https://sputniknews.com.tr/20231215/ab-liderleri-rusyaya-yonelik-yaptirimlari-genisletmeye-devam-edeceklerini-acikladi-1078492849.html
AB liderleri Rusya'ya yönelik yaptırımları genişletmeye devam edeceklerini açıkladı
AB liderleri Rusya'ya yönelik yaptırımları genişletmeye devam edeceklerini açıkladı
AB liderleri Rusya'ya yönelik yaptırımları genişletmeye ve bunların delinmesine karşı mücadele etmeye devam edeceklerini açıkladı. 15.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-15T12:19+0300
2023-12-15T12:19+0300
2023-12-15T12:19+0300
dünya
avrupa birliği
rusya
yaptırım
ekonomik yaptırım
iran
belarus
kuzey kore
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Brüksel'de bir araya gelen AB liderleri, zirve sonuç bildirgesine göre Rusya'ya yönelik yaptırımları genişletmeye devam edeceklerini ve bu yaptırımların delinmesiyle etkin bir şekilde mücadele edeceklerini açıkladılar.Söz konusu belgede "AB Rusya'ya yönelik yaptırımları daha da güçlendirmenin yanı sıra, bilhassa yüksek riskli ürünlerle ilgili olarak ve ortaklarıyla yakın işbirliği içerisinde, bunların tam ve etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamaya ve delinmesini önlemeye kararlıdır" cümlesine yer verildi.Belgede Avrupa Birliği İran, Belarus ve Kuzey Kore'yi Rusya'ya verdikleri iddia edilen askeri destekten dolayı kınarken bu ülkelere Rusya'ya destek vermemeleri çağrısında bulunuldu.
https://sputniknews.com.tr/20231215/japonyadan-57-rus-sirketine-yaptirim-karari-1078492029.html
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avrupa birliği, rusya, yaptırım, ekonomik yaptırım, iran, belarus, kuzey kore
avrupa birliği, rusya, yaptırım, ekonomik yaptırım, iran, belarus, kuzey kore
AB liderleri Rusya'ya yönelik yaptırımları genişletmeye devam edeceklerini açıkladı
AB liderleri Rusya'ya yönelik yaptırımları genişletmeye ve bunların delinmesine karşı mücadele etmeye devam edeceklerini açıkladı.
Brüksel'de bir araya gelen AB liderleri, zirve sonuç bildirgesine göre Rusya'ya yönelik yaptırımları genişletmeye devam edeceklerini ve bu yaptırımların delinmesiyle etkin bir şekilde mücadele edeceklerini açıkladılar.
Söz konusu belgede "AB Rusya'ya yönelik yaptırımları daha da güçlendirmenin yanı sıra, bilhassa yüksek riskli ürünlerle ilgili olarak ve ortaklarıyla yakın işbirliği içerisinde, bunların tam ve etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamaya ve delinmesini önlemeye kararlıdır" cümlesine yer verildi.
Belgede Avrupa Birliği İran, Belarus ve Kuzey Kore'yi Rusya'ya verdikleri iddia edilen askeri destekten dolayı kınarken bu ülkelere Rusya'ya destek vermemeleri çağrısında bulunuldu.