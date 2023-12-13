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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20231213/bidendan-aciklama-abdnin-ukraynaya-destegi-sona-eriyor-1078390125.html
Biden'dan açıklama: ABD'nin Ukrayna'ya desteği sona eriyor
Biden'dan açıklama: ABD'nin Ukrayna'ya desteği sona eriyor
Ukrayna'ya askeri ve ekonomik yardımlarını sürdüren ABD'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Ukrayna Lideri Zelenskiy ile Beyaz Saray'da bir araya gelen ABD... 13.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-13T06:50+0300
2023-12-13T06:50+0300
ukrayna krizi
ukrayna
ukrayna krizi
abd
vladimir zelenskiy
rusya
joe biden
yardım
insani yardım
askeri yardım
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ABD'de bütçe görüşmeleri sürerken Başkan Biden'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. NATO'yu Doğu'ya doğru genişletebilmek amacıyla Ukrayna'daki Neonazilerin desteklediği Zelenskiy hükümetine askeri ve ekonomik yardımda bulunan ABD barış masasını işaret etti.ABD Savunma Bakanlığı, Biden'ın açıklamalarını paylaştı. Buna göre Biden, "Ukrayna'ya yardım etme kabiliyetimizin sonuna geliyoruz" ifadelerini kullandı.Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, bugün ABD Beyaz Saray’dayken Rusya’nın Batı tarafından dondurulan 300 milyar dolarını ve ayrıca ABD Kongresi'nden de 62 milyar dolar yardım istemişti.
https://sputniknews.com.tr/20231213/bm-genel-kurulu-gazzede-acilen-insani-ateskes-talebinde-bulunulan-karar-tasarisini-kabul-etti-1078386701.html
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ukrayna, ukrayna krizi, abd, vladimir zelenskiy, rusya, joe biden, yardım, insani yardım, askeri yardım
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Biden'dan açıklama: ABD'nin Ukrayna'ya desteği sona eriyor

06:50 13.12.2023
© AP Photo / Patrick SemanskyABD Başkanı Joe Biden Ukrayna Zelenskiy yardım destek Beyaz Saray
ABD Başkanı Joe Biden Ukrayna Zelenskiy yardım destek Beyaz Saray - Sputnik Türkiye, 1920, 13.12.2023
© AP Photo / Patrick Semansky
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Ukrayna'ya askeri ve ekonomik yardımlarını sürdüren ABD'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Ukrayna Lideri Zelenskiy ile Beyaz Saray'da bir araya gelen ABD Başkanı Joe Biden, "Ukrayna'ya yardım etme kabiliyetimizin sonuna geliyoruz" ifadelerini kullandı.
ABD'de bütçe görüşmeleri sürerken Başkan Biden'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. NATO'yu Doğu'ya doğru genişletebilmek amacıyla Ukrayna'daki Neonazilerin desteklediği Zelenskiy hükümetine askeri ve ekonomik yardımda bulunan ABD barış masasını işaret etti.
ABD Savunma Bakanlığı, Biden'ın açıklamalarını paylaştı. Buna göre Biden, "Ukrayna'ya yardım etme kabiliyetimizin sonuna geliyoruz" ifadelerini kullandı.
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, bugün ABD Beyaz Saray’dayken Rusya’nın Batı tarafından dondurulan 300 milyar dolarını ve ayrıca ABD Kongresi'nden de 62 milyar dolar yardım istemişti.
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