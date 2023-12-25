Rusya Sanayi Bakanı Manturov: Dost olmayan ülkeler bize karşı endüstri casusluğu yapıyor
© Sputnik / Рамиль СитдиковRusya Başbakan Yardımcısı ve Sanayi Bakanı Denis Manturov
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
Abone ol
Rusya Başbakan Yardımcısı ve Sanayi Bakanı Denis Manturov, dost olmayan ülkelerin Rusya'ya karşı endüstriyel casusluk eylemleri yürüttüklerini bildirdi.
Sputnik’e demeç veren Manturov, Batılı ülkelerin Rus savunma sanayi başta olmak üzere endüstriyel gelişmeleri yakından izlediğini belirtirken, aynı zamanda bu alandaki değerli kişileri de takip altına aldığını vurguladı.
Rus bakan, endüstriyel casusluğun yeni bir şey olmadığına dikkat çektiği konuşmasında, “Bu her zaman böyle olmuştur, bugün de, yarın da olacaktır. Sanırım bu sadece casuslukla ilgili değil. Medyada ‘Federal Güvenlik Servisi’nin (FSB) savunma sanayii kuruluşlarının liderlerinden birine yönelik suikast girişimini önlediği’ haberini hepimiz okuyoruz. Bu alandaki uzmanlarımız bize dost olmayan ülkeler için canlı bir av niteliği taşıyor” ifadelerini kullandı.
Rusya silah üretiminde Batılı ülkelerin önüne geçti
Yaptırımlara rağmen sanayide atılımlarını sürdüren Rusya'nın silah üretiminde halihazırda Batılı ülkelerin önünde olduğuna dikkat çeken Manturov, özellikle savunma sanayi alanındaki gelişimle ilgili değerlendirmelerini şu şekilde sürdürdü:
“Övünmek istemiyorum ama bu alanda üretim hızımızı Batılı ülkelerden çok daha önce kazanmaya başladığımızı söyleyebilirim. Bir diğer soru da bu yarışın prensipte ne kadar süreceği. Devletin silahlanma programı ve önümüzdeki yıl 2025-2034 dönemi için onaylanması gereken ileriye dönük savunma programı çerçevesinde yaşıyoruz. Şu anda başta Savunma Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı olmak üzere kurumlar bu parametreleri uygulama için aktif olarak çalışıyor. Bundan sonra nereye gitmemiz gerektiğine dair bir anlayış var. Stokları yenilememiz ve belirlenen üretim seviyelerini korumamız gerekiyor. Üretim hacimlerinde bunu yapacak cesarete sahip olduklarını iddia eden Batılı ülkeler adına cevap vermek istemem ama şu ana kadar eğrinin çok önündeyiz.”
Manturov, 2023 yılında Rus Silahlı Kuvvetleri için silah üretimi ve tedarikinin belirli ürünlerde 10 ila 12 kat arttığının altını çizerken, bu rakamların herhangi bir ülke için ‘devasa rakamlar’ olduğuna işaret etti.
Savunma sanayindeki hacimler ilgili detaylara giremeyeceğini söyleyen Manturov, “Yaptırımlar gibi bazı nüanslar nedeniyle tedarik ve finansman konusunda ayrıntıya giremem ancak inanın bana, rakamlar çok büyük” diye konuşurken, ayrıca 2023 yılında devletin savunma alanındaki siparişlerinin geçen yıla kıyasla iki katına çıktığını da hatırlattı.
Yaptırımlar hangi sanayi alanlarına olumlu yansıdı?
Rusya Başbakan Yardımcısı, ülkede elektronik mühendisliği, düşük ve orta tonajlı kimya, makine-alet yapımı ve uçak üretim alanlarının 2023 yılında keskin bir şekilde geliştiğine de dikkat çektiği açıklamasını şu şekilde sürdürdü:
“Bu yıl elektronik mühendisliği endüstrisini yeniden oluşturmaya başladık ve teknolojik egemenlik için en önemli endüstrilerden biri olan düşük ve orta tonajlı kimyada üretim artırıldı. 2023 yılında bu tür ürünlerin üretimindeki büyümenin yüzde 10 olmasını bekliyoruz. Ayrıca, 2023 yılında sektörde meydana gelen atılımlar sorulduğunda, içinde bulunduğumuz yılın makine-alet yapımının gelişimi için bir sıçrama tahtası haline geldiğini net bir şekilde söyleyebiliriz.”