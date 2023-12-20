https://sputniknews.com.tr/20231220/borrellden-abdye-sitem-biz-daha-fazla-yardim-ettik-1078649623.html

Borrell’den ABD’ye sitem: Biz daha fazla yardım ettik

Borrell’den ABD’ye sitem: Biz daha fazla yardım ettik

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB'nin Ukrayna'ya ABD'den çok daha fazla yardım sağladığını... 20.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-20T16:06+0300

2023-12-20T16:06+0300

2023-12-20T16:06+0300

ukrayna krizi

josep borrell

avrupa birliği

abd

ukrayna

kiev

brüksel

mali yardım

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/18/1070130907_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_a922da4942c013bbe22beb442f0bcb38.jpg

Sommet Grand Continent Forumu'nda konuşan Borrell, AB ülkelerinin ikili anlaşmalar ve Avrupa Barış Fonu aracılığıyla Ukrayna'ya yaklaşık 30 milyar euro’luk askeri yardımı reddettiğini hatırlatarak, “Bu yardım sayesinde Ukrayna direnebildi. ABD'nin askeri yardımı bizimkinden daha önemliydi ancak buna askeri, mali, ekonomik, insani yardımları da eklerseniz Avrupa, Ukrayna'ya ABD'den çok daha fazla yardım sağladı” ifadelerini kullandı.‘Rusya AB için stratejik bir tehdit oluşturuyor’Konuşmasının devamında, AB’nin sunduğu bu yardımların devam edip etmeyeceğini bilmediğine vurgu yapan Borrell, “AB'nin bu konudaki birliği devam edecek mi? ABD'den gelen yardımlar yeni başkanın döneminde ve hatta onun seçilmesinden önce de devam edecek mi? Bu soruların yanıtlanması gerekiyor. Avrupa olarak biz de yanıt vermeliyiz ve bence bunu yapmalıyız. Ukrayna tarafında aktif olarak yer almamız için daha fazlasını ve daha hızlı yapmamız gerekiyor, çünkü Rusya AB için stratejik bir tehdit oluşturuyor” dedi.Borrell, bazılarını buna ikna etmeye çalışmasına rağmen tüm AB ülkelerinin Rusya'yı ‘stratejik tehdit’ olarak görmediğinden şikayet ettiği sözlerini şu şekilde sürdürdü:Böyle düşünen ülkelere "Rusya'nın zaferinin AB için çok ciddi bir tehlike oluşturacağını’" söylediğine değinen Borrell, AB ülkelerini ‘uzun vadeli ve yoğun çatışmaya hazırlıklı olunması' çağrısında bulundu.'ABD’deki seçimi kimin kazanacağı AB için çok önemli'Borrell, kazanan politikacının kişiliğinin dünyada giderek daha önemli hale geldiği bu dönemde, Avrupalılar için yaklaşan ABD devlet başkanı seçimlerini kimin kazandığının ‘çok çok önemli’ olduğuna vurgu yaptı.Konuşmasında, “Kimin yönettiği giderek daha önemli hale geliyor” diyen diplomat, sözlerini, “Amerika Birleşik Devletleri'nin bir sonraki başkanının kim olacağı biz Avrupalılar için çok çok önemli bir sorudur” ifadeleriyle sonlandırdı.

https://sputniknews.com.tr/20231220/abd-senatosu-ukraynaya-yardim-konusunda-anlasma-saglayamadi-1078637196.html

avrupa birliği

ukrayna

kiev

brüksel

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

josep borrell, avrupa birliği, abd, ukrayna, kiev, brüksel, mali yardım