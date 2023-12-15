https://sputniknews.com.tr/20231215/lavrov-natoya-karsi-tum-avrasyada-saglam-bir-askeri-ve-siyasi-temel-olusturulmali-1078495743.html

Lavrov: NATO'ya karşı tüm Avrasya'da sağlam bir askeri ve siyasi temel oluşturulmalı

Lavrov: NATO'ya karşı tüm Avrasya'da sağlam bir askeri ve siyasi temel oluşturulmalı

NATO'nun bölgedeki artan faaliyetlerine dikkat çeken Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, tüm Avrasya'da sağlam bir askeri ve siyasi temel oluşturulması... 15.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-15T13:36+0300

2023-12-15T13:36+0300

2023-12-15T13:36+0300

ukrayna krizi

sergey lavrov

nato

sergey aleynik

belarus

avrasya

rusya dışişleri bakanlığı

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Belarus Dışişleri Bakanı Sergey Aleynik'le Moskova'daki görüşmesi sırasında açıklamalarda bulunan Lavrov, NATO'nun Rusya-Belarus Birlik Devleti'nin batı sınırlarındaki askeri faaliyetlerini artırdığının altını çizdi.NATO'nun artan askeri faaliyetlerine karşı önlem alınması gerektiğini belirten Lavrov, tüm Avrasya'da sağlam bir askeri ve siyasi temel oluşturulmasının Rusya, Belarus ve bölgedeki diğer ülkelerin ortak çıkarlarını karşılayacağını vurguladı.Rusya Dışişleri Bakanı, "Çatışmaların çözümüne ve önlenmesine katkıda bulunacak ve aynı zamanda askeri veya diğer güçlü diktatörlük ve bölge dışı aktörlerin tahakkümü olasılığını da ortadan kaldıracak güçlü bir askeri-siyasi temel oluşturmak ortak çıkarlarımıza uygun olur" dedi.

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sergey lavrov, nato, sergey aleynik, belarus, avrasya, rusya dışişleri bakanlığı