https://sputniknews.com.tr/20231215/ab-liderleri-rusyaya-yonelik-yaptirimlari-genisletmeye-devam-edeceklerini-acikladi-1078492849.html

AB liderleri Rusya'ya yönelik yaptırımları genişletmeye devam edeceklerini açıkladı

AB liderleri Rusya'ya yönelik yaptırımları genişletmeye devam edeceklerini açıkladı

AB liderleri Rusya'ya yönelik yaptırımları genişletmeye ve bunların delinmesine karşı mücadele etmeye devam edeceklerini açıkladı. 15.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-15T12:19+0300

2023-12-15T12:19+0300

2023-12-15T12:19+0300

dünya

avrupa birliği

rusya

yaptırım

ekonomik yaptırım

iran

belarus

kuzey kore

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Brüksel'de bir araya gelen AB liderleri, zirve sonuç bildirgesine göre Rusya'ya yönelik yaptırımları genişletmeye devam edeceklerini ve bu yaptırımların delinmesiyle etkin bir şekilde mücadele edeceklerini açıkladılar.Söz konusu belgede "AB Rusya'ya yönelik yaptırımları daha da güçlendirmenin yanı sıra, bilhassa yüksek riskli ürünlerle ilgili olarak ve ortaklarıyla yakın işbirliği içerisinde, bunların tam ve etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamaya ve delinmesini önlemeye kararlıdır" cümlesine yer verildi.Belgede Avrupa Birliği İran, Belarus ve Kuzey Kore'yi Rusya'ya verdikleri iddia edilen askeri destekten dolayı kınarken bu ülkelere Rusya'ya destek vermemeleri çağrısında bulunuldu.

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avrupa birliği

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iran

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avrupa birliği, rusya, yaptırım, ekonomik yaptırım, iran, belarus, kuzey kore