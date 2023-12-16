https://sputniknews.com.tr/20231216/rus-ortodoks-kilisesinden-patrik-kirilli-arananlar-listesine-koyan-ukraynaya-tepki-1078526167.html

Rus Ortodoks Kilisesi'nden Patrik Kirill’i arananlar listesine koyan Ukrayna'ya tepki

Rus Ortodoks Kilisesi'nden Patrik Kirill’i arananlar listesine koyan Ukrayna'ya tepki

Rus Ortodoks Kilisesi Ukrayna'nın Patrik Kirill'in arandığını açıklamasına tepki göstererek Fener Rum Patrikhanesi tarafından kışkırtılan bölünmeyi kınamanın... 16.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-16T15:53+0300

2023-12-16T15:53+0300

2023-12-16T16:03+0300

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ukrayna

fener rum patrikhanesi

rus ortodoks kilisesi ile fener rum patrikhanesi arasınd yaşanan gerilim

nikolay balaşov

vladimir legoyda

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Rus Ortodoks Kilisesi Moskova Patrikhanesi Halk ve Basınla İlişkiler Sorumlusu Vladimir Legoyda, Ukrayna'nın Patrik Kirill'in Rus Ortodoks Kilisesi tarafından arandığını açıklamasını gülünç olarak nitelendirdi.Vladimir Legoyda açıklamasında şu ifadelere yer verdi:Legoyda açıklamasında ayrıca, "Hukuksuzluk ve inananları sindirme girişimleri, uluslararası kuruluşlar ve ABD'deki muhalif figürler tarafından da kabul edildiği üzere, Ukrayna'daki Kilise'nin pek çok masum çocuğunun acı çektiği Kiev makamlarının olağan çalışma yöntemi haline gelmiştir" dedi.Başpiskopos Nikolay Balaşov da yaptığı açıklamada, Moskova ve Tüm Rusya Patriği Kirill'in kimseden saklanmadığını ve Ukrayna İçişleri Bakanlığı'nın kendisini aranıyor ilan etmesinin saçma olduğunu belirterek bu konuda yorum yapmanın gereksiz olduğunu söyledi.Balaşov açıklamasında,"Patrik kimseden saklanmıyor. Gelin, bekliyoruz" dedi.Ukrayna İçişleri Bakanlığı, hakkında arama kararı alınan Patrik Kirill’in, Ukrayna’nın toprak bütünlüğüne ve dokunulmazlığına tecavüzle suçlandığını bildirmiş ve patriğin, Ukrayna’ya gelmesi durumunda gözaltına alınacağı kaydedilmişti.Daha önce de Ukrayna makamları Rus temsilciler hakkında gıyaben defalarca suç duyurusunda bulunmuş ancak bu herhangi bir sonuca yol açmamıştı.

https://sputniknews.com.tr/20231216/ukrayna-rus-ortodoks-kilisesi-lideri-kirilli-arananlar-listesine-aldi-1078513841.html

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