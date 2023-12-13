https://sputniknews.com.tr/20231213/bm-genel-kurulu-gazzede-acilen-insani-ateskes-talebinde-bulunulan-karar-tasarisini-kabul-etti-1078386701.html
BM Genel Kurulu, Gazze'de acilen insani ateşkes talebinde bulunulan karar tasarısını kabul etti
BM Genel Kurulu, Gazze'de acilen insani ateşkes talebinde bulunulan karar tasarısını kabul etti
BM Genel Kurulu, Gazze'de acilen insani ateşkes talebinde bulunulan karar tasarısını 10 "hayır" oyuna karşı 153 oyla kabul etti. 13.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-13T00:38+0300
2023-12-13T00:38+0300
2023-12-13T00:38+0300
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MIA „Rosiya Segodnya“
bm, birleşmiş milletler (bm)
bm, birleşmiş milletler (bm)
BM Genel Kurulu, Gazze'de acilen insani ateşkes talebinde bulunulan karar tasarısını kabul etti
BM Genel Kurulu, Gazze'de acilen insani ateşkes talebinde bulunulan karar tasarısını 10 "hayır" oyuna karşı 153 oyla kabul etti.