https://sputniknews.com.tr/20231218/abd-ukraynali-multecilerin-sayisini-azaltabilir-1078576920.html

ABD, Ukraynalı mültecilerin sayısını azaltabilir

ABD, Ukraynalı mültecilerin sayısını azaltabilir

Demokrat Senatör Joe Manchin, sınır meselesi nedeniyle Kiev’e yardım talebi reddedilen Washington’un, tasarının Kongre’den geçmesi için Rusya ile gerilimin... 18.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-18T15:00+0300

2023-12-18T15:00+0300

2023-12-18T15:00+0300

ukrayna krizi

abd

ukrayna

yardım

mülteci

sığınma talebi

abd kongresi

abd senatosu

joe biden

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Manchin, CNN'e verdiği röportajda, ABD yetkililerinin, Cumhuriyetçi senatörler ile Başkan Joe Biden yönetimi arasında göç yasalarını sıkılaştırmak ve Kiev'e yeni yardım karşılığında sınırı korumak amacıyla yapılacak anlaşmanın bir parçası olarak Ukraynalı mültecilerin sayısını azaltacağını belirtirken, tarafların Ukrayna ve Afganistan'dan gelen mülteciler de dahil olmak üzere, insani statüde ABD'de bulunmasına izin verilen kişi sayısına ilişkin bir sınırlamayı ele aldıklarını doğruladı.Demokrat Senatör Manchin, bununla birlikte yardım tasarısını masaya yatıran tarafların ABD topraklarına gelen sığınmacılara yönelik şartların sıkılaştırılmasını ve göçmenlerin sınır dışı edilmesine ilişkin prosedürün hızlandırılmasını da tartıştıklarını ifade ederek, “Buraya (ABD) ‘Beni birileri tehdit etti, ben de ülkenize gelmek zorunda kaldım’ diyerek gelemezsiniz” diye konuştu.Senatör, Kongrenin Beyaz Saray ile gelecekteki anlaşmasının mutlaka ‘bir şeyleri değiştireceğini’ kaydederek, dünyanın dört bir yanından ABD’ye gelen tehlikeli göçün durdurulması gerektiğini de sözlerine ekledi.Sınır ve göç sorunu, Kiev’e yardım çağrısı yapan Beyaz Saray’ı tedirgin ediyorABD'de Demokrat Başkan Joe Biden, Kongre üyelerini Rusya'yla savaşan Ukrayna'ya 50 milyar dolar, Gazze'de Hamas'a karşı operasyon yürüten İsrail'e ise 14 milyar dolarlık ek yardım paketini geçirmeye çağırırken, Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi Başkanı Johnson ve Demokratların çoğunlukta olduğu Senato'daki Cumhuriyetçiler ise, bu yardıma yalnızca ABD-Meksika sınırına yönelik yeni kontrollerle birlikte oylanması halinde onay vereceklerini defaatle dile getiriyor.ABD’nin eski Başkanı Donald Trump, New Hampshire eyaletinde yakın zamanda düzenlenen seçim kampanyası etkinliği sırasında yaptığı açıklamada, ABD sınırını yasadışı yollarla geçmeye çalışan rekor sayıda göçmene değinerek, “Ülkemizin kanını zehirliyorlar” demişti.

https://sputniknews.com.tr/20231214/zelenskiy-abdde-alenen-asagilandi-1078470862.html

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abd, ukrayna, yardım, mülteci, sığınma talebi, abd kongresi, abd senatosu, joe biden