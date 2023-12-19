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https://sputniknews.com.tr/20231219/washingtondan-itiraf-ankaranin-isvec-onayi-f-16larin-satisini-kolaylastiracak-1078598468.html
Washington’dan itiraf: Ankara'nın İsveç onayı, F-16'ların satışını kolaylaştıracak
Washington’dan itiraf: Ankara'nın İsveç onayı, F-16'ların satışını kolaylaştıracak
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, Washington’un F-16 savaş uçaklarının Türkiye'ye satışına itiraz etmediğini, ancak Kongre'nin bu konuyu... 19.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-19T11:52+0300
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dünya
abd
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f-16
recep tayyip erdoğan
joe biden
abd dışişleri bakanlığı
matthew miller
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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, Washington’un F-16 savaş uçaklarının Türkiye'ye satışına itiraz etmediğini, ancak Kongre'nin bu konuyu Ankara'nın İsveç'in NATO'ya katılımını onaylamasıyla ilişkilendirdiğini söyledi.ABD Dışişleri Bakanlığında düzenlenen günlük basın toplantısında konuşan Miller, Washington’un F-16'ların Türkiye'ye satışını desteklediğini vurgularken, “Ancak Kongre'de satışın ancak Türkiye'nin İsveç'in NATO'ya katılımını onaylaması durumunda mümkün olacağına karar veren yetkililer var” mesajını verdi.Miller, “Bu nedenle Türkiye'yi İsveç’in NATO üyeliğinin onayı sürecini mümkün olduğu kadar çabuk sonlandırmaya çağırıyoruz" diye ekledi.Yakın zamanda ABD Başkanı Joe Biden ile telefonda görüşen Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsveç'in NATO'ya üyelik süreci ve F-16 konusunu da ele almıştı.Erdoğan, görüşmedeki konu başlıklarına ilişkin soru üzerine şunları söyledi:Kasım ayında Sputnik'e demeç veren Cumhurbaşkanlığı'ndan bir kaynak, Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğinin onaylanmasıyla ilgili herhangi bir zaman taahhüdünde bulunmadığını vurgularken, bu konudaki spekülasyonların kabul edilemez olduğunun altını çizmişti.
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abd, türkiye, f-16, recep tayyip erdoğan, joe biden, abd dışişleri bakanlığı, matthew miller, abd kongresi
abd, türkiye, f-16, recep tayyip erdoğan, joe biden, abd dışişleri bakanlığı, matthew miller, abd kongresi

Washington’dan itiraf: Ankara'nın İsveç onayı, F-16'ların satışını kolaylaştıracak

11:52 19.12.2023
© AP Photo / Nathan HowardABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller - Sputnik Türkiye, 1920, 19.12.2023
© AP Photo / Nathan Howard
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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, Washington’un F-16 savaş uçaklarının Türkiye'ye satışına itiraz etmediğini, ancak Kongre'nin bu konuyu Ankara'nın İsveç'in NATO'ya katılımını onaylamasıyla ilişkilendirdiğini söyledi.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, Washington’un F-16 savaş uçaklarının Türkiye'ye satışına itiraz etmediğini, ancak Kongre'nin bu konuyu Ankara'nın İsveç'in NATO'ya katılımını onaylamasıyla ilişkilendirdiğini söyledi.
ABD Dışişleri Bakanlığında düzenlenen günlük basın toplantısında konuşan Miller, Washington’un F-16'ların Türkiye'ye satışını desteklediğini vurgularken, “Ancak Kongre'de satışın ancak Türkiye'nin İsveç'in NATO'ya katılımını onaylaması durumunda mümkün olacağına karar veren yetkililer var” mesajını verdi.
Miller, “Bu nedenle Türkiye'yi İsveç’in NATO üyeliğinin onayı sürecini mümkün olduğu kadar çabuk sonlandırmaya çağırıyoruz" diye ekledi.
Yakın zamanda ABD Başkanı Joe Biden ile telefonda görüşen Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsveç'in NATO'ya üyelik süreci ve F-16 konusunu da ele almıştı.
Erdoğan, görüşmedeki konu başlıklarına ilişkin soru üzerine şunları söyledi:
"Bildiğiniz gibi Sayın Biden'la etraflıca bir görüşmemiz oldu. Bu görüşmenin ana başlıklarını F-16'yla ilgili gelişmeler teşkil etti. F-16'yla ilgili gelişmeler konusunda Biden kendisinin olumlu bir bakış açısının olduğunu ve bununla ilgili olarak da Kongre'ye her türlü bu noktada teklifini yapmaya hazır olduğunu söyledi. Tabii tek şeyleri, özellikle İsveç konusundaki yaklaşımımız ve İsveç'le ilgili olarak da parlamentomuzun vereceği kararı çok çok önemsediklerini söylediler. Biz de kendilerine, İsveç konusunda bizim parlamentomuzun dürüst bir yaklaşım içerisinde olduğunu... Yeter ki terörle ilgili yaklaşımlarını İsveç kontrol altına alsın. Millet Meclisimiz olarak şu anda komisyondan zaten geçti. Komisyondan geçmenin ötesinde de Dışişleri Komisyonumuz şu anda Kongre'yle bu gelişmeleri yürütüyor"
Kasım ayında Sputnik'e demeç veren Cumhurbaşkanlığı'ndan bir kaynak, Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğinin onaylanmasıyla ilgili herhangi bir zaman taahhüdünde bulunmadığını vurgularken, bu konudaki spekülasyonların kabul edilemez olduğunun altını çizmişti.
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