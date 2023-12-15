https://sputniknews.com.tr/20231215/lavrov-natoya-karsi-tum-avrasyada-saglam-bir-askeri-ve-siyasi-temel-olusturulmali-1078495743.html
Lavrov: NATO'ya karşı tüm Avrasya'da sağlam bir askeri ve siyasi temel oluşturulmalı
Lavrov: NATO'ya karşı tüm Avrasya'da sağlam bir askeri ve siyasi temel oluşturulmalı
NATO'nun bölgedeki artan faaliyetlerine dikkat çeken Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, tüm Avrasya'da sağlam bir askeri ve siyasi temel oluşturulması... 15.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-15T13:36+0300
2023-12-15T13:36+0300
2023-12-15T13:36+0300
ukrayna krizi
sergey lavrov
nato
sergey aleynik
belarus
avrasya
rusya dışişleri bakanlığı
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Belarus Dışişleri Bakanı Sergey Aleynik'le Moskova'daki görüşmesi sırasında açıklamalarda bulunan Lavrov, NATO'nun Rusya-Belarus Birlik Devleti'nin batı sınırlarındaki askeri faaliyetlerini artırdığının altını çizdi.NATO'nun artan askeri faaliyetlerine karşı önlem alınması gerektiğini belirten Lavrov, tüm Avrasya'da sağlam bir askeri ve siyasi temel oluşturulmasının Rusya, Belarus ve bölgedeki diğer ülkelerin ortak çıkarlarını karşılayacağını vurguladı.Rusya Dışişleri Bakanı, "Çatışmaların çözümüne ve önlenmesine katkıda bulunacak ve aynı zamanda askeri veya diğer güçlü diktatörlük ve bölge dışı aktörlerin tahakkümü olasılığını da ortadan kaldıracak güçlü bir askeri-siyasi temel oluşturmak ortak çıkarlarımıza uygun olur" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20231215/ab-liderleri-rusyaya-yonelik-yaptirimlari-genisletmeye-devam-edeceklerini-acikladi-1078492849.html
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sergey lavrov, nato, sergey aleynik, belarus, avrasya, rusya dışişleri bakanlığı
sergey lavrov, nato, sergey aleynik, belarus, avrasya, rusya dışişleri bakanlığı
Lavrov: NATO'ya karşı tüm Avrasya'da sağlam bir askeri ve siyasi temel oluşturulmalı
NATO'nun bölgedeki artan faaliyetlerine dikkat çeken Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, tüm Avrasya'da sağlam bir askeri ve siyasi temel oluşturulması gerektiğini söyledi.
Belarus Dışişleri Bakanı Sergey Aleynik'le Moskova'daki görüşmesi sırasında açıklamalarda bulunan Lavrov, NATO'nun Rusya-Belarus Birlik Devleti'nin batı sınırlarındaki askeri faaliyetlerini artırdığının altını çizdi.
NATO'nun artan askeri faaliyetlerine karşı önlem alınması gerektiğini belirten Lavrov, tüm Avrasya'da sağlam bir askeri ve siyasi temel oluşturulmasının Rusya, Belarus ve bölgedeki diğer ülkelerin ortak çıkarlarını karşılayacağını vurguladı.
Rusya Dışişleri Bakanı, "Çatışmaların çözümüne ve önlenmesine katkıda bulunacak ve aynı zamanda askeri veya diğer güçlü diktatörlük ve bölge dışı aktörlerin tahakkümü olasılığını da ortadan kaldıracak güçlü bir askeri-siyasi temel oluşturmak ortak çıkarlarımıza uygun olur" dedi.