Borrell’den ABD’ye sitem: Biz daha fazla yardım ettik

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
HPV aşısı, asgari ücrete dayandı
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Sokak köpeklerinin rehabilite edilmesi
12:06
84 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
FUTBOL SAATİ
Şampiyonlar liginin değişen statüsü
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
Ankara'dan son kulis bilgileri
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘ABD, İsrail’in açtığı Pandora’nın Kutusu nedeniyle 21. yüzyılın en ciddi sorunuyla karşı karşıya’
16:05
81 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
7 dk
SESLİ HABER
Pentagon’dan ABD Kongresi’ne rapor: Ukrayna’ya ayrılan fon 30 Aralık’ta bitiyor
17:40
1 dk
SESLİ HABER
Sırbistan'daki koalisyon ortağı: ‘NATO'ya girmek istemiyoruz’
17:52
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
SESLİ HABER
Trump’tan ‘Ortadoğu ve Ukrayna’ itirafı: ABD’nin hatası nedeniyle kontrolden çıktı
18:16
1 dk
SESLİ HABER
Alman Savunma Bakanı: ‘AB ülkeleri, silahlanma sürecini hızlandırmalı’
18:28
1 dk
SESLİ HABER
Rus uzman Truhaçev: AB’nin Türkiye’deki özgürlüklere yönelik eleştirisi kelime oyunu
18:39
2 dk
SESLİ HABER
ABD basını: ‘Rusya'dan ayrılan Batılı şirketler 103 milyar dolar zarar etti’
18:52
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
9 dk
SESLİ HABER
Eski Pentagon danışmanı: Irak, ABD için çok büyük bir stratejik felaket oldu
19:14
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Moody's'ten Türkiye yorumu
07:05
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Süper Lig'de yönetim kaosu
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Ekmek ve gıda fiyatları ne durumda?
12:05
85 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Yeşilçamın beybabası: Hulusi Kentmen
13:46
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Google davayı kaybetti: 700 milyon dolar ödeyecek
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
2024 yılının öne çıkan yatırım trendleri
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20231220/borrellden-abdye-sitem-biz-daha-fazla-yardim-ettik-1078649623.html
Borrell’den ABD’ye sitem: Biz daha fazla yardım ettik
Borrell’den ABD’ye sitem: Biz daha fazla yardım ettik
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB'nin Ukrayna'ya ABD'den çok daha fazla yardım sağladığını... 20.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-20T16:06+0300
2023-12-20T16:06+0300
ukrayna krizi
josep borrell
avrupa birliği
abd
ukrayna
kiev
brüksel
mali yardım
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/18/1070130907_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_a922da4942c013bbe22beb442f0bcb38.jpg
Sommet Grand Continent Forumu'nda konuşan Borrell, AB ülkelerinin ikili anlaşmalar ve Avrupa Barış Fonu aracılığıyla Ukrayna'ya yaklaşık 30 milyar euro’luk askeri yardımı reddettiğini hatırlatarak, “Bu yardım sayesinde Ukrayna direnebildi. ABD'nin askeri yardımı bizimkinden daha önemliydi ancak buna askeri, mali, ekonomik, insani yardımları da eklerseniz Avrupa, Ukrayna'ya ABD'den çok daha fazla yardım sağladı” ifadelerini kullandı.‘Rusya AB için stratejik bir tehdit oluşturuyor’Konuşmasının devamında, AB’nin sunduğu bu yardımların devam edip etmeyeceğini bilmediğine vurgu yapan Borrell, “AB'nin bu konudaki birliği devam edecek mi? ABD'den gelen yardımlar yeni başkanın döneminde ve hatta onun seçilmesinden önce de devam edecek mi? Bu soruların yanıtlanması gerekiyor. Avrupa olarak biz de yanıt vermeliyiz ve bence bunu yapmalıyız. Ukrayna tarafında aktif olarak yer almamız için daha fazlasını ve daha hızlı yapmamız gerekiyor, çünkü Rusya AB için stratejik bir tehdit oluşturuyor” dedi.Borrell, bazılarını buna ikna etmeye çalışmasına rağmen tüm AB ülkelerinin Rusya'yı ‘stratejik tehdit’ olarak görmediğinden şikayet ettiği sözlerini şu şekilde sürdürdü:Böyle düşünen ülkelere "Rusya'nın zaferinin AB için çok ciddi bir tehlike oluşturacağını’" söylediğine değinen Borrell, AB ülkelerini ‘uzun vadeli ve yoğun çatışmaya hazırlıklı olunması' çağrısında bulundu.'ABD’deki seçimi kimin kazanacağı AB için çok önemli'Borrell, kazanan politikacının kişiliğinin dünyada giderek daha önemli hale geldiği bu dönemde, Avrupalılar için yaklaşan ABD devlet başkanı seçimlerini kimin kazandığının ‘çok çok önemli’ olduğuna vurgu yaptı.Konuşmasında, “Kimin yönettiği giderek daha önemli hale geliyor” diyen diplomat, sözlerini, “Amerika Birleşik Devletleri'nin bir sonraki başkanının kim olacağı biz Avrupalılar için çok çok önemli bir sorudur” ifadeleriyle sonlandırdı.
https://sputniknews.com.tr/20231220/abd-senatosu-ukraynaya-yardim-konusunda-anlasma-saglayamadi-1078637196.html
avrupa birliği
ukrayna
kiev
brüksel
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/18/1070130907_227:0:1427:900_1920x0_80_0_0_54097a1dcdf3849a6ebb11b664fe94dc.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
josep borrell, avrupa birliği, abd, ukrayna, kiev, brüksel, mali yardım
josep borrell, avrupa birliği, abd, ukrayna, kiev, brüksel, mali yardım

Borrell’den ABD’ye sitem: Biz daha fazla yardım ettik

16:06 20.12.2023
© AFP 2023Josep Borrell
Josep Borrell - Sputnik Türkiye, 1920, 20.12.2023
© AFP 2023
Abone ol
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB'nin Ukrayna'ya ABD'den çok daha fazla yardım sağladığını vurgularken, ancak artık bu tür yardımların gelecekte de devam edip edemeyeceği sorusunun ortaya çıktığını itiraf etti.
Sommet Grand Continent Forumu'nda konuşan Borrell, AB ülkelerinin ikili anlaşmalar ve Avrupa Barış Fonu aracılığıyla Ukrayna'ya yaklaşık 30 milyar euro’luk askeri yardımı reddettiğini hatırlatarak, “Bu yardım sayesinde Ukrayna direnebildi. ABD'nin askeri yardımı bizimkinden daha önemliydi ancak buna askeri, mali, ekonomik, insani yardımları da eklerseniz Avrupa, Ukrayna'ya ABD'den çok daha fazla yardım sağladı” ifadelerini kullandı.

‘Rusya AB için stratejik bir tehdit oluşturuyor’

Konuşmasının devamında, AB’nin sunduğu bu yardımların devam edip etmeyeceğini bilmediğine vurgu yapan Borrell, “AB'nin bu konudaki birliği devam edecek mi? ABD'den gelen yardımlar yeni başkanın döneminde ve hatta onun seçilmesinden önce de devam edecek mi? Bu soruların yanıtlanması gerekiyor. Avrupa olarak biz de yanıt vermeliyiz ve bence bunu yapmalıyız. Ukrayna tarafında aktif olarak yer almamız için daha fazlasını ve daha hızlı yapmamız gerekiyor, çünkü Rusya AB için stratejik bir tehdit oluşturuyor” dedi.
Borrell, bazılarını buna ikna etmeye çalışmasına rağmen tüm AB ülkelerinin Rusya'yı ‘stratejik tehdit’ olarak görmediğinden şikayet ettiği sözlerini şu şekilde sürdürdü:
“Rusya, AB için stratejik bir tehdit oluştursa da tüm AB ülkelerinin buna aynı şekilde bakmadığını da itiraf etmeliyim. Açıkça şunu söyleyenler var: Hayır, biz Rusya'yı stratejik bir tehdit olarak görmüyoruz. Ben onları bunun böyle olmadığına ikna etmeye çalışıyorum.”
Böyle düşünen ülkelere "Rusya'nın zaferinin AB için çok ciddi bir tehlike oluşturacağını’" söylediğine değinen Borrell, AB ülkelerini ‘uzun vadeli ve yoğun çatışmaya hazırlıklı olunması' çağrısında bulundu.

'ABD’deki seçimi kimin kazanacağı AB için çok önemli'

Borrell, kazanan politikacının kişiliğinin dünyada giderek daha önemli hale geldiği bu dönemde, Avrupalılar için yaklaşan ABD devlet başkanı seçimlerini kimin kazandığının ‘çok çok önemli’ olduğuna vurgu yaptı.
Konuşmasında, “Kimin yönettiği giderek daha önemli hale geliyor” diyen diplomat, sözlerini, “Amerika Birleşik Devletleri'nin bir sonraki başkanının kim olacağı biz Avrupalılar için çok çok önemli bir sorudur” ifadeleriyle sonlandırdı.
ABD Senato Çoğunluk Lideri Chuck Schumer - Sputnik Türkiye, 1920, 20.12.2023
Ukrayna krizi
ABD Senatosu, Ukrayna'ya yardım konusunda anlaşma sağlayamadı
11:27
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала