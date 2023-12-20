https://sputniknews.com.tr/20231220/patrik-kirill-avrupa-birliginin-ukraynayi-kabul-etmeye-hazir-olmasi-ikiyuzluluktur-1078655582.html

Patrik Kirill: Avrupa Birliğinin Ukrayna'yı kabul etmeye hazır olması ikiyüzlülüktür

Patrik Kirill: Avrupa Birliğinin Ukrayna'yı kabul etmeye hazır olması ikiyüzlülüktür

Moskova ve Tüm Rusya Patriği Kirill, AB'nin Ukrayna'yı kabul etmeye hazır olmasını ikiyüzlülük olarak değerlendirdi. 20.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-20T18:25+0300

2023-12-20T18:25+0300

2023-12-20T18:25+0300

ukrayna krizi

patrik kirill

rusya ortodoks kilisesi patriği kirill

avrupa birliği

ukrayna

üyelik müzakereleri

ukrayna ortodoks kilisesi

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Moskova ve Tüm Rusya Patriği Kirill, AB'nin Ukrayna'yı kendi saflarına kabul etmeye hazır olmasının Avrupa'da ikiyüzlü ve çifte standart sahibi olduğunu gösterdiğini zira Ukrayna makamlarının insan haklarını ve inananların dini özgürlüklerini ihlal ettiğini ve Ukrayna Ortodoks Kilisesi'ne zulmettiğini söyledi.Patrik Kirill yaptığı açıklamada şu sözleri kaydetti:Kirill açıklamasında Ukrayna Ortodoks Kilisesi'ne yönelik zulmün demokrasi, özgürlük ve din özgürlüğü gibi Avrupa değerlerine bağlılık yemini eden bir ülkede gerçekleştiğini de vurguladı.Patrik Kirill sözlerini şu cümlelerle sonlandırdı:Patrik Kirill konuşmasının sonunda herkesi Ukrayna Ortodoks Kilisesi'nin zulüm gören tüm din adamları, keşişleri ve meslekten olmayanları için dua etmeye çağırdı.

https://sputniknews.com.tr/20231216/rus-ortodoks-kilisesinden-patrik-kirilli-arananlar-listesine-koyan-ukraynaya-tepki-1078526167.html

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patrik kirill, rusya ortodoks kilisesi patriği kirill, avrupa birliği, ukrayna, üyelik müzakereleri, ukrayna ortodoks kilisesi