https://sputniknews.com.tr/20231220/borrellden-abdye-sitem-biz-daha-fazla-yardim-ettik-1078649623.html
Borrell’den ABD’ye sitem: Biz daha fazla yardım ettik
Borrell’den ABD’ye sitem: Biz daha fazla yardım ettik
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB'nin Ukrayna'ya ABD'den çok daha fazla yardım sağladığını... 20.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-20T16:06+0300
2023-12-20T16:06+0300
2023-12-20T16:06+0300
ukrayna krizi
josep borrell
avrupa birliği
abd
ukrayna
kiev
brüksel
mali yardım
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/18/1070130907_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_a922da4942c013bbe22beb442f0bcb38.jpg
Sommet Grand Continent Forumu'nda konuşan Borrell, AB ülkelerinin ikili anlaşmalar ve Avrupa Barış Fonu aracılığıyla Ukrayna'ya yaklaşık 30 milyar euro’luk askeri yardımı reddettiğini hatırlatarak, “Bu yardım sayesinde Ukrayna direnebildi. ABD'nin askeri yardımı bizimkinden daha önemliydi ancak buna askeri, mali, ekonomik, insani yardımları da eklerseniz Avrupa, Ukrayna'ya ABD'den çok daha fazla yardım sağladı” ifadelerini kullandı.‘Rusya AB için stratejik bir tehdit oluşturuyor’Konuşmasının devamında, AB’nin sunduğu bu yardımların devam edip etmeyeceğini bilmediğine vurgu yapan Borrell, “AB'nin bu konudaki birliği devam edecek mi? ABD'den gelen yardımlar yeni başkanın döneminde ve hatta onun seçilmesinden önce de devam edecek mi? Bu soruların yanıtlanması gerekiyor. Avrupa olarak biz de yanıt vermeliyiz ve bence bunu yapmalıyız. Ukrayna tarafında aktif olarak yer almamız için daha fazlasını ve daha hızlı yapmamız gerekiyor, çünkü Rusya AB için stratejik bir tehdit oluşturuyor” dedi.Borrell, bazılarını buna ikna etmeye çalışmasına rağmen tüm AB ülkelerinin Rusya'yı ‘stratejik tehdit’ olarak görmediğinden şikayet ettiği sözlerini şu şekilde sürdürdü:Böyle düşünen ülkelere "Rusya'nın zaferinin AB için çok ciddi bir tehlike oluşturacağını’" söylediğine değinen Borrell, AB ülkelerini ‘uzun vadeli ve yoğun çatışmaya hazırlıklı olunması' çağrısında bulundu.'ABD’deki seçimi kimin kazanacağı AB için çok önemli'Borrell, kazanan politikacının kişiliğinin dünyada giderek daha önemli hale geldiği bu dönemde, Avrupalılar için yaklaşan ABD devlet başkanı seçimlerini kimin kazandığının ‘çok çok önemli’ olduğuna vurgu yaptı.Konuşmasında, “Kimin yönettiği giderek daha önemli hale geliyor” diyen diplomat, sözlerini, “Amerika Birleşik Devletleri'nin bir sonraki başkanının kim olacağı biz Avrupalılar için çok çok önemli bir sorudur” ifadeleriyle sonlandırdı.
https://sputniknews.com.tr/20231220/abd-senatosu-ukraynaya-yardim-konusunda-anlasma-saglayamadi-1078637196.html
avrupa birliği
ukrayna
kiev
brüksel
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/18/1070130907_227:0:1427:900_1920x0_80_0_0_54097a1dcdf3849a6ebb11b664fe94dc.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
josep borrell, avrupa birliği, abd, ukrayna, kiev, brüksel, mali yardım
josep borrell, avrupa birliği, abd, ukrayna, kiev, brüksel, mali yardım
Borrell’den ABD’ye sitem: Biz daha fazla yardım ettik
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB'nin Ukrayna'ya ABD'den çok daha fazla yardım sağladığını vurgularken, ancak artık bu tür yardımların gelecekte de devam edip edemeyeceği sorusunun ortaya çıktığını itiraf etti.
Sommet Grand Continent Forumu'nda konuşan Borrell, AB ülkelerinin ikili anlaşmalar ve Avrupa Barış Fonu aracılığıyla Ukrayna'ya yaklaşık 30 milyar euro’luk askeri yardımı reddettiğini hatırlatarak, “Bu yardım sayesinde Ukrayna direnebildi. ABD'nin askeri yardımı bizimkinden daha önemliydi ancak buna askeri, mali, ekonomik, insani yardımları da eklerseniz Avrupa, Ukrayna'ya ABD'den çok daha fazla yardım sağladı” ifadelerini kullandı.
‘Rusya AB için stratejik bir tehdit oluşturuyor’
Konuşmasının devamında, AB’nin sunduğu bu yardımların devam edip etmeyeceğini bilmediğine vurgu yapan Borrell, “AB'nin bu konudaki birliği devam edecek mi? ABD'den gelen yardımlar yeni başkanın döneminde ve hatta onun seçilmesinden önce de devam edecek mi? Bu soruların yanıtlanması gerekiyor. Avrupa olarak biz de yanıt vermeliyiz ve bence bunu yapmalıyız. Ukrayna tarafında aktif olarak yer almamız için daha fazlasını ve daha hızlı yapmamız gerekiyor, çünkü Rusya AB için stratejik bir tehdit oluşturuyor
” dedi.
Borrell, bazılarını buna ikna etmeye çalışmasına rağmen tüm AB ülkelerinin Rusya'yı ‘stratejik tehdit’ olarak görmediğinden şikayet ettiği sözlerini şu şekilde sürdürdü:
“Rusya, AB için stratejik bir tehdit oluştursa da tüm AB ülkelerinin buna aynı şekilde bakmadığını da itiraf etmeliyim. Açıkça şunu söyleyenler var: Hayır, biz Rusya'yı stratejik bir tehdit olarak görmüyoruz. Ben onları bunun böyle olmadığına ikna etmeye çalışıyorum.”
Böyle düşünen ülkelere "Rusya'nın zaferinin AB için çok ciddi bir tehlike oluşturacağını’" söylediğine değinen Borrell, AB ülkelerini ‘uzun vadeli ve yoğun çatışmaya hazırlıklı olunması' çağrısında bulundu.
'ABD’deki seçimi kimin kazanacağı AB için çok önemli'
Borrell, kazanan politikacının kişiliğinin dünyada giderek daha önemli hale geldiği bu dönemde, Avrupalılar için yaklaşan ABD devlet başkanı seçimlerini kimin kazandığının ‘çok çok önemli’ olduğuna vurgu yaptı.
Konuşmasında, “Kimin yönettiği giderek daha önemli hale geliyor” diyen diplomat, sözlerini, “Amerika Birleşik Devletleri'nin bir sonraki başkanının kim olacağı biz Avrupalılar için çok çok önemli bir sorudur” ifadeleriyle sonlandırdı.