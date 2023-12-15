https://sputniknews.com.tr/20231215/japonyadan-57-rus-sirketine-yaptirim-karari-1078492029.html
Japonya'dan 57 Rus şirketine yaptırım kararı
Japonya'dan 57 Rus şirketine yaptırım kararı
Japonya Ekonomi Bakanlığı, 57 Rus şirketine yaptırım uygulandığını açıkladı. 15.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-15T12:10+0300
2023-12-15T12:10+0300
2023-12-15T12:10+0300
dünya
japonya
rusya
birleşik arap emirlikleri (bae)
suriye
özbekistan
ukrayna
donbass
tokyo
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Japonya Ekonomi Bakanlığı, Tokyo'nun Rusya merkezli şirketlere yeni yaptırımlar getirdiğini ve Rusya'dan sınai olmayan elmasların ithalatını yasakladığını belirtti.Yaptırım listesinde 57 Rus şirketinin yanı sıra Birleşik Arap Emirlikleri'nden 2, Suriye'den 1 ve Özbekistan'dan 2 şirket yer aldı.Japonya hükümetinin yaptırım kararına göre Tokyo, 1 Ocak 2024'ten itibaren Rusya'dan sınai olmayan elmasların ithalatını yasaklayacak.Japonya, Rusya'nın Ukrayna ve Donbass'ta özel askeri harekata başlamasının ardından Rusya aleyhinde kararlar alıyor.Tokyo'nun Moskova'ya karşı alenen düşmanca bir çizgide olduğunu belirten Rusya Dışişleri Bakanlığı, yaptırımların yanında Kiev'e silah tedarik edildiğini, Japon toplumunda Rusofobik eğilimlerin körüklendiğini, Japonya, ABD ve NATO'nun Rusya'nın doğu sınırlarındaki askeri faaliyetlerinin sıklaştığını defaatle vurguladı.
https://sputniknews.com.tr/20231214/japonya-ingiltere-ve-italyadan-ortak-savas-ucagi-projesi-1078447554.html
japonya
rusya
birleşik arap emirlikleri (bae)
suriye
özbekistan
ukrayna
donbass
tokyo
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japonya, rusya, birleşik arap emirlikleri (bae), suriye, özbekistan, ukrayna, donbass, tokyo
japonya, rusya, birleşik arap emirlikleri (bae), suriye, özbekistan, ukrayna, donbass, tokyo
Japonya'dan 57 Rus şirketine yaptırım kararı
Japonya Ekonomi Bakanlığı, 57 Rus şirketine yaptırım uygulandığını açıkladı.
Japonya Ekonomi Bakanlığı, Tokyo'nun Rusya merkezli şirketlere yeni yaptırımlar getirdiğini ve Rusya'dan sınai olmayan elmasların ithalatını yasakladığını belirtti.
Yaptırım listesinde 57 Rus şirketinin yanı sıra Birleşik Arap Emirlikleri'nden 2, Suriye'den 1 ve Özbekistan'dan 2 şirket yer aldı.
Japonya hükümetinin yaptırım kararına göre Tokyo, 1 Ocak 2024'ten itibaren Rusya'dan sınai olmayan elmasların ithalatını yasaklayacak.
Japonya, Rusya'nın Ukrayna ve Donbass'ta özel askeri harekata başlamasının ardından Rusya aleyhinde kararlar alıyor.
Tokyo'nun Moskova'ya karşı alenen düşmanca bir çizgide olduğunu belirten Rusya Dışişleri Bakanlığı, yaptırımların yanında Kiev'e silah tedarik edildiğini, Japon toplumunda Rusofobik eğilimlerin körüklendiğini, Japonya, ABD ve NATO'nun Rusya'nın doğu sınırlarındaki askeri faaliyetlerinin sıklaştığını defaatle vurguladı.