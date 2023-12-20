https://sputniknews.com.tr/20231220/abd-senatosu-ukraynaya-yardim-konusunda-anlasma-saglayamadi-1078637196.html

ABD Senatosu, Ukrayna'ya yardım konusunda anlaşma sağlayamadı

ABD Senatosu, Ukrayna'ya yardım konusunda anlaşma sağlayamadı

Parlamentonun üst kanadı Senato'da Çoğunluk Lideri Chuck Schumer, senatörlerin Ukrayna’ya mali yardımın önünü açacak yasa tasarısında halen bir anlaşmaya... 20.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-20T11:27+0300

2023-12-20T11:27+0300

2023-12-20T11:27+0300

ukrayna krizi

abd kongresi

abd senatosu

ukrayna

mali yardım

joe biden

washington

beyaz saray

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vladimir zelenskiy

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Gazetecilere yaptığı açıklamasında, senatörlerin göç yasalarını sıkılaştırma, Ukrayna'ya yardım tahsisi ve sınırı korumaya yönelik bir anlaşma üzerinde henüz anlaşmaya varamadıklarını duyuran Schumer, konunun karmaşık hale geldiğini ve tartışmaların ocak ayında devam edeceğini bildirdi.“Geçen hafta sınırın güvenliğini sağlamak için önemli ilerleme kaydetmiş olsak da, her iki taraf daha fazla zamana ihtiyaç olduğu konusunda hemfikir” diye konuşan Senatör Schumer, anlaşmaya varmaya çalışmanın ‘karmaşık bir konu’ olduğunu, tarafların yeni yıl tatilinden döndükten sonra anlaşmaya varabileceklerini umduğunu ifade etti.Daha önce ABD Senatosu'ndaki her iki grubun liderleri de Ukrayna'ya yardım karşılığında göç reformu müzakerelerinde ilerleme kaydedildiğini belirtmişti.Kongre'nin üst kanadı kış tatili nedeniyle dağılmamaya ve Beyaz Saray ile Kiev'e yönelik 61 milyar dolarlık talebin Kongre'den geçmesine izin verecek bir anlaşma müzakerelerine devam etme kararı aldı.Senato'nun aksine, talep edilen anlaşmaları da onaylaması gerekecek olan Temsilciler Meclisi, bu karara uymazken, 9 Ocak'ta çalışmalara geri dönme kararı alarak tatile çıktı.Cumhuriyetçiler, Ukrayna'ya ek fon tahsis edilmesi karşılığında ABD yönetiminden güney sınırının güvenliğini güçlendirmesini ve yasadışı göç akışını engellemesini istiyor.Sınır ve göç sorunu, Kiev’e yardım çağrısı yapan Beyaz Saray’ı tedirgin ediyorABD'de Demokrat Başkan Joe Biden, Kongre üyelerini Rusya'yla savaşan Ukrayna'ya 50 milyar dolar, Gazze'de Hamas'a karşı operasyon yürüten İsrail'e ise 14 milyar dolarlık ek yardım paketini geçirmeye çağırırken, Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi Başkanı Johnson ve Demokratların çoğunlukta olduğu Senato'daki Cumhuriyetçiler ise, bu yardıma yalnızca ABD-Meksika sınırına yönelik yeni kontrollerle birlikte oylanması halinde onay vereceklerini defaatle dile getiriyor.ABD Savunma Bakanlığı Pentagon’dan ABD Kongresi’ne gönderilen mektupta, Ukrayna’ya verilen silahların yerine yenilerinin alımı için ayrılan paranın 30 Aralık’ta biteceği belirtilmişti.ABD Dışişleri Bakanlığı: Ukrayna'yı çok zorlu bir kış bekliyorABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, günlük basın toplantısında, Ukrayna'nın son derece zorlu bir kışla karşı karşıya olduğunu aktardı.Kongre’den hala yardım kararı çıkmadığını ima eden Miller, “Ukrayna’da çok zorlu geçmesini beklediğimiz bir kışa doğru gidiyoruz" diye konuştu.Miller, ABD yönetiminin Kongre'nin Kiev'e yapılacak yardım talebini yıl sonuna kadar onaylamasını beklediğini vurgularken, “Hedefimiz ve önceliğimiz bu olmaya devam ediyor” diye ekledi.

https://sputniknews.com.tr/20231215/abd-temsilciler-meclisi-aceleyle-hazirlanan-ukraynaya-yardim-tasarisini-gundemine-almayacak-1078496473.html

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abd kongresi, abd senatosu, ukrayna, mali yardım, joe biden, washington, beyaz saray, kiev, vladimir zelenskiy