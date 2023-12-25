https://sputniknews.com.tr/20231225/rusya-sanayi-bakani-manturov-dost-olmayan-ulkeler-bize-karsi-endustri-casuslugu-yapiyor-1078907439.html

Rusya Sanayi Bakanı Manturov: Dost olmayan ülkeler bize karşı endüstri casusluğu yapıyor

Rusya Sanayi Bakanı Manturov: Dost olmayan ülkeler bize karşı endüstri casusluğu yapıyor

Rusya Başbakan Yardımcısı ve Sanayi Bakanı Denis Manturov, dost olmayan ülkelerin Rusya'ya karşı endüstriyel casusluk eylemleri yürüttüklerini bildirdi. 25.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-25T12:31+0300

2023-12-25T12:31+0300

2023-12-25T12:31+0300

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savunma sanayi

rusya sanayi ve ticaret bakanı denis manturov

denis manturov

casus

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Sputnik’e demeç veren Manturov, Batılı ülkelerin Rus savunma sanayi başta olmak üzere endüstriyel gelişmeleri yakından izlediğini belirtirken, aynı zamanda bu alandaki değerli kişileri de takip altına aldığını vurguladı.Rus bakan, endüstriyel casusluğun yeni bir şey olmadığına dikkat çektiği konuşmasında, “Bu her zaman böyle olmuştur, bugün de, yarın da olacaktır. Sanırım bu sadece casuslukla ilgili değil. Medyada ‘Federal Güvenlik Servisi’nin (FSB) savunma sanayii kuruluşlarının liderlerinden birine yönelik suikast girişimini önlediği’ haberini hepimiz okuyoruz. Bu alandaki uzmanlarımız bize dost olmayan ülkeler için canlı bir av niteliği taşıyor” ifadelerini kullandı.Rusya silah üretiminde Batılı ülkelerin önüne geçtiYaptırımlara rağmen sanayide atılımlarını sürdüren Rusya'nın silah üretiminde halihazırda Batılı ülkelerin önünde olduğuna dikkat çeken Manturov, özellikle savunma sanayi alanındaki gelişimle ilgili değerlendirmelerini şu şekilde sürdürdü:Manturov, 2023 yılında Rus Silahlı Kuvvetleri için silah üretimi ve tedarikinin belirli ürünlerde 10 ila 12 kat arttığının altını çizerken, bu rakamların herhangi bir ülke için ‘devasa rakamlar’ olduğuna işaret etti.Savunma sanayindeki hacimler ilgili detaylara giremeyeceğini söyleyen Manturov, “Yaptırımlar gibi bazı nüanslar nedeniyle tedarik ve finansman konusunda ayrıntıya giremem ancak inanın bana, rakamlar çok büyük” diye konuşurken, ayrıca 2023 yılında devletin savunma alanındaki siparişlerinin geçen yıla kıyasla iki katına çıktığını da hatırlattı.Yaptırımlar hangi sanayi alanlarına olumlu yansıdı?Rusya Başbakan Yardımcısı, ülkede elektronik mühendisliği, düşük ve orta tonajlı kimya, makine-alet yapımı ve uçak üretim alanlarının 2023 yılında keskin bir şekilde geliştiğine de dikkat çektiği açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

https://sputniknews.com.tr/20231219/vladimir-putin-bati-rusyaya-karsi-bir-hibrit-savas-yurutuyor-1078605696.html

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rusya, sanayi, savunma sanayi, rusya sanayi ve ticaret bakanı denis manturov, denis manturov, casus