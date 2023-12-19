Washington’dan itiraf: Ankara'nın İsveç onayı, F-16'ların satışını kolaylaştıracak

"Bildiğiniz gibi Sayın Biden'la etraflıca bir görüşmemiz oldu. Bu görüşmenin ana başlıklarını F-16'yla ilgili gelişmeler teşkil etti. F-16'yla ilgili gelişmeler konusunda Biden kendisinin olumlu bir bakış açısının olduğunu ve bununla ilgili olarak da Kongre'ye her türlü bu noktada teklifini yapmaya hazır olduğunu söyledi. Tabii tek şeyleri, özellikle İsveç konusundaki yaklaşımımız ve İsveç'le ilgili olarak da parlamentomuzun vereceği kararı çok çok önemsediklerini söylediler. Biz de kendilerine, İsveç konusunda bizim parlamentomuzun dürüst bir yaklaşım içerisinde olduğunu... Yeter ki terörle ilgili yaklaşımlarını İsveç kontrol altına alsın. Millet Meclisimiz olarak şu anda komisyondan zaten geçti. Komisyondan geçmenin ötesinde de Dışişleri Komisyonumuz şu anda Kongre'yle bu gelişmeleri yürütüyor"