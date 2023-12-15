ABD Temsilciler Meclisi, aceleyle hazırlanan Ukrayna'ya yardım tasarısını gündemine almayacak
13:52 15.12.2023 (güncellendi: 13:53 15.12.2023)
© AFP 2023 / MANDEL NGANUkrayna ABD Zelenskiy Biden yardım
© AFP 2023 / MANDEL NGAN
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ABD parlamentosunun alt kanadı Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson, Senato'nun Noel tatili sırasında görüşmelere devam etme niyetine ilişkin açıklama yaparak, Temsilciler Meclisi'nin Senato'da Cumhuriyetçiler ve Demokratlar arasında alelacele varılan Ukrayna anlaşmasını tartışmayacağını söyledi.
Parlamentonun üst kanadı Senato'da Çoğunluk Lideri Chuck Schumer, dün yaptığı açıklamada, ABD sınır güvenliği politikasındaki değişikliklere ilişkin müzakereler devam ederken Senato'nun Ukrayna ve İsrail'e askeri yardım konusunda gelecek hafta oylama yapacağını söylemişti.
Johnson, Schumer'in açıklamalarına cevaben X platformundan yaptığı açıklamada "Bu çalışmanın devam etmesi gerekmesine rağmen Temsilciler Meclisi, aceleyle hazırlanmış bir 'ürünü' alıp tartışmayacak" dedi.
Temsilciler Meclisi Başkanı olarak ilk günden itibaren Beyaz Saray'a ve Senato'daki Demokrat lider Chuck Schumer'e öncelikli mesele olarak ABD sınırının korunması gerektiğini açıkça iletmekten asla vazgeçmediğini anımsatan Johnson, 'başka bir ülkeyi koruma' konusunun ancak bundan sonra ele alınabileceğinin altını çizdi.
Johnson, Başkan Joe Biden yönetiminin bazı nedenlerden dolayı, Kongre'yle sınır meselesine ilişkin müzakerelere başlamak için gelecek haftaya kadar beklemeye karar verdiğine de dikkat çekti.
Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi'nin çalışmalara ocak ayında yeniden başlaması bekleniyor.
Johnson, Schumer'in açıklamalarına cevaben X platformundan yaptığı açıklamada "Bu çalışmanın devam etmesi gerekmesine rağmen Temsilciler Meclisi, aceleyle hazırlanmış bir 'ürünü' alıp tartışmayacak" dedi.
Temsilciler Meclisi Başkanı olarak ilk günden itibaren Beyaz Saray'a ve Senato'daki Demokrat lider Chuck Schumer'e öncelikli mesele olarak ABD sınırının korunması gerektiğini açıkça iletmekten asla vazgeçmediğini anımsatan Johnson, 'başka bir ülkeyi koruma' konusunun ancak bundan sonra ele alınabileceğinin altını çizdi.
Johnson, Başkan Joe Biden yönetiminin bazı nedenlerden dolayı, Kongre'yle sınır meselesine ilişkin müzakerelere başlamak için gelecek haftaya kadar beklemeye karar verdiğine de dikkat çekti.
Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi'nin çalışmalara ocak ayında yeniden başlaması bekleniyor.
Demokrat Başkan Joe Biden, Kongre üyelerini Rusya'yla savaşan Ukrayna'ya 50 milyar dolar, Gazze'de Hamas'a karşı operasyon yürüten İsrail'e ise 14 milyar dolarlık ek yardım paketini geçirmeye çağırıyor. Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi Başkanı Johnson ve Demokratların çoğunlukta olduğu Senato'daki Cumhuriyetçiler ise, bu yardıma yalnızca ABD-Meksika sınırına yönelik yeni kontrollerle birlikte oylanması halinde onay vereceklerini defaatle dile getiriyor.