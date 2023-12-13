https://sputniknews.com.tr/20231213/bidendan-aciklama-abdnin-ukraynaya-destegi-sona-eriyor-1078390125.html

Biden'dan açıklama: ABD'nin Ukrayna'ya desteği sona eriyor

Biden'dan açıklama: ABD'nin Ukrayna'ya desteği sona eriyor

Ukrayna'ya askeri ve ekonomik yardımlarını sürdüren ABD'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Ukrayna Lideri Zelenskiy ile Beyaz Saray'da bir araya gelen ABD... 13.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-13T06:50+0300

2023-12-13T06:50+0300

2023-12-13T06:50+0300

ukrayna krizi

ukrayna

ukrayna krizi

abd

vladimir zelenskiy

rusya

joe biden

yardım

insani yardım

askeri yardım

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/0b/1078301359_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3add266d69405b2b5914e5b3dae337b2.jpg

ABD'de bütçe görüşmeleri sürerken Başkan Biden'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. NATO'yu Doğu'ya doğru genişletebilmek amacıyla Ukrayna'daki Neonazilerin desteklediği Zelenskiy hükümetine askeri ve ekonomik yardımda bulunan ABD barış masasını işaret etti.ABD Savunma Bakanlığı, Biden'ın açıklamalarını paylaştı. Buna göre Biden, "Ukrayna'ya yardım etme kabiliyetimizin sonuna geliyoruz" ifadelerini kullandı.Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, bugün ABD Beyaz Saray’dayken Rusya’nın Batı tarafından dondurulan 300 milyar dolarını ve ayrıca ABD Kongresi'nden de 62 milyar dolar yardım istemişti.

https://sputniknews.com.tr/20231213/bm-genel-kurulu-gazzede-acilen-insani-ateskes-talebinde-bulunulan-karar-tasarisini-kabul-etti-1078386701.html

ukrayna

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ukrayna, ukrayna krizi, abd, vladimir zelenskiy, rusya, joe biden, yardım, insani yardım, askeri yardım