyle 'medeni uluslar ailesine' girmeye, yani Avrupa'ya girmeye hazır olması açısından, tüm ikiyüzlülüğünü görüyoruz. Ancak Avrupa böyle bir devleti kabul etmeye hazırsa, bu Avrupa'da ikiyüzlülük ve çifte standart olduğunu gösterir. Zira Avrupa kıtasında şu anda Ukrayna'da olduğundan daha büyük bir insan hakları ve din özgürlüğü ihlali yoktur. Sovyet döneminin sonlarında bile, elbette 30'lu yıllardaki zulümler hariç, neredeyse hiç yoktu.
Patrik Kirill konuşmasının sonunda herkesi Ukrayna Ortodoks Kilisesi'nin zulüm gören tüm din adamları, keşişleri ve meslekten olmayanları için dua etmeye çağırdı.
Patrik Kirill - Sputnik Türkiye, 1920, 16.12.2023
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Rus Ortodoks Kilisesi'nden Patrik Kirill’i arananlar listesine koyan Ukrayna'ya tepki
16 Aralık, 15:53
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